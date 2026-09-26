Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Nửa giới giải trí tiếc thương nghệ sĩ Lưu Hoan qua đời

Minh Vũ

TPO - Lưu Hoan - ca sĩ thể hiện bài hát "Hảo hán ca" trong phim "Thủy hử" - đột ngột qua đời ở tuổi 63. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Na Anh, Cát Khắc Tuyển Dật, đạo diễn Trương Kỷ Trung đã gửi lời thương tiếc huyền thoại âm nhạc của Trung Quốc.

Trang Sina đưa tin ca - nhạc sĩ nổi tiếng Lưu Hoan qua đời vào sáng 25/9 tại Thượng Hải, Trung Quốc, hưởng thọ 63 tuổi. Thông tin được Đại học Kinh tế Đối ngoại và Quỹ Công ích Âm nhạc Nguyên tác Lưu Hoan xác nhận.

Theo di nguyện của nghệ sĩ, tang lễ được tổ chức đơn giản, không có lễ tiễn biệt hay tưởng niệm.

Lưu Hoan được xem là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn của nhạc Pop Trung Quốc, sở hữu nhiều ca khúc nổi tiếng như Hảo hán ca, Vầng trăng cong cong, Tôi và bạn, Bắc Kinh đón chào bạn, Ta muốn thành Tiên... Lưu Hoan còn là giám khảo nổi danh của chương trình The Voice China.

luu-hoan5a.jpg
luu-hoan1.jpg
Ca sĩ kỳ cựu Lưu Hoan qua đời vì bệnh tật.

Theo 163, Lưu Hoan được chẩn đoán hoại tử vô mạch chỏm xương đùi chân phải vào năm 2009. Năm 2010, ông phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo. Dù phẫu thuật từng giúp tình trạng cải thiện, căn bệnh vẫn khiến ông chịu ảnh hưởng lâu dài, đi lại khó khăn và dần hạn chế xuất hiện trước công chúng.

Lần cuối Lưu Hoan xuất hiện công khai là ở chương trình âm nhạc tại Thượng Hải ngày 1/1, ông hát bài Tôi muốn thành tiên. Từ đó, Lưu Hoan không tham gia chương trình nào, cũng không tiết lộ tình hình sức khỏe.

Vì vậy, sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ khiến hàng triệu khán giả bàng hoàng. Những chủ đề liên quan đạt một tỷ lượt xem chỉ tính riêng trên Weibo.

Diva Na Anh xúc động hồi tưởng: "Tôi nhớ những ngày chúng ta cùng nhau hát. Lúc này, trái tim tôi đau nhói và không muốn phải nói lời chia tay với anh".

Khi nghe tin Lưu Hoan qua đời, ca sĩ Lâm Chí Huyền viết trên Weibo: "Anh Lưu Hoan, nghệ sĩ và người thầy âm nhạc quan trọng trong lòng tôi, ra đi vào Trung thu năm nay. Kính gửi niềm tiếc thương sâu sắc, sau này mỗi dịp Trung thu, tôi lại nhớ thêm một người".

Đạo diễn Trương Kỷ Trung đăng một bài viết dài tưởng nhớ lại giọng ca đầy nội lực của Lưu Hoan trong ca khúc Hảo hán ca dành cho bộ phim Thủy hử.

Theo Sina, hơn một nửa nghệ sĩ trong giới giải trí Trung Quốc, các nhà sản xuất và chương trình đã gửi lời chia buồn, thương tiếc trước sự ra đi của đại thụ vĩ đại của nền âm nhạc Trung Quốc.

luu-hoan10a.jpg
luu-hoan2.jpg
Nhiều nghệ sĩ thương tiếc người thầy, nghệ sĩ tài hoa Lưu Hoan.

Nhạc sĩ, ca sĩ Ngu Nhược Mộc Nhất chia sẻ: "Tôi thức dậy và nghe tin thầy Lưu Hoan đã qua đời, thật sự khó chấp nhận. Thầy Lưu Hoan không chỉ là một trong số ít nghệ sĩ trong ngành luôn nghiêm túc trong việc sáng tạo âm nhạc, mà còn là người thầy tận tụy giúp đỡ thế hệ nhạc sĩ trẻ, với hy vọng đảm bảo sự phát triển không ngừng của nền âm nhạc.

Tôi thường cảm thấy những người như vậy nên bất tử. Khi chúng tôi còn nhỏ, thầy đã ở đó. Giọng hát và âm nhạc của ông đã trở thành một phần thế giới tinh thần của chúng tôi. Khi chúng tôi trưởng thành và thực sự bước vào ngành, chúng tôi dần nhận ra rằng thầy vẫn nhẹ nhàng soi sáng những điều mới mẻ theo một cách khác.

Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào. Giống một phần thế giới của tôi đột nhiên sụp đổ. Những người đã ở bên cạnh chúng tôi từ thuở nhỏ khiến chúng tôi lầm tưởng rằng thời gian không thể chạm tới họ. Có lẽ chúng tôi thực sự bắt đầu nhận ra thời gian là gì từ sự ra đi của những người mà chúng tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ rời xa".

Lưu Hoan giảng dạy tại Đại học Kinh tế Đối ngoại từ năm 1991, phụ trách môn Lịch sử Âm nhạc phương Tây, nghỉ hưu năm 2023. Năm 2019, ông thành lập Quỹ Công ích Âm nhạc Nguyên tác Lưu Hoan nhằm hỗ trợ các nhạc sĩ trẻ.

