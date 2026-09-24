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Giá xăng tăng mạnh, E10RON95 vượt 27.000 đồng/lít

Xuân Phong

TPO - Từ 15h chiều 24/9, giá xăng dầu đồng loạt tăng, trong đó xăng E10RON95-III tăng 1.451 đồng/lít, lên 27.087 đồng/lít.

Bộ Công Thương chiều 24/9 công bố phương án điều hành giá xăng dầu mới. Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường đồng loạt tăng so với kỳ điều hành trước.

Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 1.258 đồng/lít, lên mức 26.397 đồng/lít; xăng E10RON95-III tăng 1.451 đồng/lít, lên mức tối đa 27.087 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S tăng 552 đồng/lít, lên 30.497 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 276 đồng/kg, lên tối đa 19.472 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành chịu tác động bởi nhiều yếu tố, trong đó có diễn biến liên quan tới đàm phán giữa Iran và Mỹ, căng thẳng tại Trung Đông và xung đột Nga - Ukraine tiếp tục tác động tới các cơ sở năng lượng. Diễn biến này khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới tăng, giảm trái chiều tùy mặt hàng.

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Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15h chiều 24/9.

Bình quân giữa hai kỳ điều hành ngày 17/9 và 24/9, giá xăng RON92 dùng để pha chế E5RON92 ở mức 140,8USD/thùng, giảm 0,18%; xăng RON95 dùng để pha chế E10RON95-III ở mức 147,2 USD/thùng, tăng 0,66%.

Đáng chú ý, giá dầu diesel giảm mạnh 5,1%, xuống bình quân 173,3 USD/thùng; dầu mazut giảm 5,57%, còn 657,6 USD/tấn.

Trong kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học, dầu diesel và dầu mazut.

Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu tại Việt Nam hiện vẫn thấp hơn một số nước có chung đường biên giới. Tại ngày 24/9, giá xăng tại Việt Nam ở mức 27.087 đồng/lít, trong khi tại Lào là 52.392 đồng/lít, Campuchia 33.687 đồng/lít và Trung Quốc 33.719 đồng/lít.

Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra việc bảo đảm nguồn cung của các thương nhân kinh doanh xăng dầu, đồng thời theo dõi sát diễn biến thị trường để kịp thời đề xuất các giải pháp bình ổn giá.

Xuân Phong
#xăng dầu #giá xăng #E10RON95 #bình ổn giá #thị trường

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