Akira Phan và vợ khóc trong lễ cưới

TPO - Ca sĩ Akira Phan xúc động thể hiện ca khúc tự đặt viết riêng cho cô dâu Phương Maika trước khi trao lời thề nguyện trong tiệc cưới ở TPHCM tối 26/9.
TPO - Bàn thắng của Đình Bắc giúp tuyển Việt Nam đánh bại Philippines 1-0 tối 26/9. Sau trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026, khán giả dành sự chú ý cho người kiến tạo bàn thắng Williams Minh Hoàng cùng thủ môn Patrik Lê Giang với pha cứu thua ở phút bù giờ.
TPO - Theo chuyên gia ngôn ngữ cơ thể, tình cảm dành cho phu nhân của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được thể hiện qua những cử chỉ trong chuyến thăm cấp nhà nước.
TPO - Emcee L - thành viên Da LAB đứng sau bản hit "Chuyện đôi ta" đạt hơn 90 triệu lượt nghe trên Spotify - ra mắt album solo đầu tay và MV "Tình yêu lớn". Thơm Da LAB đến chúc mừng đồng đội.
TPO - Lưu Hoan - ca sĩ thể hiện bài hát "Hảo hán ca" trong phim "Thủy hử" - đột ngột qua đời ở tuổi 63. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Na Anh, Cát Khắc Tuyển Dật, đạo diễn Trương Kỷ Trung đã gửi lời thương tiếc huyền thoại âm nhạc của Trung Quốc.
TPO - Nam phiên dịch viên đội tuyển bóng chày quốc gia Hàn Quốc tham dự Asiad Aichi-Nagoya 2026 gây sốt mạng xã hội vì vẻ ngoài điển trai như bước ra từ màn ảnh.
TPO - Phim mới của Phạm Băng Băng mang tên "Nhật ký của ông già điên" xoay quanh chủ đề tình cảm cấm kỵ. Vì vậy, những cảnh trong phim khiến khán giả khó chấp nhận.
TPO - Sau khi cùng Hari Won lập chiến thuật đối phó đối thủ, Trấn Thành xé bảng tên vợ. Nam đạo diễn đi đến chặng cuối nhưng không thể vượt qua Jung Il Woo trong tập 9 Running Man Vietnam.
TPO - David Ellison, CEO Paramount Skydance, dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước do Tổng thống Donald Trump tổ chức tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng tối 24/9. Bên ngoài, phóng viên CNN - mạng truyền hình mà Ellison sắp nắm quyền kiểm soát - bị ngăn tác nghiệp tại chính sự kiện này.
TPO - Son Ye Jin, Ji Chang Wook cùng chất liệu tình ái đầy cấm kỵ và những cảnh quay táo bạo vẫn chưa đủ giúp "The Scandal" tránh được những lời chê "nhạt nhẽo". Phản ứng của khán giả chủ yếu tập trung vào diễn biến lê thê, cao trào vội vã và cuộc đấu trí chưa đủ sắc sảo.
TPO - Melania Trump chọn bộ đồ đen - trắng tối giản nhưng ẩn chứa thông điệp tinh tế qua họa tiết hoa mẫu đơn, biểu tượng giàu ý nghĩa trong văn hóa Trung Quốc.
TPO - Quy mô thị trường phim ngắn AI và hoạt hình AI ngoài Trung Quốc được dự báo tăng mạnh lên 650 triệu USD. Hàng trăm nghìn mẫu quảng cáo kéo người dùng vào những tập phim chỉ vài phút, rồi giữ chân họ bằng cơ chế mở khóa từng tập và trả phí để xem tiếp.
TPO - Sau phát ngôn gây tranh cãi trong ngày giỗ Tổ sân Khấu, MC Thanh Thanh Huyền lên tiếng cho biết cô chỉ muốn chia sẻ niềm vui với mọi người. Nữ MC nhận ra một số cách dùng từ chưa đúng và phù hợp.
TPO - Phải hạn chế diễn xa vì chạy thận định kỳ, ca sĩ Siu Black bán đồ ăn qua mạng để có thêm thu nhập và nhận được sự ủng hộ của khán giả sau hơn hai tháng lập kênh. Thế nhưng chuyện nghệ sĩ đứng bếp, bán hàng vẫn khiến một bộ phận người xem liên tưởng đến sự nghiệp đi xuống, coi việc mưu sinh ấy là dấu hiệu hết thời.
TPO - Nghệ sĩ Quyền Linh khẳng định không liên quan các sản phẩm viên hoàn An Cung giả vừa được Công an Thanh Hóa triệt phá. Anh đồng thời làm rõ mối quan hệ với Công ty Amity - doanh nghiệp từng mang tên Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh.
TPO - Dàn mỹ nhân Trung Quốc đổ bộ Tuần lễ thời trang Milan. Dương Mịch, Angelababy trẻ trung nổi bật. Dương Tử, Thẩm Nguyệt được khen tiến bộ.
TPO - Bel Brands USA đưa hình chú bò không cười lên một số hộp phô mai tại Mỹ từ ngày 22/9. Doanh nghiệp cho biết đây là thay đổi tạm thời và sẽ công bố lý do sau.