Xem thêm

#Lưu Hoan #Na Anh #Thủy Hử #Hảo Hán Ca #sao Trung Quốc

Cùng chuyên mục

Cảnh nóng trong phim Nhật Bản 18+ của Phạm Băng Băng gây tranh cãi

Phạm Băng Băng có cảnh 18+ quá táo bạo

TPO - Phim mới của Phạm Băng Băng mang tên "Nhật ký của ông già điên" xoay quanh chủ đề tình cảm cấm kỵ. Vì vậy, những cảnh trong phim khiến khán giả khó chấp nhận.

Trấn Thành loại Hari Won

Trấn Thành loại Hari Won

TPO - Sau khi cùng Hari Won lập chiến thuật đối phó đối thủ, Trấn Thành xé bảng tên vợ. Nam đạo diễn đi đến chặng cuối nhưng không thể vượt qua Jung Il Woo trong tập 9 Running Man Vietnam.

Tình huống trớ trêu tại quốc yến Nhà Trắng

Tình huống trớ trêu tại quốc yến Nhà Trắng

TPO - David Ellison, CEO Paramount Skydance, dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước do Tổng thống Donald Trump tổ chức tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng tối 24/9. Bên ngoài, phóng viên CNN - mạng truyền hình mà Ellison sắp nắm quyền kiểm soát - bị ngăn tác nghiệp tại chính sự kiện này.

'The Scandal' - có Son Ye Jin và Ji Chang Wook vẫn nhạt

'The Scandal' - có Son Ye Jin và Ji Chang Wook vẫn nhạt

TPO - Son Ye Jin, Ji Chang Wook cùng chất liệu tình ái đầy cấm kỵ và những cảnh quay táo bạo vẫn chưa đủ giúp "The Scandal" tránh được những lời chê "nhạt nhẽo". Phản ứng của khán giả chủ yếu tập trung vào diễn biến lê thê, cao trào vội vã và cuộc đấu trí chưa đủ sắc sảo.

Phim ngắn AI: 650 triệu USD và những con số kinh hoàng

Phim ngắn AI: 650 triệu USD và những con số kinh hoàng

TPO - Quy mô thị trường phim ngắn AI và hoạt hình AI ngoài Trung Quốc được dự báo tăng mạnh lên 650 triệu USD. Hàng trăm nghìn mẫu quảng cáo kéo người dùng vào những tập phim chỉ vài phút, rồi giữ chân họ bằng cơ chế mở khóa từng tập và trả phí để xem tiếp.

MC Thanh Huyền xin lỗi

MC Thanh Huyền xin lỗi

TPO - Sau phát ngôn gây tranh cãi trong ngày giỗ Tổ sân Khấu, MC Thanh Thanh Huyền lên tiếng cho biết cô chỉ muốn chia sẻ niềm vui với mọi người. Nữ MC nhận ra một số cách dùng từ chưa đúng và phù hợp.

Siu Black bán đồ ăn, vì sao gọi là hết thời

Siu Black bán đồ ăn, vì sao gọi là hết thời

TPO - Phải hạn chế diễn xa vì chạy thận định kỳ, ca sĩ Siu Black bán đồ ăn qua mạng để có thêm thu nhập và nhận được sự ủng hộ của khán giả sau hơn hai tháng lập kênh. Thế nhưng chuyện nghệ sĩ đứng bếp, bán hàng vẫn khiến một bộ phận người xem liên tưởng đến sự nghiệp đi xuống, coi việc mưu sinh ấy là dấu hiệu hết thời.

Quyền Linh lên tiếng thông tin bị bắt khẩn cấp

Quyền Linh lên tiếng vụ An Cung giả

TPO - Nghệ sĩ Quyền Linh khẳng định không liên quan các sản phẩm viên hoàn An Cung giả vừa được Công an Thanh Hóa triệt phá. Anh đồng thời làm rõ mối quan hệ với Công ty Amity - doanh nghiệp từng mang tên Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh.

Ivanka Trump gây sốt ở Nhà Trắng

Ivanka Trump gây sốt ở Nhà Trắng

TPO - Ivanka Trump và con gái lớn Arabella Kushner được chú ý khi xuất hiện tại Nhà Trắng trong lễ tiếp đón Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Phim Việt 'mất trắng' hơn 800 tỷ đồng

Phim Việt 'mất trắng' hơn 800 tỷ đồng

TPO - Doanh thu phim Việt trong quý III/2026 giảm hơn 800 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Cuối năm, hàng loạt phim Việt xếp lịch ra rạp, đặt thị trường trước bài toán không chỉ là có phim để chọn, mà là tìm được phim đủ sức kéo khán giả trở lại.

10 robot hình người múa võ gây sốt

TPO - Màn trình diễn kết hợp hip hop, võ thuật và múa truyền thống của vũ công Wu Yu Fei cùng 10 robot hình người Trung Quốc gây chú ý tại America’s Got Talent, thu hút hơn nửa triệu lượt xem chỉ sau 1 ngày.

8 nghệ sĩ đưa ca trù, Tấm Cám leo thẳng Top 1 thịnh hành

8 nghệ sĩ đưa ca trù, Tấm Cám leo thẳng Top 1 thịnh hành

TPO - Hai tiết mục nhóm ở Chung kết 1 Tinh hà say hi lần lượt đạt Top 1 thịnh hành. Thành tích của "Thêu hoa dệt gấm" và "Sau hình bóng ấy" nối tiếp sức hút của chương trình trong năm nay, đồng thời cho thấy chất liệu văn hóa Việt có thể đến với khán giả trẻ qua những bản nhạc mới.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe