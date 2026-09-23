Các thương hiệu đang làm gì để tăng trưởng trên sàn TMĐT?

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn cao điểm mua sắm, nhiều thương hiệu lựa chọn thêm điểm chạm và tối ưu trải nghiệm của người tiêu dùng thông qua việc đầu tư vào các công cụ, chương trình trên sàn TMĐT.

Tăng cường điểm chạm từ hệ sinh thái nội dung và chương trình chuyên biệt

Trong dịp sale 9.9 trên sàn thương mại điện tử (TMĐT), các hình thức mua sắm kết hợp giải trí tiếp tục tạo thêm điểm chạm giữa thương hiệu và người dùng. Theo số liệu từ Shopee, Shopee Live và Shopee Video ghi nhận hơn 2,2 tỷ lượt xem trong suốt chiến dịch. Riêng ngày 9.9, số lượng sản phẩm được bán ra thông qua hai kênh này tăng gấp 5 lần so với ngày thường.

Nắm bắt được xu hướng này, nhiều thương hiệu đã có những chiến lược để khai thác Shopee Live, Shopee Video hiệu quả. Như với thương hiệu văn phòng phẩm Classmate, doanh nghiệp đã tăng cường các hoạt động livestream và sản xuất video ngắn trong dịp sale 9.9. Theo đó, doanh thu ngày 9.9 trên Shopee của Classmate tăng trưởng hơn 151% so với ngày thường, với phần lớn đơn hàng được tạo ra từ hai kênh này.

Ông Phạm Thanh Tùng, đại diện Classmate, nhận định rằng việc phủ sóng nội dung trên sàn TMĐT không chỉ hỗ trợ thương hiệu gia tăng nhận diện mà còn thúc đẩy tỷ lệ chuyển đổi.

"Thông qua Shopee Live và Shopee Video, Classmate có thể tăng trưởng doanh số và tỷ lệ chuyển đổi một cách hiệu quả. Đầu tiên, người dùng có thể săn được các voucher ưu đãi trong quá trình xem nội dung, từ đó tạo thêm động lực mua sắm, đem đến tăng trưởng doanh số cho thương hiệu. Bên cạnh đó, các kênh này cũng gia tăng điểm chạm đến người mua, giúp truyền tải những thông tin quan trọng về sản phẩm, góp phần cải thiện tỷ lệ chuyển đổi", ông Tùng chia sẻ.

Classmate gia tăng điểm chạm với người dùng qua Shopee Video và Shopee Live.

Bên cạnh hệ sinh thái nội dung, các mô hình bán hàng chuyên biệt cũng ghi nhận kết quả nổi bật dịp 9.9. Trong đó, Shopee Mall Outlet - chương trình dành cho sản phẩm chính hãng với mức giá ưu đãi và kênh livestream riêng - ghi nhận lượng sản phẩm bán ra tăng gấp 41 lần so với ngày thường.

Tham gia Shopee Mall Outlet từ giai đoạn đầu, LEVOIT - thương hiệu máy lọc không khí #1 tại Mỹ (Nguồn: Circana Unify+, 2022-2025) - đã tận dụng chương trình để tiếp cận nhóm khách hàng ưu tiên lựa chọn sản phẩm chính hãng với mức giá cạnh tranh. Theo đại diện thương hiệu, đây cũng là một trong những kênh đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh, hỗ trợ LEVOIT hoàn thành mục tiêu đề ra trong chiến dịch 9.9.

Tối ưu giao nhận, mở rộng cơ hội cho những ngành hàng đặc thù

TMĐT đang mở rộng sang nhiều ngành hàng đặc thù, đặt ra những yêu cầu đa dạng hơn đối với năng lực giao nhận. Từ sản phẩm kích thước lớn đến nhóm hàng phục vụ nhu cầu tức thời, khả năng đáp ứng linh hoạt các phương thức vận chuyển đang trở thành một phần quan trọng trong chiến tăng trưởng của thương hiệu trên kênh trực tuyến.

