Khi doanh nghiệp hỏi bộ, ngành: Trả lời thôi chưa đủ, phải gỡ được vướng mắc

TPO - Hơn 200 kiến nghị cụ thể của doanh nghiệp đã được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổng hợp, chuyển tới các cơ quan chức năng. Cách thức xử lý kiến nghị lần này là từng vấn đề được phân loại, xác định rõ đầu mối, tình trạng xử lý và cơ quan chức năng không chỉ dừng ở việc có văn bản trả lời.

Ngày 24/9, VCCI công bố thực hiện đề án “Lắng nghe để kiến tạo”. Ông Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch VCCI - cho biết, tại hội nghị thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp tháng 7 vừa qua, Chính phủ đã ghi nhận vai trò của VCCI trong việc tổng hợp, phản ánh và đề xuất xử lý khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

"Chúng ta không thiếu tiếng nói của doanh nghiệp. Điều chúng ta cần là một cơ chế đủ mạnh để tiếp nhận tiếng nói ấy, đủ chuyên nghiệp để phân tích, đủ độc lập và khách quan để đề xuất và đủ bền bỉ để theo đuổi vấn đề cho đến khi có kết quả", ông Hùng nói.

﻿﻿Ông Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch VCCI. Ảnh: BTC

Chủ tịch VCCI nhấn mạnh, nếu chỉ lắng nghe mà không hành động, những cuộc đối thoại dù chân thành đến đâu cũng khó tạo ra thay đổi. Tương tự, nếu chỉ tháo gỡ từng vụ việc mà không tìm nguyên nhân thể chế phía sau, việc xử lý hôm nay có thể chỉ giải quyết phần ngọn, trong khi những vướng mắc tương tự tiếp tục phát sinh.

Vì vậy, tinh thần của đề án là chuyển dịch trong cách xử lý kiến nghị doanh nghiệp: từ tiếp nhận kiến nghị sang chủ động phát hiện vấn đề; từ tháo gỡ từng khó khăn sang kiến tạo môi trường phát triển; từ đối thoại sang hành động quyết liệt, có kết quả và có thể đo lường.

Ông Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế VCCI - cho biết, từ tháng 7/2026, VCCI đã thực hiện cơ chế tổng hợp thường xuyên những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để chuyển tới cơ quan chức năng.

Đến nay, VCCI đã có 4 báo cáo với hơn 220 vấn đề cụ thể. Những vướng mắc tập trung vào quy định pháp luật chồng chéo, văn bản cũ hết hiệu lực chưa có quy định thay thế, mô hình kinh doanh mới chưa có hành lang pháp lý và những bất cập trong quá trình thực thi.

Theo ông Tuấn, cách tiếp cận hiện nay có một thay đổi quan trọng, không chỉ hỏi cơ quan chức năng đã trả lời kiến nghị hay chưa, mà phải xem câu trả lời có giải quyết đúng vấn đề doanh nghiệp nêu hay không. Từ tháng 7, VCCI cũng thay đổi cách phân loại, xác định cơ quan, lĩnh vực chịu trách nhiệm đối với từng kiến nghị để thuận lợi cho việc theo dõi, đôn đốc.

Ông Bùi Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính cho biết, bộ đã ghi nhận khoảng 200 kiến nghị của doanh nghiệp. Hơn 100 kiến nghị đã được xử lý và có phản hồi; gần 100 vấn đề còn lại đã được phân loại, xác định hướng xử lý, trong đó có những nội dung cần sửa đổi pháp luật.

Việc xử lý được tổ chức theo từng đầu mối và gắn với tình trạng cụ thể của mỗi vấn đề. Với những kiến nghị chưa đủ rõ, cơ quan thuế, hải quan có thể trực tiếp liên hệ doanh nghiệp để làm rõ vướng mắc trước khi xử lý.