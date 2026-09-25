Hơn 300 tài xế TADA và câu chuyện phía sau hai chữ “đối tác”

Với TADA, “đối tác tài xế” không chỉ là một cách gọi. Chính sách 0% chiết khấu giúp tài xế không phải trích phần trăm từ mỗi chuyến xe cho nền tảng. Nhưng quyền lợi không dừng ở con số 0. Mùa Trung Thu năm nay, hơn 300 đối tác tài xế đã tham gia một chương trình gặp gỡ và tri ân riêng, với hoạt động vinh danh, trao quà và kết nối cộng đồng.

0% chiết khấu là quyền lợi bắt đầu từ mỗi chuyến xe

Với tài xế công nghệ, thu nhập và chi phí vận hành luôn là những yếu tố được quan tâm hằng ngày. Vì vậy, 0% chiết khấu là một quyền lợi trực tiếp, giúp tài xế không phải trích phần trăm từ mỗi chuyến xe cho nền tảng.

Nhưng quyền lợi của đối tác không chỉ nằm trên ứng dụng. TADA còn tổ chức các chương trình ghi nhận thành tích, gặp gỡ, giao lưu và tri ân dành riêng cho cộng đồng tài xế. Trung Thu năm nay là một trong những dịp như vậy.

Hơn 300 đối tác tài xế TADA tham gia chương trình gặp gỡ và tri ân Trung Thu.

Khi “đối tác” không chỉ được nhìn qua những cuốc xe

Công việc của một tài xế công nghệ phần lớn diễn ra trên đường. Mỗi ngày là những điểm đón, điểm trả, những chuyến xe nối tiếp nhau và những giờ làm việc linh hoạt theo nhu cầu của mỗi người.

Trong guồng công việc đó, một buổi gặp gỡ dành riêng cho tài xế là dịp để họ tạm rời nhịp nhận cuốc, gặp nhau và có thêm thời gian kết nối với cộng đồng đối tác.

Hơn 300 tài xế đã tham gia chương trình Trung Thu năm nay. Không còn là những người chỉ gặp nhau thoáng qua trên đường, các đối tác có dịp cùng trò chuyện, tham gia hoạt động giao lưu và chia sẻ những câu chuyện trong quá trình làm việc.

Phía sau mỗi tài khoản tài xế trên ứng dụng là thời gian, công sức và những giờ làm việc ngoài đường. Vì vậy, việc gặp gỡ và ghi nhận trực tiếp giúp câu chuyện “đối tác” đi xa hơn những con số hiển thị trên ứng dụng.

0% chiết khấu nhưng quyền lợi tài xế không dừng lại ở đó

Quyền lợi trên mỗi chuyến xe là một phần. Tại chương trình Trung Thu, TADA tiếp tục ghi nhận đối tác bằng những hoạt động cụ thể.

Tại chương trình Trung Thu, các đối tác có thành tích nổi bật được vinh danh và nhận những phần quà ghi nhận cho quá trình đồng hành cùng TADA. Những phần thưởng này không chỉ được trao dựa trên số chuyến xe, mà còn là cách TADA ghi nhận sự chăm chỉ và những đóng góp của các tài xế trong hành trình làm việc mỗi ngày.

Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu và bốc thăm may mắn cũng được tổ chức để các đối tác có thêm một dịp gặp gỡ, thư giãn và kết nối với cộng đồng tài xế.

Các đối tác tài xế được vinh danh và nhận quà tại chương trình Trung Thu.

Những hoạt động này cho thấy quyền lợi của đối tác không chỉ được thể hiện trên ứng dụng. TADA còn dành nguồn lực cho các hoạt động vinh danh, giao lưu và kết nối cộng đồng.

Quyền lợi thể hiện bằng con số, sự đồng hành thể hiện bằng hành động

Trên mỗi chuyến xe, quyền lợi là điều tài xế có thể nhìn thấy và tính toán trực tiếp.

Còn một buổi gặp gỡ Trung Thu lại thể hiện sự đồng hành theo một cách khác: khi những nỗ lực được gọi tên, khi thành tích được ghi nhận và khi những người thường chỉ gặp nhau trên đường có cơ hội ngồi lại cùng nhau.

Thông qua những chương trình dành riêng cho đối tác, TADA tạo thêm giá trị bên cạnh công việc hằng ngày, từ ghi nhận thành tích đến kết nối cộng đồng.

Buổi gặp gỡ rồi cũng khép lại, các tài xế trở về với những chuyến xe quen thuộc. Câu chuyện phía sau hai chữ “đối tác” nằm ở những điều cụ thể như thế. Quyền lợi trong công việc đi cùng sự quan tâm và ghi nhận dành cho những người tạo nên từng hành trình cùng TADA.