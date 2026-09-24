Quảng Ngãi hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới như thế nào?

TPO - Sáng nay (24/9), Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo “Quảng Ngãi hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng miền Trung”, với sự tham dự của khoảng 150-200 đại biểu là lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các địa phương lân cận, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, đại diện các sở, ban, ngành, địa phương cùng chuyên gia, nhà khoa học, hiệp hội, doanh nghiệp và nhà đầu tư...

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh Quảng Ngãi bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian phát triển rộng hơn, đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực quản trị, huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện.

Ngày 24/9, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo “Quảng Ngãi hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng miền Trung”.

Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá, một cực tăng trưởng quan trọng ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên; phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên.

Quảng Ngãi có nền tảng phát triển về công nghiệp, kinh tế biển, cảng biển, logistics, du lịch và không gian phát triển đa dạng. Trong đó, Khu kinh tế Dung Quất tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cấu trúc kinh tế của tỉnh, gắn với các ngành công nghiệp nền tảng và định hướng phát triển Trung tâm Lọc hóa dầu và Năng lượng quốc gia.

Các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, nhận diện những lợi thế, cơ hội và động lực tăng trưởng mới của Quảng Ngãi; bàn giải pháp về năng lượng, đổi mới sáng tạo, du lịch, công nghiệp, logistics và liên kết vùng. Các chuyên gia cũng phân tích những điểm nghẽn về kết nối sau cảng, vận tải đa phương thức, dịch vụ logistics và đề xuất các giải pháp giảm chi phí logistics, tăng giá trị gia tăng giữ lại tại địa phương.

Một nội dung trọng tâm là phiên thảo luận “Tháo gỡ điểm nghẽn để Quảng Ngãi bứt phá trở thành cực tăng trưởng”, tập trung vào các rào cản về thể chế, hạ tầng và nguồn lực, đồng thời trao đổi khả năng xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm khơi thông nguồn lực phát triển.

Thông qua hội thảo, Ban Tổ chức kỳ vọng có thêm những đề xuất về cơ chế, chính sách và giải pháp nhằm khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy liên kết vùng và góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Quảng Ngãi trở thành cực tăng trưởng quan trọng của miền Trung - Tây Nguyên.