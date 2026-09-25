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Kiến nghị chuyển hồ sơ sang công an vụ cho thuê đất công ở Cà Mau

Tân Lộc

TPO - Qua thanh tra việc quản lý, sử dụng và cho thuê đất của UBND xã Vĩnh Trạch Đông, tỉnh Bạc Liêu (cũ), Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Cà Mau để làm rõ các dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa có kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng và cho thuê đất của UBND xã Vĩnh Trạch Đông, tỉnh Bạc Liêu (cũ), nay là phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau.

Theo kết luận thanh tra, năm 2006, UBND tỉnh Bạc Liêu cũ giao UBND xã Vĩnh Trạch Đông quản lý khoảng 512 ha đất thuộc Dự án 773 và chỉ đạo giao đất cho người dân sản xuất. Trong đó, khoảng 122 ha đất được cho các hộ dân thuê để sản xuất muối.

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Xã Vĩnh Trạch Đông cũ cho người dân thuê khoảng 122 ha đất đồng muối, nhưng có nhiều sai phạm trong quản lý gây thất thoát, lãng phí hơn 3,9 tỷ đồng (ảnh minh họa).

Tuy nhiên, thanh tra phát hiện vi phạm về quản lý, như: Cho thuê đất không thông qua đấu giá; không theo dõi các hợp đồng cho thuê đất; công tác thu và nộp ngân sách các khoản tiền thu được từ cho thuê đất của Nhà nước không đầy đủ.

Theo Thanh tra tỉnh Cà Mau, những vi phạm trên đã gây thiệt hại ngân sách số tiền hơn 930 triệu đồng, lãng phí tài nguyên đất với số tiền ước tính gần 3 tỷ đồng.

Những sai phạm trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hình sự, thanh tra kiến nghị chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau, để làm rõ các dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Thanh tra cũng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các cá nhân có hành vi sai phạm. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, báo cáo Sở Nội vụ để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.

Cụ thể, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trạch Đông qua các thời kỳ (giai đoạn 2006-2020); nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc với Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trạch Đông giai đoạn tháng 12/2020-6/2025.

Thanh tra cũng kiến nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trạch Đông giai đoạn tháng 9/2014-5/2015 (nay là Phó Chủ tịch HĐND phường Hiệp Thành) với hành vi cho thuê đất không đúng trình tự, thủ tục theo quy định; chưa thực hiện đúng trách nhiệm về quản lý và sử dụng đất đai; quản lý tài chính về đất đai.

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#đất đai #Cà Mau #thanh tra #vi phạm #chuyển hồ sơ #tài sản nhà nước

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