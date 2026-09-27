Công an ra thông báo về vụ cháy khách sạn ở TPHCM khiến hai người tử vong

TPO - Công an TPHCM thông báo tìm thân nhân anh Nguyễn Trần Nhựt Huy, một trong hai người tử vong trong vụ cháy khách sạn Thùy Dương ngày 7/9, để phục vụ công tác điều tra và giải quyết theo quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đang thụ lý, điều tra vụ án “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” liên quan vụ cháy tại khách sạn Thùy Dương, số 452 đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì. Vụ cháy khiến hai khách lưu trú tử vong.

Nạn nhân vụ cháy khách sạn Thuỳ Dương được giải cứu ra ngoài.

Theo thông tin điều tra, khoảng 4h55 ngày 7/9, ông T.V.H., chủ khách sạn, phát hiện lửa bùng phát tại khu vực để xe gắn máy ở tầng trệt. Ngọn lửa lan sang bốn xe mô tô, hai xe đạp; khói lan trong khách sạn.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Sơn Nhì phối hợp Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 13 đến hiện trường, đưa 29 người ra ngoài an toàn. Hai khách lưu trú tại tầng trệt tử vong là chị H.T.H. (sinh năm 2006, quê TP Huế) và anh Nguyễn Trần Nhựt Huy (sinh năm 2002).

Nguyễn Trần Nhựt Huy. Ảnh Công an cung cấp.



Cơ quan điều tra đã liên hệ được với gia đình chị H. nhưng chưa tìm được thân nhân anh Huy. Theo thông tin xác minh, anh Huy từng đăng ký thường trú nhờ tại một căn nhà ở phường Phú Định, TPHCM để làm căn cước công dân. Căn nhà bị giải tỏa năm 2022 và anh không còn cư trú tại địa chỉ này. Hiện thi thể anh Huy được lưu giữ tại Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa.

Công an TPHCM đề nghị người thân của anh Nguyễn Trần Nhựt Huy liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM để phối hợp giải quyết theo quy định. Nguyên nhân cụ thể của vụ cháy đang được điều tra, chưa có kết luận được công bố.