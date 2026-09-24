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Doanh nghiệp Việt trước 'luật chơi' mới của thị trường quốc tế

Thái Lâm

TPO - "Những yêu cầu mới về phát triển bền vững, truy xuất nguồn gốc, phát thải carbon và minh bạch dữ liệu đang trở thành 'luật chơi' mà doanh nghiệp Việt phải đáp ứng nếu muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu", đó là chia sẻ của chuyên gia tại diễn đàn 'Thực hành ESG và Quản trị số: Vé thông hành vào chuỗi giá trị toàn cầu'.

Ngày 24/9, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức diễn đàn 'Thực hành ESG và Quản trị số: Vé thông hành vào chuỗi giá trị toàn cầu'.

Tại diễn đàn, các chuyên gia cho rằng yêu cầu về phát triển bền vững đang trở thành một phần quan trọng trong 'luật chơi' của thị trường quốc tế. Các quy định như: Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon, quy định chống mất rừng (EUDR) của Liên minh châu Âu cùng những tiêu chuẩn mới từ các nhà mua hàng quốc tế đang tác động trực tiếp đến doanh nghiệp sản xuất, chế biến và xuất khẩu.

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Ông Bùi Trung Nghĩa - Phó Chủ tịch VCCI - trao đổi tại diễn đàn.

Diễn đàn cũng tập phân tích những yêu cầu về kiểm soát phát thải carbon, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn môi trường, trách nhiệm xã hội, quản trị doanh nghiệp và minh bạch dữ liệu. Cùng với đó, các chuyên gia đã trao đổi về lộ trình thực hành ESG đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, vai trò của quản trị số trong minh bạch dữ liệu, giải pháp tài chính xanh và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu từ các thị trường nhập khẩu.

Trao đổi tại diễn đàn, ông Bùi Trung Nghĩa - Phó Chủ tịch VCCI - cho biết: "Luật chơi" của thị trường quốc tế đang thay đổi nhanh. Bên cạnh giá cả, chất lượng và tiến độ giao hàng, các thị trường phát triển ngày càng quan tâm đến nguồn gốc nguyên liệu, môi trường, phát thải carbon, sản phẩm xanh, trách nhiệm xã hội và tính minh bạch trong quản trị.

Theo ông Nghĩa, các yêu cầu về ESG, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn kỹ thuật xanh đang ngày càng phổ biến. Các nhà nhập khẩu, tập đoàn lớn và nhà đầu tư cũng yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dữ liệu, chứng minh và giải trình được quá trình sản xuất.

Đối với doanh nghiệp Lâm Đồng, các chuyên gia cho rằng, việc đáp ứng các tiêu chuẩn mới được xác định là một trong những điều kiện quan trọng để duy trì đơn hàng, mở rộng thị trường và từng bước tham gia các chuỗi giá trị có yêu cầu cao hơn.

Trong khuôn khổ diễn đàn, một số doanh nghiệp tiến hành ký kết hợp tác hỗ trợ lập kế hoạch kinh doanh theo hướng thực hành xanh. Hoạt động này được kỳ vọng tạo tiền đề cho các chương trình hỗ trợ cụ thể, hình thành mô hình để doanh nghiệp tham khảo và nhân rộng.

Theo số liệu được chia sẻ tại diễn đàn, 39% doanh nghiệp Việt Nam được khảo sát chưa từng nghe đến ESG; 62% chưa nắm rõ các quy định, chính sách liên quan. Trong khi đó, chỉ 14% doanh nghiệp thuộc nhóm tiên phong, đạt mức thực hành ESG trên 80%.

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#doanh nghiệp #chuỗi giá trị #quản trị số #bền vững #thị trường quốc tế #tiêu chuẩn môi trường #Lâm Đồng

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