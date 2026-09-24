Vietcombank trao học bổng tại lễ ký hợp tác với Tập đoàn Nguyễn Hoàng

Tại lễ ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Tập đoàn Nguyễn Hoàng (NHG) ngày 23/9 ở TPHCM, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã trao tặng 5 gói học bổng tổng trị giá 250 triệu đồng cho các trường đại học trong hệ thống Nguyễn Hoàng

Thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện giữa NHG và VCB đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai bên, hướng tới mục tiêu đồng hành dài hạn và phát triển bền vững. Sự kiện không chỉ khẳng định nền tảng hợp tác tin cậy đã được xây dựng trong thời gian qua mà còn mở ra cơ hội khai thác hiệu quả thế mạnh của mỗi bên, tạo động lực cho các chiến lược phát triển trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Hữu Huy Nhựt, Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen và bà Trần Thúy Trâm Quyên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, đại diện khối đại học NHG nhận gói học bổng Vietcombank trao tặng.

Trên nền tảng quan hệ hợp tác đã được thiết lập, VCB sẽ tiếp tục đồng hành cùng NHG thông qua việc cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện, bao gồm tín dụng, quản lý dòng tiền, ngân hàng số, thanh toán, tài trợ thương mại, ngoại hối và các dịch vụ tài chính hiện đại khác, đáp ứng nhu cầu phát triển của tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng giám đốc Vietcombank Lê Quang Vinh nhấn mạnh việc hợp tác không chỉ dừng lại ở hoạt động tài trợ vốn mà hướng tới xây dựng mối quan hệ đối tác tài chính chiến lược, đồng hành cùng sự phát triển của toàn bộ hệ sinh thái giáo dục, y tế và công nghệ của tập đoàn Nguyễn Hoàng.

Bà Hoàng Thị Lệ Trinh - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Nguyễn Hoàng và Ông Nguyễn Như Tưởng - Giám đốc Vietcombank Tân Định ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện.

Lễ ký kết có sự tham dự và chứng kiến của ông Hoàng Quốc Việt - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Hoàng, bà Đàm Thúy Nga - Phó Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Hữu Huy Nhựt - Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen, bà Trần Thúy Trâm Quyên - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, ông Lê Quang Vinh - Tổng Giám đốc Vietcombank và ông Đặng Hoài Đức - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank cùng đại diện các đơn vị thành viên của tập đoàn Nguyễn Hoàng và các ban chuyên môn của Vietcombank.

Thỏa thuận hợp tác toàn diện được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, thúc đẩy chuyển đổi số, gia tăng trải nghiệm cho khách hàng trong hệ sinh thái của Tập đoàn Nguyễn Hoàng, đồng thời tạo ra các giá trị bền vững cho doanh nghiệp, khách hàng và cộng đồng.

Nguyễn Hoàng Group (NHG) Tập đoàn đầu tư hàng đầu Việt Nam, hoạt động trên ba trụ cột chiến lược: Giáo dục, Y tế và Công nghệ. NHG sở hữu hệ thống giáo dục quy mô lớn từ mầm non đến đại học, cùng các dự án y tế và ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới đóng góp bền vững cho cộng đồng và xã hội.

Website: https://nhg.vn