'Cha đẻ' người Việt chi 2.300 tỷ mua lại cổ phần Highlands Coffee

Tập đoàn Jollibee Foods Corporation của Philippines ký thỏa thuận bán 11% cổ phần chuỗi cà phê Highlands Coffee, trị giá 2.300 tỷ đồng và giảm sở hữu xuống dưới 50% sau hơn một thập kỷ nắm quyền chi phối.

Ngày 23/9, Tập đoàn Jollibee Foods Corporation (JFC) công bố thông tin gửi Ủy ban Chứng khoán về việc thoái một phần vốn tại chuỗi cà phê Highlands Coffee. Bên mua lại là Công ty cổ phần Quốc tế Việt Thái (VTI) do ông David Thái - nhà sáng lập kiêm CEO Highlands Coffee - điều hành.

Cụ thể, thông qua công ty con JSF Investments Pte. Ltd., Jollibee ký thỏa thuận bán hơn 1,46 triệu cổ phần (tương đương 11% vốn) tại Công ty cổ phần SF Vũng Tàu (SFVT) - pháp nhân nắm giữ hoạt động kinh doanh của Highlands Coffee tại Việt Nam.

Giá trị thương vụ đạt 2.300 tỷ đồng (khoảng 88 triệu USD), chưa bao gồm một số điều chỉnh. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của Jollibee tại chuỗi cà phê giảm từ 60% xuống 49%. Ngược lại, VTI tăng tỷ lệ nắm giữ từ 40% lên 51%, chính thức giành lại quyền kiểm soát doanh nghiệp sau hơn 10 năm chuyển giao cho đối tác ngoại.

Tập đoàn Jollibee Foods Corporation của Philippines ký thỏa thuận bán 11% cổ phần chuỗi cà phê Highlands Coffee, trị giá 2.300 tỷ đồng. Nguồn: PSE.

Mức giá trên định giá vốn chủ sở hữu Highlands Coffee ở mức 800 triệu USD (hơn 21.000 tỷ đồng). Phía Jollibee đánh giá đây là con số cao đáng kể so với giá trị ghi sổ của khoản đầu tư. Nguồn tiền 88 triệu USD thu về sẽ được tập đoàn Philippines dùng để giảm nợ, tái đầu tư vào các nền tảng tăng trưởng mới và hoàn vốn cho cổ đông.

Mối duyên giữa Jollibee và Highlands Coffee bắt đầu từ giai đoạn 2011-2012 khi tập đoàn này rót 25 triệu USD để sở hữu gần một nửa mảng kinh doanh tại Việt Nam và phần lớn hoạt động tại Hong Kong, Trung Quốc. Sau đó, Jollibee nâng tỷ lệ nắm giữ lên 60% để nắm quyền chi phối. Trước đó, năm 2012, thương hiệu Starbucks từng đề nghị mua lại Highlands Coffee nhưng không thành công.

Sau hơn một thập kỷ đồng hành, việc VTI gia tăng sở hữu lên 51% giúp Highlands Coffee nâng cao tỷ lệ chi phối nội địa. Động thái này diễn ra ngay trước thềm kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của chuỗi, dự kiến hoàn tất vào quý I/2027 nhằm huy động 300–400 triệu USD. Jollibee đã chỉ định Morgan Stanley và Chứng khoán TP.HCM (HSC) làm cố vấn tài chính cho thương vụ IPO.

Highlands Coffee hiện ghi nhận đà tăng trưởng ấn tượng. Tính đến cuối quý II/2026, chuỗi sở hữu khoảng 1.062 cửa hàng, tăng mạnh từ mức 763 cửa hàng cuối năm 2024. Chuỗi phục vụ hơn 100 triệu lượt khách mỗi năm và tạo việc làm cho hơn 10.000 nhân sự.

Giao dịch chuyển nhượng 11% cổ phần hiện chờ các thủ tục phê duyệt pháp lý cuối cùng trước khi chính thức hoàn tất.

Link bài gốc: https://vietnamnet.vn/jollibee-ban-11-co-phan-highlands-coffee-gia-2-300-ty-dong-cho-co-dong-viet-2558274.html