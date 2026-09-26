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Thái Nguyên: Rác thải sinh hoạt ùn ứ do đơn vị thu gom dừng tiếp nhận

Thanh Hiếu

TPO - Đơn vị xử lý rác thải dừng tiếp nhận khiến rác thải sinh hoạt tại một số phường như Bách Quang, Sông Công... ùn ứ, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, những ngày gần đây, tại một số khu dân cư, tuyến đường thuộc các phường Bách Quang, Phổ Yên, Sông Công (tỉnh Thái Nguyên), lượng rác thải sinh hoạt tồn đọng khá lớn.

Tại phường Bách Quang, nhiều khu tập kết tràn rác thải sinh hoạt chưa được vận chuyển trở nên nhếch nhác, phát sinh mùi hôi, ảnh hưởng đến môi trường và sinh hoạt của người dân.

"Gia đình tôi bán hàng ăn tại khu công nghiệp Sông Công II đã nhiều năm. Những ngày gần đây, rác không được thu gom gây bốc mùi khiến khách không muốn đến ăn", chị Thái (phường Bách Quang) thông tin.

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Đơn vị xử lý dừng tiếp nhận khiến rác thải sinh hoạt ùn ứ tại nhiều khu dân cư

Tương tự, dọc Quốc lộ 3 đoạn qua các phường Bách Quang, Phổ Yên, Sông Công, rác thải sinh hoạt của nhiều gia đình chưa được thu gom, được để trước mỗi căn nhà.

"Từ 15/9, chúng tôi được tổ dân phố thông báo việc thu gom rác tạm thời bị gián đoạn nên người dân tự phân loại, quản lý rác tại nhà, không vứt rác bừa bãi ra môi trường. Tuy nhiên, tình trạng này không thể kéo dài lâu, mong chính quyền địa phương sớm xử lý", ông Nguyễn Văn Trung (phường Phổ Yên) chia sẻ.

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Người dân được khuyến cáo tự phân loại, hạn chế đưa rác ra môi trường

Sớm giải quyết lượng rác ùn ứ

Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Bách Quang cho biết, gần đây Công ty TNHH Môi trường Sông Công (Thái Nguyên) tạm dừng tiếp nhận khiến rác thải sinh ùn ứ tại các điểm tập kết.

Theo vị lãnh đạo này, có nhiều nguyên nhân công ty dừng tiếp nhận rác thải sinh hoạt, trong đó có vấn đề chấp hành pháp luật về môi trường đang được cơ quan chức năng làm rõ.

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Người dân mong muốn rác thải sớm được thu gom, vận chuyển

Trước mắt, UBND phường đề nghị các hộ gia đình tạm thời quản lý rác tại nhà, thực hiện phân loại và hạn chế đưa rác ra môi trường khi chưa có phương án thu gom, xử lý.

Theo Sở NN&MT Thái Nguyên cho biết, lượng rác sinh hoạt phát sinh tại 9 xã, phường gồm: Sông Công, Bách Quang, Bá Xuyên, Phú Bình, Tân Thành, Điềm Thụy, Tân Khánh và Kha Sơn hiện khoảng 80 tấn/ngày.

Trước đó được đưa về Khu liên hợp xử lý chất thải Sông Công của Công ty TNHH Môi trường Sông Công để xử lý. Tuy nhiên, ngày 16/9, sở nhận được thông tin phản ánh về việc công ty dừng tiếp nhận rác sinh hoạt mà không thông báo trước. Do đó, các xe vận chuyển rác đến cơ sở này không được tiếp nhận, buộc phải quay trở lại điểm thu gom.

Bên cạnh đó, một số khu xử lý rác khác cũng không còn đủ quỹ đất để tiếp tục chôn lấp tro xỉ và chất vô cơ sau phân loại.

Sở đã kiểm tra, rà soát và tham mưu UBND tỉnh phương án vận chuyển, xử lý rác thải, tồn đọng tại một số địa phương. Đến sáng ngày 25/9, UBND tỉnh đã thống nhất với phương án Sở NN&MT đề xuất.

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Chiều 25/9, rác thải tại một số khu vực bắt đầu được đưa đến nơi xử lý.

Theo phương án được phê duyệt, lượng rác phát sinh tại 9 xã trên sẽ được điều tiết về Công ty Cổ phần Môi trường Năng lượng xanh Asian Bắc Giang tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đá Mài.

Sở NN&MT tỉnh Thái Nguyên cho biết, mỗi ngày toàn tỉnh phát sinh khoảng 946 tấn chất thải rắn sinh hoạt. Trong đó, khoảng 790 tấn được thu gom, vận chuyển, xử lý, đạt 84%.

Từ ngày 15/8/2026, nhiệm vụ vận chuyển, xử lý rác thải được phân cấp cho UBND các xã, phường.

Toàn tỉnh hiện có 31 khu xử lý rác thải, trong đó 19 khu đang hoạt động. Phương thức xử lý chủ yếu là chôn lấp và đốt; một số khu đã quá tải, cơ sở vật chất, thiết bị xuống cấp.

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#Thái Nguyên #Rác thải #Ô nhiễm #Xử lý rác #Khu dân cư #Bảo vệ môi trường #Dịch vụ xử lý rác

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