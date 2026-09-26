Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Tô bún 10.000 đồng ăm ắp thịt tôm cua ở tỉnh có 'điểm đến hấp dẫn nhất thế giới'

Tô bún rạm của người miền biển Gia Lai 10 năm qua giá loanh quanh 5.000-10.000 đồng nhưng giữ trọn vị đậm đà, giàu dinh dưỡng trong thời bão giá.

Giữa nhịp sống hối hả và cơn bão giá miết mải cuốn qua từng mâm cơm gia đình, người ta dễ bắt gặp những tiếng than thở về chi phí đắt đỏ. Thế nhưng, tại những góc nhỏ ở vùng biển xứ “Nẫu” Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai), vẫn tồn tại những mức giá "rẻ bền vững", ổn định qua cả thập kỷ.

bun-ram-phu-my.jpg
Về Phù Mỹ (Gia Lai) ăn tô bún tôm, bún rạm giàu dinh dưỡng chỉ 10.000 đồng trong thời bão giá.

Những tô bún nóng hổi, thơm lừng và giàu dinh dưỡng như bún tôm, bún rạm, bún chả cá chỉ có giá vỏn vẹn 10.000 đồng. Cách đây 10 năm, những tô bún này được bán với giá 5.000 đồng. Việc tăng từng mức giá nhỏ chầm chậm như đứng ngoài vòng xoáy lạm phát đã trở thành biểu tượng của sự chân chất và tình người nơi mảnh đất duyên hải dội sóng.

Trong các loại bún, món bún rạm là món đặc sản trứ danh, gắn liền với cái nôi văn hóa đầm Trà Ổ (hay còn gọi là đầm Châu Trúc), bao quanh đầm là địa bàn các xã Bình Dương, Phù Mỹ Đông và Phù Mỹ Bắc. Rạm sống ở vùng nước lợ đầm phá, nhìn thoáng qua tưởng giống cua đồng nhưng vỏ mềm hơn, gạch vàng, nhiều, thịt chắc và ngọt đậm đà. Nói về độ dinh dưỡng, ít món ăn bình dân nào sánh kịp tô bún rạm Phù Mỹ.

1k3dutb2e-557jng.jpg
Tô bún tôm, bún rạm chỉ có giá 10.000 đồng tại các làng chài ven biển Gia Lai.
1k3dutb0h-557jng.jpg
Nước gạch con rạm trên đầm Trà Ổ nổi tiếng về độ sánh mịn, vàng ươm béo ngậy, giàu dinh dưỡng và có vị đặc trưng riêng.

Rạm được người dân bắt từ đầm Trà Ổ về, rửa sạch, bóc mai rồi đem xay hoặc giã nhuyễn. Đây là món ăn chứa hàm lượng canxi, đạm tự nhiên và các khoáng chất vô cùng phong phú, rất tốt cho sức khỏe mọi lứa tuổi.

Một tô bún rạm đúng chuẩn Trà Ổ không chan chung nước dùng vào tô như các món bún nước thông thường. Nước rạm sánh mịn, vàng ươm béo ngậy được múc riêng ra một chiếc bát nhỏ. Khi ăn, thực khách tự tay rưới từng muỗng nước rạm đậm đà lên bún, trộn cùng chút ớt chưng cay xè và miếng bánh tráng gạo nướng giòn rụm.

img-1252.jpg
Hình ảnh con rạm ở đầm Trà Ổ, tỉnh Gia Lai.

Điều khiến du khách ghé chân đến các làng chài Gia Lai phải ngỡ ngàng chính là mức giá. Trong khi một bát phở hay tô bún riêu ở các thành phố lớn đã chạm ngưỡng 35.000 đến 50.000 đồng, thì tại đây, tô bún rạm đầy đặn, chất lượng chỉ đúng 10.000 đồng.

Một thập kỷ trước, người bán tô bún rạm với giá 5.000 đồng. Sau 10 năm, trải qua bao biến động kinh tế, giá nguyên liệu, xăng dầu, thực phẩm đồng loạt leo thang, mức giá ấy mới tăng lên 10.000 đồng.

1k3dutb1p-557jng.jpg
Một tô bún tươi có đầy đủ topping gồm rạm, tôm, trứng và chả cá chỉ có giá 20.000 đồng tại các vùng đầm ven biển Gia Lai.

Bên nồi nước rạm, nồi bún tươi nghi ngút khói, bà Nguyễn Thị Xuân Hồng, một người bán bún tôm, bún rạm 30 năm tại làng chài Mỹ An (xã Phù Mỹ Đông) vừa nhanh thoắt thoắt chia bún, vừa vui vẻ trả lời khi được hỏi về bí quyết giữ giá.