Với nhóm hàng kích thước lớn, lượng đơn cồng kềnh đi kèm dịch vụ lắp đặt trên Shopee trong ngày 9.9 tăng gấp 8 lần so với ngày thường. Kết quả này cho thấy các dịch vụ giao nhận đi kèm lắp đặt đang ngày càng hỗ trợ tốt hơn những đơn hàng, sản phẩm đòi hỏi cách thức vận chuyển riêng biệt, qua đó mang đến thêm lựa chọn cho người dùng khi mua sắm.

Xu hướng này cũng được phản ánh qua doanh số của LEVOIT khi ngoài việc mở rộng khả năng tiếp cận người dùng với Shopee Mall Outlet, thương hiệu còn sử dụng phương thức vận chuyển Cồng kềnh trên Shopee để đáp ứng yêu cầu xử lý và giao nhận của sản phẩm kích thước lớn. Cụ thể, trong ngày 9.9, doanh thu của LEVOIT đã tăng 15 lần so với ngày thường.

LEVOIT sử dụng phương thức vận chuyển Cồng kềnh trên Shopee với quy trình đóng gói riêng.

Đại diện LEVOIT cho biết: “Với ngành điện gia dụng, giao nhận không đơn thuần là khâu hoàn tất đơn hàng mà là một phần của chiến lược mở rộng thị trường trên TMĐT. Việc kết hợp Shopee Mall Outlet với phương thức vận chuyển Cồng kềnh giúp LEVOIT giải quyết đồng thời hai bài toán: tiếp cận đúng nhu cầu và đáp ứng đặc thù vận chuyển của sản phẩm. Kết quả trong dịp 9.9 là tín hiệu tích cực để thương hiệu tiếp tục đầu tư, mở rộng ngành hàng và xây dựng tăng trưởng dài hạn trên kênh trực tuyến”.

Nhu cầu rút ngắn thời gian giao nhận trong ngày sale trên sàn cũng tăng đáng kể, thể hiện qua số người dùng lựa chọn phương thức giao hàng Hỏa tốc 1H và 4H trên Shopee tăng gấp 3 lần so với ngày thường; riêng lượng đơn Hỏa tốc 1H tăng gấp 5 lần. Đặc biệt với các ngành như phụ kiện công nghệ, tốc độ giao hàng có thể tác động trực tiếp đến quyết định mua sắm, nhất là trong trường hợp người dùng cần thay thế cáp sạc bị hỏng, bổ sung cổng chuyển đổi hoặc chuẩn bị pin dự phòng gấp trước chuyến đi.

UGREEN - thương hiệu kinh doanh các sản phẩm phụ kiện công nghệ - đã tập trung đẩy mạnh phương thức giao Hỏa tốc cùng chiến lược vận hành bao gồm tối ưu danh mục sản phẩm và xây dựng các combo bổ trợ. Đồng thời, thương hiệu minh bạch các thông tin kỹ thuật và đẩy mạnh tư vấn để hỗ trợ khách hàng nhanh chóng lựa chọn sản phẩm phù hợp.

“Doanh số ngày 9.9 của UGREEN đã tăng 50% so với ngày 8.8, trong đó 30% người mua đơn hàng của chúng tôi lựa chọn phương thức vận chuyển Hỏa tốc. Điều này cho thấy tốc độ giao hàng đang ngày càng được cân nhắc bên cạnh chất lượng và giá bán. Thông qua đa dạng các phương thức vận chuyển trên Shopee, chúng tôi đã có thể tiếp cận được đông đảo người dùng có nhu cầu cần sản phẩm gấp, đồng thời đảm bảo trải nghiệm mua sắm thuận tiện cho khách hàng.”

UGREEN đa dạng các phương thức vận chuyển trên Shopee để đáp ứng nhu cầu khác nhau của người dùng.

Sau 9.9, mùa mua sắm cuối năm sẽ bước vào giai đoạn sôi động với chuỗi chiến dịch lớn, mở ra thêm cơ hội tăng trưởng cho các thương hiệu. Việc lựa chọn và kết hợp các giải pháp phù hợp trên sàn TMĐT sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả vận hành, mở rộng tệp khách hàng và duy trì đà tăng trưởng trong giai đoạn cao điểm.