Lạng Sơn đặt mục tiêu xóa 747 nhà tạm, dột nát trong năm 2026

TPO - Qua rà soát, Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Lạng Sơn vừa cho biết, có 747 hộ đủ điều kiện, có nhu cầu được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở trong năm 2026.

Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Lạng cho biết, trong tổng số 747 hộ đủ điều kiện hỗ trợ năm 2026, có 520 nhà xây mới và 227 nhà sửa chữa.

Đối tượng được xóa nhà tạm, nhà dột nát được thống kê, có 72 nhà bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu và các trường hợp khác có nhà hư hỏng nặng cần khắc phục ngay; 44 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có vốn đối ứng. Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện chương trình được xác định hơn 40 tỷ đồng, dự kiến huy động từ nguồn ngân sách và xã hội hóa.

Lực lượng chức năng thực hiện xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Thực tế, việc xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Lạng Sơn đã được triển khai trên diện rộng từ năm 2024 - 2025. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có nghị quyết, đặt mục tiêu hỗ trợ 2.472 hộ. Đến tháng 8/2025, tỉnh báo cáo đã khởi công, hoàn thành và đưa vào sử dụng 6.508 căn nhà.

Đến nay, qua rà soát nhu cầu thực tế, Lạng Sơn vẫn còn các trường hợp cần tiếp tục hỗ trợ. Số liệu rà soát được cập nhật cho thấy, tổng số nhà tạm, nhà dột nát được xác định là 2.224 nhà. Trong số này, nhóm hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo dưới 36 tháng chiếm 1.011 nhà; nhóm bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu là 1.197 nhà.

Để xử lý số nhà đăng ký trong năm 2026, tỉnh đã yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục bố trí ngân sách và huy động nguồn lực xã hội. Tính đến 11h ngày 17/9, Quỹ xóa nhà tạm, nhà dột nát qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận 16,86 tỷ đồng. Tuy nhiên, một số cơ quan, đơn vị còn chậm thực hiện vận động đóng góp một ngày lương; một số tập đoàn, doanh nghiệp chưa hoàn tất khoản ủng hộ theo đăng ký.

Cho ý kiến về việc này, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thị Hậu cho biết, 747 nhà tạm, nhà dột sẽ được thực hiện và hoàn thành trước ngày 31/12; các trường hợp chưa đăng ký thực hiện trong năm nay tiếp tục được xã, phường rà soát, theo dõi và báo cáo để có phương án xử lý.