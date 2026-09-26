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Văn hóa

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam xúc động khi tận thấy bảo vật quốc gia

Nguyễn Hồng Vĩnh - Đỗ Quyên

TPO - Tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, nhiều cô gái xúc động, tự hào khi đứng trước những hiện vật từng góp phần làm nên những trang sử hào hùng của dân tộc.

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Trong hành trình trải nghiệm tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có dịp tận mắt chiêm ngưỡng những bảo vật quốc gia, hiện vật và chứng tích gắn với các dấu mốc quan trọng của lịch sử dân tộc.
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Tại khu trưng bày, thí sinh dành nhiều thời gian tìm hiểu hiện vật gắn với các cuộc kháng chiến của dân tộc. Trong đó có máy bay MiG-21 số hiệu 5121, được Liên Xô viện trợ cho Việt Nam năm 1972 và được công nhận là bảo vật quốc gia năm 2012. Chiếc máy bay từng tham gia chiến đấu và bắn rơi 5 máy bay của Mỹ.
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Các cô gái cũng tìm hiểu câu chuyện về máy bay B-52 của Mỹ bị phi công Phạm Tuân bắn rơi trong chiến dịch cuối tháng 12/1972.
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Nguyễn Thị Thúy Dung cho biết cô xúc động khi đứng trước những hiện vật gắn với lịch sử dân tộc. “Em xúc động và tự hào khi đứng trước các hiện vật gắn với quá khứ hào hùng của dân tộc ta”, cô chia sẻ.
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Với Lê Phương Nghi, chuyến tham quan không chỉ giúp cô bổ sung kiến thức về những dấu mốc lịch sử mà còn tạo thêm động lực để sống và làm việc có trách nhiệm hơn.
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“Khi đến với bảo tàng, em không chỉ được học, trau dồi kiến thức về những dấu mốc trước đây mà giúp bản thân có thêm động lực để cố gắng hơn nữa, cống hiến cho đất nước ngày càng rực rỡ”, thí sinh nói.
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Một trong những hiện vật thu hút sự chú ý của các cô gái là xe tăng T-54B số hiệu 843 - một trong hai xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975, đánh dấu thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
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Bùi Minh Phương cho biết cô từng tham quan một số bảo tàng quân sự ở nước ngoài. Tuy nhiên, cô ấn tượng với cách trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. “Em rất thích Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam vì thiết kế vừa truyền thống lại rất hiện đại, dễ tiếp cận giới trẻ”, cô chia sẻ.
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Tại khu vực tái hiện lịch sử quân sự qua sa bàn, thí sinh tìm hiểu trận chiến chống quân Nguyên - Mông lần thứ ba trên sông Bạch Đằng năm 1288.
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Trần Xuân Khánh Linh cho biết cô ấn tượng với cách cha ông vận dụng địa hình và chiến thuật để tạo nên chiến thắng.
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Bên cạnh những bảo vật quốc gia, các cô gái còn quan sát mảnh xác máy bay bị bắn rơi tại Phổ Lỗ, huyện Đông Anh, nay thuộc địa bàn Sóc Sơn.
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Các thí sinh hào hứng với trải nghiệm tham quan và tìm hiểu lịch sử tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
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Ngoài ra, họ có những khoảnh khắc đáng nhớ khi được gặp, chụp ảnh cùng các cựu chiến binh ở bảo tàng.

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#bảo vật quốc gia #Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 #Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam #Hoa hậu Việt Nam 2026 #MiG-21 5121 #xe tăng T-54B 843

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