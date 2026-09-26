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Khắp mạng xã hội gọi tên cầu thủ Việt kiều 1,9 m và Patrik Lê Giang

Trạch Dương

TPO - Bàn thắng của Đình Bắc giúp tuyển Việt Nam đánh bại Philippines 1-0 tối 26/9. Sau trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026, khán giả dành sự chú ý cho người kiến tạo bàn thắng Williams Minh Hoàng cùng thủ môn Patrik Lê Giang với pha cứu thua ở phút bù giờ.

Tại trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam khép lại trận gặp Philippines với ba điểm. Diễn biến trên sân khiến người xem phải hồi hộp đến những giây cuối. Đối thủ từng sút trúng xà ngang, có một bàn thắng không được công nhận và suýt gỡ hòa ở thời gian bù giờ.

Sau tiếng còi mãn cuộc, các bài đăng về trận đấu thu hút nhiều bình luận ăn mừng, khen những cá nhân góp công vào chiến thắng. Đình Bắc là người ghi bàn duy nhất. Williams Minh Hoàng tạo ra cơ hội cho đồng đội trong một pha xử lý ở cánh. Patrik Lê Giang giữ sạch lưới bằng cú đẩy bóng quan trọng ở phút 90+2.

Tân binh 19 tuổi được gọi tên

Phút 25, Williams Minh Hoàng cầm bóng, đi qua cầu thủ Philippines rồi chuyền vào trong. Đình Bắc đón bóng và dứt điểm căng, mở tỷ số cho tuyển Việt Nam. Trước đó ít phút, đội bóng của HLV Kim Sang-sik phải nín thở khi cú sút của đối phương dội xà ngang.

Bàn thắng khiến các trang thể thao nhanh chóng đăng lại hình ảnh Đình Bắc ăn mừng. Dưới những bài đăng này, bên cạnh lời khen dành cho tiền đạo ghi bàn, khán giả cũng nhắc tới Minh Hoàng.

Nhiều người đánh giá cao cách tân binh trẻ mạnh dạn xử lý bóng, thay vì chuyền sớm khi bị áp sát. Đường chuyền cuối cùng của anh giúp Đình Bắc có khoảng trống để kết thúc tình huống.

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Tân binh 19 tuổi Williams Minh Hoàng được gọi tên sau trận Việt Nam thắng Philippines. Ảnh: Hữu Phạm.

"Mới 19 tuổi nhưng đá ổn áp quá", "Lần đầu lên tuyển mà đã gây ấn tượng thế này rồi", "Cứ thế mà phát huy nhé", "Trận mở màn gọi tên Minh Hoàng", khán giả bình luận.

Sự chú ý dành cho Minh Hoàng đến từ việc đây là lần đầu anh được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Cầu thủ sinh năm 2007 mang hai dòng máu Việt Nam - Anh, cao 1,9 m và đang thi đấu cho CLB Công an TPHCM. Trong danh sách dự FIFA ASEAN Cup 2026, anh là một trong hai gương mặt mới được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội.

Fanpage CLB Công an TPHCM đăng lời chúc mừng chiến thắng, nhắc riêng Williams Minh Hoàng và Patrik Lê Giang, hai cầu thủ thuộc biên chế đội bóng.

Đình Bắc vẫn là cái tên xuất hiện nhiều nhất trong các cuộc bàn luận về bàn thắng. Tiền đạo trẻ vừa được trao vai trò đội phó tuyển Việt Nam ở giải này. Pha lập công trước Philippines giúp đội có khởi đầu thuận lợi và tiếp tục cho thấy khả năng tạo khác biệt của anh ở những thời điểm cần thiết.

Các phản ứng dành cho Đình Bắc không chỉ có lời khen. Một người khác cho rằng tuyển Việt Nam giành chiến thắng trong trận đấu khó khăn.

Patrik Lê Giang giữ vững chiến thắng ở phút bù giờ

Nếu Đình Bắc và Minh Hoàng tạo nên khoảnh khắc quyết định trên hàng công, Patrik Lê Giang được chú ý ở cuối trận. Phút 90+2, Sebastian Rasmussen đánh đầu từ cự ly gần. Thủ môn tuyển Việt Nam phản xạ, đẩy bóng qua xà ngang và bảo toàn tỷ số 1-0.

Tình huống diễn ra khi Philippines dồn lên tìm bàn gỡ. Trước đó, đội đưa bóng vào lưới Việt Nam ở phút 84, nhưng bàn thắng không được công nhận sau khi VAR can thiệp.

Trong các cuộc bàn luận sau trận, nhiều người khen thủ môn giữ được sự tập trung đến cuối, giúp nỗ lực ghi bàn của Đình Bắc đem đến chiến thắng nghẹt thở.

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Đình Bắc và Patrik Lê Giang cũng gây ấn tượng ở trận mở màn FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: Hữu Phạm.

Nhiều khán giả cho rằng Lê Giang xứng đáng được xem là cầu thủ hay nhất. Có người nhận xét nếu thủ môn 34 tuổi không kịp đẩy bóng ở phút cuối, tuyển Việt Nam đã phải chia điểm. Một bình luận khác đánh giá anh chơi tập trung, ra vào hợp lý và chỉ huy hàng phòng ngự vững vàng trước sức ép của đối thủ.

Màn thể hiện này khiến người hâm mộ nhắc đến phong độ của Lê Giang trong màu áo đội tuyển. Một khán giả nhận xét anh bắt bóng chắc chắn kể từ khi lên tuyển. Người khác nhận xét sự ổn định ấy lý giải vì sao HLV Kim Sang-sik tiếp tục tin dùng thủ môn.

Ở phần bình luận dưới một bài đăng về trận đấu, khán giả để lại những lời ăn mừng ngắn như “Mở hàng quá tuyệt vời” và “Việt Nam vô địch”. Có người dành lời khen cho những phút cuối của hàng phòng ngự. Không khí vui mừng hiện rõ, dù không ít người xem cũng nhắc lại cú sút trúng xà ngang và các cơ hội nguy hiểm mà Philippines tạo ra.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ gặp Thái Lan ngày 29/9. Sau trận thắng Philippines, khán giả có thêm cơ sở để chờ màn kết hợp tiếp theo giữa các cầu thủ trẻ và những gương mặt giàu kinh nghiệm.

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#tuyển Việt Nam thắng Philippines #Đình Bắc ghi bàn #Williams Minh Hoàng kiến tạo #Patrik Lê Giang cứu thua #khán giả bình luận trận Việt Nam Philippines #FIFA ASEAN Cup 2026

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