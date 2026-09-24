Đưa Quảng Ngãi trở thành 'trung tâm năng lượng lớn' của Việt Nam

report Đưa Quảng Ngãi thành trung tâm năng lượng lớn của cả nước

* Ông Bùi Quốc Hùng - Phó Cục trưởng Cục Điện lực, Bộ Công Thương:

Quảng Ngãi có quy mô nguồn điện đáng kể và cơ cấu tương đối đa dạng. Mục tiêu đến năm 2030 tổng công suất các nguồn điện trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 6.852 MW; chú trọng phát triển điện mặt trời, sinh khối, điện từ rác, nâng cấp lưới truyền tải và phân phối để bảo đảm giải tỏa công suất, cung cấp điện an toàn, ổn định.

Một cấu phần có ý nghĩa đặc biệt là chuỗi khí - điện tại Dung Quất. Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII xác định ba dự án nhà máy điện tuabin khí hỗn hợp Dung Quất I, Dung Quất II và Dung Quất III, mỗi dự án 750 MW, gắn với nguồn khí Cá Voi Xanh. Cùng với hệ thống lọc, hóa dầu, công nghiệp nặng và cảng biển, cụm dự án này có thể tạo thành hạt nhân năng lượng - công nghiệp quan trọng của khu vực miền Trung nếu tiến độ nguồn nhiên liệu, nhà máy điện, lưới điện và hạ tầng dùng chung được tổ chức đồng bộ.

Ông Bùi Quốc Hùng - Phó Cục trưởng Cục Điện lực, Bộ Công Thương.

Để mục tiêu hình thành trung tâm năng lượng đi vào thực chất, Quảng Ngãi cần thực hiện 5 đầu việc lớn và không nên chỉ đặt mục tiêu có nhiều nhà máy hoặc tổng công suất nguồn điện lớn, mà cần đồng thời chú trọng năm nhóm năng lực.

Theo đó, tập trung vào năng lực sản xuất và chuyển đổi năng lượng đa dạng với điện khí, thủy điện, năng lượng tái tạo, điện từ sinh khối, chất thải và các dạng năng lượng phù hợp với quy hoạch, đồng thời gắn với hệ thống lọc, hóa dầu và công nghiệp chế biến sâu.

Thước đo của “trung tâm năng lượng” phải chuyển từ tư duy cộng dồn công suất sang tư duy hình thành một hệ sinh thái năng lượng - công nghiệp - hạ tầng - thị trường. Đây cũng là cách để năng lượng tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn cho địa phương, thay vì chỉ là nơi đặt các công trình nguồn điện.

Để hiện thực hoá mục tiêu đề ra, cần đồng bộ quy hoạch và thiết lập danh mục dự án điện theo dõi, ưu tiên triển khai; tập trung tháo gỡ chuỗi khí - điện Dung Quất theo cách tiếp cận đồng bộ; coi lưới điện là hạ tầng cần được triển khai đồng bộ, kịp thời với nguồn điện và phụ tải; phát triển năng lượng tái tạo theo nguyên tắc “có thị trường, có lưới, có khả năng điều tiết”; gắn phát triển năng lượng với phát triển phụ tải công nghiệp xanh và thị trường điện và xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, gắn trách nhiệm tiến độ với chất lượng công nghệ và phát triển bền vững.

Quảng Ngãi nên tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuẩn hóa dữ liệu quy hoạch và đất đai, rút ngắn thời gian xử lý trong phạm vi pháp luật cho phép; kịp thời rà soát, xử lý theo quy định đối với các trường hợp chậm tiến độ hoặc không đáp ứng các điều kiện theo quy định. Song song với đó là đầu tư cho nguồn nhân lực kỹ thuật, dịch vụ vận hành - bảo dưỡng, nghiên cứu ứng dụng và đào tạo nghề, để giá trị gia tăng từ phát triển năng lượng được giữ lại nhiều hơn tại địa phương.