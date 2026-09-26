Akira Phan và vợ khóc trong lễ cưới

Phương Maika khen chồng chân thành, cho cô có được cảm giác bình yên, an toàn, yêu thương và được chở che. “Một người từng đổ vỡ vẫn có quyền được yêu. Một trái tim từng tổn thương vẫn có thể tin vào hạnh phúc. Cảm ơn anh vì đã yêu em bằng con người của hiện tại, chứ không phải bằng những điều thuộc về quá khứ”, cô nói.