Lời lãi thì ít lắm, có khi chỉ lấy công làm lời thôi. Tận dụng lợi thế rạm đánh bắt gần ngay tại đầm Trà Ổ, mình chịu khó thức khuya dậy sớm tự tay chế biến. Nhìn mọi người ăn ngon miệng, ấm bụng trước khi đi làm, đi học là thấy vui rồi”, bà Hồng nói.

1k3dutb24-557jng.jpg
Bà Nguyễn Thị Xuân Hồng - người gắn bó với nghề bán bún rạm Phù Mỹ đến nay đã 29 năm.

Tô bún rạm với giá 10.000 đồng không đơn thuần là một bữa ăn sáng đầy đủ dưỡng chất mà còn là điểm tựa ấm áp cho những lao động bình dân, học sinh và đặc biệt là điểm nhấn mời gọi du trong nước và quốc tế.

amp.vtcnews.vn

Xem thêm

#Phù Mỹ #Gia Lai #bún rạm #ẩm thực địa phương

Cùng chuyên mục

Khách Tây háo hức rước đèn Trung thu

Khách Tây háo hức rước đèn Trung thu

TPO - Không chỉ là đêm hội dành cho thiếu nhi, Trung thu tại Thung Nham năm nay trở thành trải nghiệm văn hóa đặc biệt khi nhiều du khách quốc tế cùng cầm đèn lồng, rước đèn và hòa vào không khí mùa trăng giữa không gian di sản Ninh Bình.

Vietnam Airlines làm chủ công nghệ huấn luyện cho chiến lược đội bay mới

Vietnam Airlines làm chủ công nghệ huấn luyện cho chiến lược đội bay mới

Chuẩn bị nguồn lực cho chu kỳ phát triển đội tàu bay mới, Vietnam Airlines tiếp tục hợp tác với CAE Inc. (CAE) trong lĩnh vực đào tạo, công nghệ mô phỏng và vận hành hệ thống huấn luyện hàng không. Thỏa thuận được triển khai trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Khách Tây mê mẩn sắc màu Trung thu bên hồ Hoàn Kiếm

Khách Tây mê mẩn sắc màu Trung thu bên hồ Hoàn Kiếm

TPO - Những chiếc đèn Trung thu truyền thống nối tiếp nhau rực sáng bên hồ Hoàn Kiếm, đưa sắc màu đêm Rằm xuống phố và thu hút nhiều du khách quốc tế dừng chân theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt.

Kiểm soát an toàn ra sao khi kết nối thanh toán xuyên biên giới?

Kiểm soát an toàn ra sao khi kết nối thanh toán xuyên biên giới?

TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng cho rằng: "An toàn và niềm tin phải là điều kiện xuyên suốt. Công nghệ có thể thay đổi rất nhanh, nhưng nguyên tắc bảo vệ người sử dụng, phân định rõ trách nhiệm, kiểm soát rủi ro và duy trì khả năng chống chịu của hệ thống phải luôn được đặt ở vị trí trung tâm”.

Tận thấy bên trong nhà ga 'siêu sân bay' Long Thành

Tận thấy bên trong nhà ga 'siêu sân bay' Long Thành

TPO - Bên dưới mái nhà ga hình hoa sen, hàng loạt thiết bị phục vụ khai thác hàng không đang được đưa vào lắp đặt, hoàn thiện. Từ hệ thống băng chuyền hành lý, quầy gửi hành lý tự phục vụ đến thang cuốn… Dự án dần chuyển từ một công trường xây dựng thành một nhà ga Long Thành hiện đại, chuẩn bị vận hành.

Khánh Hòa xây dựng khu nghỉ dưỡng mang tầm thế giới tại Vĩnh Hy

Khánh Hòa xây dựng khu nghỉ dưỡng mang tầm thế giới tại Vĩnh Hy

Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy được xây dựng trên diện tích 60ha tại xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa và chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư Phát triển Syrena Việt Nam - thành viên BIM Group. Dự án được phát triển từ cảnh quan núi, rừng và biển đặc trưng của Vĩnh Hy, hướng tới một trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp mang bản sắc điểm đến.

Đổi mới và liên kết để tạo bứt phá nâng tầm du lịch Việt Nam

Cách nào phát triển doanh nghiệp du lịch Việt Nam xứng tầm quốc tế?

TPO - Theo chuyên gia, muốn trở thành 15 doanh nghiệp lớn về du lịch của Việt Nam, các doanh nghiệp lữ hành cần nâng cao năng lực doanh nghiệp lữ hành, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về nguồn nhân lực, vốn, công nghệ, liên kết chuỗi, phát triển sản phẩm, tiếp cận thị trường và năng lực quản trị…

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe