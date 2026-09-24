VinSpeed và Siemens Mobility ký hợp đồng trị giá 1 tỷ Euro phát triển đường sắt 350km/h

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc VinSpeed (một thành viên của Tập đoàn Vingroup), và Siemens Mobility GmbH vừa công bố việc ký kết một hợp đồng trọn gói cho hai tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội – Quảng Ninh và Bến Thành – Cần Giờ.

Thỏa thuận này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình VinSpeed từng bước phát triển năng lực trong lĩnh vực đường sắt cao tốc, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam.

Với tổng giá trị lên tới 1 tỷ Euro, hợp đồng này tiếp nối Thỏa thuận Hợp tác Chiến lược Toàn diện và chuyển giao công nghệ được hai bên ký kết vào tháng 12 năm 2025, qua đó cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược giữa VinSpeed và Siemens Mobility thành các dự án và hoạt động triển khai cụ thể.

Tàu Velaro Novo của Siemens sẽ triển khai tại Việt Nam. Ảnh CTCC

Theo hợp đồng, VinSpeed sẽ phụ trách phát triển dự án, thi công đường ray và thực hiện các hạng mục xây dựng dân dụng. Siemens Mobility – một trong những đơn vị hàng đầu thế giới về công nghệ và giải pháp đường sắt tốc độ cao – sẽ đảm nhiệm vai trò đối tác công nghệ, cung cấp các hệ thống đường sắt tiên tiến cùng năng lực kỹ thuật cần thiết.

Cụ thể, Siemens Mobility sẽ cung cấp 10 đoàn tàu Velaro Novo cho hai tuyến đường sắt, bao gồm tuyến Hà Nội – Quảng Ninh dài 121 km với 4 nhà ga và tuyến Bến Thành – Cần Giờ dài 54 km với 2 nhà ga, cùng với các hệ thống thông tin và cấp điện. Việc triển khai sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn.

Phối cảnh Ga Hạ Long, thuộc tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội – Hạ Long

Velaro Novo là thế hệ tàu điện động lực phân tán (EMU) tiếp theo của Siemens Mobility, có tốc độ vận hành lên tới 350 km/h. Mỗi đoàn tàu dài 200 m gồm 7 toa, với sức chứa 760 hành khách, được thiết kế nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng năng lượng và năng lực chuyên chở. Với thân tàu rộng và thiết kế kết cấu “ống rỗng”, Velaro Novo có sức chứa hành khách cao hơn ít nhất 10% so với các thế hệ trước, qua đó nâng cao hiệu quả khai thác cho các đơn vị vận hành.

Bên cạnh đó, các đoàn tàu sẽ được trang bị công nghệ Vận hành Tàu Tự động (ATO), tích hợp với nền tảng hệ thống tín hiệu Điều khiển tàu châu Âu (ETCS) cấp độ 2. Công nghệ này cho phép tự động tối ưu hóa khoảng cách giữa các đoàn tàu, đồng thời nâng cao độ chính xác và hiệu quả sử dụng năng lượng thông qua việc điều khiển thông minh tốc độ, gia tốc và phanh.

Đây là lần đầu tiên trên thế giới công nghệ ATO trên nền tảng ETCS được triển khai trong một mạng lưới đường sắt cao tốc quốc gia, đánh dấu bước tiến mới hướng tới tương lai an toàn hơn, hiệu quả, thân thiện hơn với môi trường.

Với bề dày kinh nghiệm và năng lực, cùng việc sở hữu các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao, Siemens Mobility khẳng định vị thế tiên phong trong việc định hình các tiêu chuẩn đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam, góp phần đặt nền móng cho mạng lưới đường sắt cao tốc đường dài trong tương lai.

Ông Michael Peter, Tổng Giám đốc Siemens Mobility, chia sẻ: “Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên mới đầy triển vọng về giao thông, và chúng tôi tự hào được góp phần vào quá trình chuyển đổi này. Với các đoàn tàu Velaro Novo có mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn 30% so với các mẫu trước đây và sức chứa hành khách tăng hơn 10%, kết hợp với hệ thống tín hiệu ETCS cấp độ 2 hiện đại và các hệ thống điện khí hóa tiên tiến, chúng tôi mang đến cho Việt Nam một giải pháp giao thông thực sự bền vững và hiệu quả.

Hợp tác này thể hiện cam kết mạnh mẽ của chúng tôi trong việc hỗ trợ các quốc gia hiện đại hóa hạ tầng giao thông, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường.”

Ông Phạm Thiếu Hoa, Tổng Giám đốc VinSpeed, cho biết: Việc ký kết hợp đồng với Siemens Mobility đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình hiện thực hóa các tuyến đường sắt cao tốc tại Việt Nam. Sự kết hợp giữa năng lực triển khai dự án của VinSpeed với công nghệ đường sắt tiên tiến và kinh nghiệm toàn cầu của Siemens Mobility sẽ tạo nền tảng để đưa các giải pháp vận hành hiện đại, hiệu quả và bền vững…