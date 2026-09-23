VNPAY-PhonePOS đạt chứng chỉ bảo mật quốc tế PCI MPoC hai năm liên tiếp

VNPAY-PhonePOS tiếp tục đạt chứng chỉ PCI MPoC trong năm 2026, sau lần đầu được Hội đồng Tiêu chuẩn Bảo mật Ngành Thẻ Thanh toán cấp chứng chỉ này vào năm 2025. Đây là tiêu chuẩn bảo mật quốc tế dành cho các giải pháp thanh toán trên thiết bị di động.

Hai năm liên tiếp đạt chứng chỉ PCI MPoC

VNPAY-PhonePOS là giải pháp biến điện thoại Android hỗ trợ NFC thành thiết bị chấp nhận thanh toán không tiếp xúc, giúp người bán chấp nhận thanh toán mà không cần đầu tư thêm máy POS chuyên dụng. Giải pháp được tích hợp trên ứng dụng VNPAY Merchant, hỗ trợ thanh toán qua thẻ không tiếp xúc và các phương thức như Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay.

MPoC (Mobile Payments on Commercial Off-The-Shelf) là tiêu chuẩn do PCI SSC công bố, nhằm thiết lập các yêu cầu nghiêm ngặt cho các giải pháp thanh toán không tiếp xúc bằng thiết bị di động thông minh. Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu liên quan đến bảo vệ dữ liệu, giám sát, phát hiện và ứng phó với các nguy cơ bảo mật trong quá trình triển khai và vận hành.

Để đạt được chứng chỉ MPoC, giải pháp VNPAY-PhonePOS đã đáp ứng hơn 190 yêu cầu kỹ thuật liên quan đến bảo mật, giám sát và vận hành hệ thống. Ngoài mã hóa dữ liệu đầu – cuối, tiêu chuẩn này còn yêu cầu khả năng phát hiện tấn công, kiểm tra bảo mật định kỳ, và đảm bảo an toàn trong toàn bộ quá trình cài đặt, sử dụng và cập nhật phần mềm trên thiết bị.

PhonePOS tiếp tục đạt chứng chỉ PCI MPoC hai năm liên tiếp. Ảnh: VNPAY.

Việc duy trì chứng chỉ trong hai năm liên tiếp cho thấy giải pháp tiếp tục đáp ứng các yêu cầu về bảo mật đối với hình thức thanh toán trên thiết bị di động. Với các giải pháp thanh toán số, yêu cầu bảo mật được đặt ra không chỉ tại thời điểm phát triển, mà còn trong quá trình vận hành, cập nhật và duy trì dịch vụ.

Đối với PhonePOS, việc tiếp tục đáp ứng các yêu cầu của PCI MPoC là một phần trong quá trình duy trì tiêu chuẩn bảo mật cho giải pháp thanh toán trên smartphone.

Khi smartphone trở thành thiết bị thanh toán

Cùng với sự phổ biến của thanh toán không tiền mặt, các phương thức thanh toán không tiếp xúc ngày càng được sử dụng tại nhiều mô hình kinh doanh. Trong khi đó, không phải cửa hàng nào cũng có điều kiện đầu tư thêm thiết bị POS chuyên dụng.

Như vậy, giải pháp PhonePOS do VNPAY phát triển như lời giải cho nhiều mô hình kinh doanh nhỏ lẻ. Tại quán cà phê, nhân viên có thể tiếp nhận thanh toán ngay tại quầy bằng điện thoại. Với nhân viên giao hàng, smartphone có thể được sử dụng để nhận thanh toán tại điểm giao. Các cửa hàng bán lẻ cũng có thể bổ sung phương thức thanh toán không tiếp xúc mà không cần đầu tư thêm một thiết bị POS riêng.

PhonePOS là giải pháp phù hợp với hộ kinh doanh nhỏ lẻ vì tính linh hoạt, tiện lợi, không cần đầu tư thêm nhiều máy móc gây tốn kém chi phí. Ảnh: VNPAY.

Theo anh Hoàng, chủ một quán cà phê tại Hai Bà Trưng, Hà Nội, việc sử dụng điện thoại di động để nhận thanh toán giúp cửa hàng có thêm lựa chọn trong quá trình phục vụ khách hàng. Với cửa hàng nhỏ lẻ như anh Hoàng, PhonePOS đáp ứng được nhiều tiêu chí: nhỏ gọn, đơn giản, dễ dùng, không tốn thêm chi phí.

Với việc tiếp tục duy trì chứng chỉ này, VNPAY cho biết sẽ tiếp tục cập nhật công nghệ và hoàn thiện giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, phù hợp với nhu cầu sử dụng của các đơn vị kinh doanh.