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Pháp luật

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Hai dì cháu lĩnh 47 năm tù sau vụ sát hại người đàn ông tại nhà

Nhật Huy

TPO - Do mâu thuẫn trong quan hệ xã hội, Nguyễn Thị Kim Hoa rủ cháu ruột là Nguyễn Văn Luân mang dao đến nhà một người đàn ông ở An Giang, tấn công khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, hai dì cháu phá camera, ném điện thoại và hung khí xuống sông nhằm che giấu hành vi.

Ngày 26/9, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Kim Hoa (SN 1994) và Nguyễn Văn Luân (SN 2004, cùng ngụ xã Phú Hòa, tỉnh An Giang) về các tội “Giết người”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Hủy hoại tài sản”.

Theo cáo trạng, khoảng 23h ngày 14/5/2025, sau khi từ nhà anh T.Đ.P. (SN 1978, ngụ xã Phú Hòa) trở về, Hoa nhớ lại những lần bị P. ép buộc mình quan hệ tình dục, nên nảy sinh ý định giết P. để trả thù.

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Hai bị cáo Hoa, Luân tại toà

Hoa sau đó về nhà rủ Luân (cháu ruột Hoa) cùng thực hiện. Hoa lấy một dao Thái Lan, một dao tầm bức và bình xịt hơi cay; Luân lấy một con dao dài khoảng 54cm. Cả hai đi xe máy đến nhà anh P.

Tại đây, Hoa điều khiển xe chở Luân vào nhà. Hoa cầm dao đi vào phòng ngủ, gọi anh P. rồi lợi dụng lúc nạn nhân đang nằm ngủ để tấn công. Sau đó, Hoa và Luân tiếp tục dùng dao và bình xịt hơi cay tấn công nhiều lần cho đến khi nạn nhân không còn cử động.

Sau khi gây án, Hoa bẻ gãy hai camera trong nhà anh P. và lấy điện thoại của nạn nhân ném xuống sông trước nhà. Trên đường rời khỏi hiện trường, hai người tiếp tục ném hung khí xuống sông.

Đến ngày 18/5/2025, người thân phát hiện anh P. tử vong trong phòng ngủ nên trình báo công an. Biết vụ việc bị phát hiện, Hoa và Luân đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đầu thú.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Hoa 27 năm tù về các tội “Giết người”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Hủy hoại tài sản”.

Nguyễn Văn Luân bị tuyên 20 năm tù về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

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