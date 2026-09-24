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Kinh tế

Sinh viên Singapore bất ngờ với dự án đốt phát điện quy mô tại Đa Phước

P.V

Từ nguồn điện thu hồi từ khí gas bãi chôn lấp, đến dự án đốt rác phát điện quy mô hơn 420 triệu USD, những gì tận mắt chứng kiến tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước khiến đoàn sinh viên Singapore thích thú.

Ngày 24/9, Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam - VWS (xã Hưng Long, TPHCM) đã đón đoàn sinh viên Singapore đến tham quan, tìm hiểu hoạt động xử lý chất thải tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước.

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Trong buổi giới thiệu, ông Kevin Moore, Giám đốc điều hành VWS cho biết khu liên hợp Đa Phước là một trong những nhà máy xử lý rác hiện đại quy mô lớn nhất của TPHCM. Hiện mỗi ngày, VWS tiếp nhận và xử lý khoảng hơn 50% lượng sinh hoạt cho TPHCM bằng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ.

Tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước, các công đoạn từ tiếp nhận, phân loại, tái chế, xử lý nước rỉ rác đến thu khí phát điện được triển khai theo quy trình khép kín. Một phần rác được tận dụng để sản xuất phân compost, tái tạo năng lượng, phần còn lại được chôn lấp hợp vệ sinh nhằm hạn chế tác động đến môi trường. Khu liên hợp còn trang bị hệ thống chống thấm nhiều tầng tại các khu chôn lấp nhằm bảo vệ nguồn nước ngầm.

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Đặc biệt, lãnh đạo VWS cho biết, nhà máy thu hồi khí gas công suất 12MW từ bãi chôn lấp để phát điện là một trong những tiêu chuẩn mô hình kinh tế tuần hoàn mà VWS đang triển khai. Nguồn năng lượng này hiện được sử dụng cho toàn bộ hoạt động nội bộ của doanh nghiệp.

Đoàn sinh viên Singapore cũng bày tỏ ngạc nhiên khi lần đầu tận mắt chứng kiến dòng nước rỉ rác sau xử lý có màu trắng được sử dụng để tưới cây, rửa xe, rửa đường tại khu liên hợp.

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“Chúng tôi đã ứng dụng hầu hết các công nghệ hiện đại nhất tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước, với mục tiêu cao nhất là xử lý rác hiệu quả nhưng vẫn bảo đảm tiêu chí bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng”, đại diện lãnh đạo VWS chia sẻ.

Không chỉ đón đoàn sinh viên Singapore, từ đầu năm 2026 đến nay, VWS tiếp tục đón nhiều đoàn học sinh, sinh viên trong nước và quốc tế đến tham quan, tìm hiểu thực tế tại khu liên hợp. Đây là hoạt động nằm trong chiến lược mở cửa giáo dục cộng đồng mà VWS thực hiện nhiều năm qua.

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Song song với công nghệ ng xử lý hiện hữu, VWS cho biết đang tăng tốc chuyển đổi đốt phát điện nhằm giảm thiểu tỷ lệ chôn lấp theo định hướng của TP.HCM.

Theo kế hoạch, nhà máy dự kiến có công suất xử lý khoảng 3.000 tấn rác/ngày. Đây là lượng rác còn lại sau khi được phân loại để tái chế và làm phân hữu cơ. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 420 triệu USD, sử dụng công nghệ tiên tiến chuyển giao từ các nước G7 - G8.

Dự án đã bắt đầu vận hành dưới sự giám sát của bộ phận kỹ thuật, được doanh nghiệp kỳ vọng mở thêm hướng xử lý và tận dụng nguồn năng lượng từ chất thải.

P.V
#xử lý chất thải #Đa Phước #phát điện #Singapore #công nghệ môi trường #khu liên hợp #năng lượng tái tạo

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