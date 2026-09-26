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Giải trí

Akira Phan và vợ khóc trong lễ cưới

Duy Nam

TPO - Ca sĩ Akira Phan xúc động thể hiện ca khúc tự đặt viết riêng cho cô dâu Phương Maika trước khi trao lời thề nguyện trong tiệc cưới ở TPHCM tối 26/9.

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Tối 26/9, hôn lễ của ca sĩ Akira Phan và Phương Maika diễn ra tại TPHCM. Không gian tiệc cưới lấy tông đỏ làm chủ đạo, tô điểm bằng sắc trắng. Cô dâu - chú rể xuất hiện với trang phục lộng lẫy, lấy cảm hứng từ những minh tinh Hollywood.
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Nhiều nghệ sĩ tới dự đám cưới Akira Phan. Các khách mời trong buổi tiệc hầu hết đều diện dresscode tông đen - bạc, theo quy định của cô dâu - chú rể. Ca sĩ Pha Lê diện đầm khoét eo đến dự hôn lễ.
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Diễn viên Tiến Luật (thứ hai từ phải sang) cùng bạn bè tới dự đám cưới Akira Phan.
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MC Nguyên Khang, diễn viên Song Luân, người mẫu Kỳ Hân, diễn viên Đoàn Minh Tài dự đám cưới Akira Phan.
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Mở đầu buổi tiệc, thông điệp về tình yêu trưởng thành được gửi gắm qua thước phim pre-wedding, kể lại chặng đường cả hai gặp gỡ và quyết định xây dựng tổ ấm khi đã đủ chín chắn. Điểm nhấn của phần lễ là khoảnh khắc màn hình LED tách đôi, Akira Phan xuất hiện trên sân khấu, cất giọng hát ca khúc Mọi chuyện anh lo - bài hát do anh đặt sáng tác tặng bạn đời.
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Trong giai điệu ngọt ngào, nam ca sĩ bước xuống đón cô dâu Phương Maika tiến về sân khấu. Cả hai dành cho nhau lời thề nguyện trước sự chứng kiến của người thân và bạn bè.
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Akira Phan nói: “Cảm ơn em vì đã thấu hiểu như chuyên gia tâm lý, để một người kiệm lời như anh đêm nào cũng có đủ thứ chuyện trên đời để tâm sự, cười giỡn cùng em mà không biết chán, giúp anh giảm căng thẳng và giữ lửa đam mê với nghề”.
hai-7779.jpgPhương Maika khen chồng chân thành, cho cô có được cảm giác bình yên, an toàn, yêu thương và được chở che. “Một người từng đổ vỡ vẫn có quyền được yêu. Một trái tim từng tổn thương vẫn có thể tin vào hạnh phúc. Cảm ơn anh vì đã yêu em bằng con người của hiện tại, chứ không phải bằng những điều thuộc về quá khứ”, cô nói.
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Sau phần lễ, không khí buổi tiệc chuyển sang màu sắc sôi động và gần gũi. Akira Phan cùng vợ mang đến tiết mục Cô gái Phương Maika.
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Cả hai cũng cùng nhau thực hiện nghi thức thắp nến bánh cưới.
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Sau đó, Akira Phan thể hiện ca khúc Hai ta là một (Khánh Đơn sáng tác). Các đồng nghiệp cũng lên sân khấu góp vui trong đó ca sĩ Quách Tuấn Du thể hiện nhạc phẩm Say một đời vì em.
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Akira Phan tên thật là Phan Võ Thanh Hùng, 41 tuổi. Anh bước vào showbiz năm 2010 và ghi dấu với loạt bản hit như Lời nguyền, Mùa đông không lạnh, Mong kiếp sau vẫn là anh em. Năm 2015, một chấn thương đứt dây chằng khi chơi bóng đá khiến anh phải tạm dừng sự nghiệp ca hát trong thời gian dài. Vợ anh - Trúc Phương, còn được biết đến với nghệ danh Phương Maika, 37 tuổi, quê Khánh Hòa, hiện kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm.

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