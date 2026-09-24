Phú Thọ: Doanh nghiệp khó ở đâu, chính quyền phải có mặt ở đó

Tại hội nghị đối thoại với gần 150 doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu các sở, ngành, địa phương không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; việc thuộc thẩm quyền phải giải quyết ngay, việc vượt thẩm quyền phải có phương án, lộ trình xử lý cụ thể.

Ngày 23/9, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cùng gần 150 doanh nghiệp đang đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cho biết, sau hội nghị đối thoại năm 2025, các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan đã tập trung xử lý những kiến nghị của doanh nghiệp. Đến nay, 53/69 kiến nghị đã được giải quyết.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, những kết quả trên góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đồng thời củng cố tinh thần đồng hành giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp.

Trong 8 tháng năm 2026, kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định và phát triển; thu hút FDI tăng cao, nhiều dự án, công trình được khởi công xây dựng. Đây là kết quả từ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ, lấy doanh nghiệp làm trung tâm của sự phát triển.

Các đại biểu dự hội nghị

Tuy nhiên, ông Trần Duy Đông cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn những khó khăn, vướng mắc chưa được giải quyết triệt để; một số nội dung xử lý còn chậm, chưa đáp ứng kỳ vọng của doanh nghiệp.

“Tinh thần của hội nghị lần này phải là đối thoại thực chất, giải quyết thực chất, tạo chuyển biến thực chất”, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh.

Doanh nghiệp khó ở đâu, chính quyền phải có mặt ở đó

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phản ánh thẳng thắn, cởi mở, xây dựng; nêu đúng, đầy đủ, cụ thể những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đưa ra các đề xuất, giải pháp có tính khả thi.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn, Quách Tất Liêm, Phùng Thị Kim Nga điều hành hội nghị đối thoại

Với các sở, ban, ngành và địa phương, yêu cầu được đặt ra rõ ràng: Doanh nghiệp gặp khó khăn ở đâu, chính quyền phải có mặt ở đó.

Những nội dung thuộc thẩm quyền phải được giải quyết ngay. Với vấn đề vượt thẩm quyền, cơ quan chức năng phải chủ động báo cáo, đề xuất phương án xử lý, tuyệt đối không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm hoặc để doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần.

Lãnh đạo các sở, ngành, UBND xã, phường cũng được yêu cầu trực tiếp lắng nghe, trả lời rõ ràng, đúng trọng tâm; đối với từng kiến nghị phải xác định rõ việc cần làm, trách nhiệm của cơ quan xử lý, tiến độ và thời gian giải quyết.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp đánh giá cao sự quan tâm, đồng hành của chính quyền tỉnh, đồng thời đề nghị tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn đang ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Một trong những nhóm vấn đề được doanh nghiệp quan tâm là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; chính sách thuế, đặc biệt là việc hoàn thuế.

Doanh nghiệp cũng kiến nghị tỉnh tiếp tục đầu tư hệ thống giao thông kết nối, trạm điện, nhà máy xử lý nước thải; tăng cường liên kết và có chính sách hỗ trợ xây dựng mạng lưới cung ứng lao động, nhất là lao động chất lượng cao.

Một số ý kiến đề cập việc mở rộng các tuyến xe buýt kết nối với các tỉnh, thành phố lân cận; quy hoạch các khu vực đỗ xe tập trung, bổ sung điểm dừng, đỗ tại các khu công nghiệp; ưu tiên phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân và người lao động.

Đối với định hướng thu hút đầu tư, doanh nghiệp đề nghị tỉnh nghiên cứu các cơ chế, chính sách đủ mạnh để thu hút nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao, từng bước hình thành các chuỗi giá trị công nghệ cao trên địa bàn.

Cùng với đó là kiến nghị tăng cường hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án và công khai, minh bạch thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, nông thôn.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Công nghệ Đô Thành, trình bày kiến nghị tại hội nghị.

Xác định rõ việc, rõ người, rõ tiến độ

Tiếp thu các kiến nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn, Quách Tất Liêm, Phùng Thị Kim Nga trực tiếp chỉ đạo lãnh đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan giải đáp, hướng dẫn và thống nhất phương án xử lý từng vấn đề.

Tinh thần được lãnh đạo tỉnh đặt ra là nâng cao trách nhiệm, chủ động vào cuộc, giải quyết công việc theo hướng rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, qua đó tạo môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thuận lợi và củng cố niềm tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư; đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang “quản trị”, đồng hành và kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch.

Tỉnh Phú Thọ sẽ tăng cường phối hợp, chủ động nắm bắt và giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Trong đó, tỉnh tiếp tục triển khai cơ chế “Luồng xanh 24 giờ”, “Luồng xanh 50%” đối với các dự án trọng điểm, qua đó tháo gỡ điểm nghẽn, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và thu hút đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh và Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh tiếp tục rà soát những vấn đề còn tồn tại, phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu giải pháp xử lý, bảo đảm các nội dung thuộc thẩm quyền được giải quyết đúng tiến độ.

Chương trình “Cà phê doanh nhân” tiếp tục được duy trì. Với những vấn đề vượt thẩm quyền, nhất là các chính sách thuộc thẩm quyền Trung ương, tỉnh sẽ tổng hợp theo từng nhóm nội dung, xác định rõ bộ, ngành liên quan để báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét.

Về phía doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tiếp tục đồng hành cùng tỉnh thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; nghiêm túc thực hiện cam kết đầu tư, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường và trách nhiệm với xã hội, cộng đồng.