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Kinh tế

Wistron Infocomm Việt Nam vinh dự đạt giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2026”

P.V

Wistron Infocomm Việt Nam được vinh danh tại Giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2026” (HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2026) là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng trong việc xây dựng môi trường làm việc lấy con người làm trung tâm, tuân thủ trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững.

Trong hành trình phát triển tại Việt Nam, Wistron luôn tin rằng con người chính là nền tảng tạo nên thành công bền vững. Với phương châm “Vị tha tạo nên giá trị, thể hiện phẩm chất”, công ty không ngừng xây dựng một môi trường làm việc nơi mọi nhân viên đều được tôn trọng, lắng nghe và tạo điều kiện phát triển toàn diện.

Giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2026” là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của Wistron Infocomm Việt Nam trong việc tạo dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, an toàn và nhân văn. Không chỉ tập trung vào hiệu quả sản xuất kinh doanh, công ty còn chú trọng nâng cao trải nghiệm của người lao động thông qua các chính sách phúc lợi, đào tạo, chăm sóc sức khỏe và các chương trình gắn kết nội bộ.

Một trong những yếu tố nổi bật giúp Wistron Việt Nam đạt được sự đánh giá cao từ người lao động chính là môi trường làm việc cởi mở và tôn trọng. Công ty duy trì nhiều kênh giao tiếp và đối thoại để nhân viên có thể chia sẻ ý kiến, đề xuất cải tiến hoặc phản ánh các vấn đề phát sinh trong công việc. Mỗi ý kiến đều được tiếp nhận và xem xét một cách công bằng, góp phần xây dựng văn hóa tin tưởng và hợp tác trong toàn tổ chức.

Bên cạnh đó, Wistron Việt Nam luôn thực hiện nghiêm túc các tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và quyền lợi người lao động. Công ty tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam cũng như các tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến lao động, đạo đức kinh doanh, an toàn sức khỏe nghề nghiệp và bảo vệ môi trường. Các hoạt động đánh giá nội bộ, đào tạo nhận thức và cải tiến liên tục được triển khai nhằm đảm bảo môi trường làm việc an toàn, minh bạch và công bằng cho tất cả nhân viên.

Thành công của Wistron Infocomm Việt Nam còn được xây dựng trên nền tảng 4 giá trị cốt lõi đã trở thành kim chỉ nam trong mọi hoạt động:

Customer Focus (Khách hàng là trọng tâm):Wistron luôn đặt nhu cầu và sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu. Mỗi nhân viên đều được khuyến khích nâng cao chất lượng công việc, cải tiến quy trình và tạo ra giá trị vượt mong đợi cho khách hàng.

Integrity (Chính trực):Sự minh bạch, trung thực và trách nhiệm là những nguyên tắc được đề cao trong mọi hoạt động của công ty. Wistron cam kết xây dựng môi trường làm việc công bằng, tôn trọng đạo đức nghề nghiệp và tuân thủ pháp luật.

Innovation (Đổi mới):Đổi mới không chỉ là cải tiến công nghệ mà còn là tinh thần dám nghĩ, dám làm và không ngừng học hỏi. Wistron khuyến khích nhân viên đưa ra các sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả công việc, cải thiện chất lượng và tạo ra những giá trị mới cho doanh nghiệp.

Sustainability (Phát triển bền vững):Wistron theo đuổi mục tiêu tăng trưởng song hành với trách nhiệm đối với người lao động, cộng đồng và môi trường. Các chương trình tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, phát triển nguồn nhân lực và các hoạt động trách nhiệm xã hội luôn được công ty triển khai một cách nhất quán.

Giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2026” không chỉ là niềm tự hào của Wistron Infocomm Việt Nam mà còn là sự ghi nhận dành cho toàn thể cán bộ công nhân viên đã cùng nhau xây dựng một môi trường làm việc tích cực, đoàn kết và đầy cảm hứng. Đây cũng là động lực để công ty tiếp tục phát huy giá trị văn hóa doanh nghiệp, nâng cao chất lượng môi trường làm việc và khẳng định cam kết phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

Với con người là trung tâm của mọi chiến lược phát triển, Wistron Infocomm Việt Nam sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần “Vị tha tạo nên giá trị, thể hiện phẩm chất”, cùng 4 giá trị cốt lõi Customer Focus, Integrity, Innovation và Sustainability, hướng tới mục tiêu trở thành nơi làm việc lý tưởng, nơi mỗi cá nhân đều có cơ hội phát triển, cống hiến và thành công.

#Wistron #Nơi làm việc tốt nhất #Châu Á 2026 #Môi trường làm việc #Phát triển bền vững #Trách nhiệm xã hội

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