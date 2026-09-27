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Giải trí

Quang Hùng MasterD và Pháo gây náo loạn

Trạch Dương

TPO - Chung kết 2 Tinh hà say hi khép lại với 10 tiết mục mang màu khác biệt. Quang Hùng MasterD bùng nổ ở phần thi cuối, cùng Pháo biến "Casting" thành phim trường, kết hợp diễn xuất, vũ đạo và rap tiếng Thái.

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Đội CoolKid gồm CoolKid, Đặng Hồng Hải, Pháp Kiều và Wren Evans mở màn Chung kết 2 bằng Bức tranh tháng Sáu. Bốn nghệ sĩ chọn tinh thần tươi sáng, đưa câu chuyện tình cảm vào giai điệu trẻ trung và vũ đạo vui nhộn. Sau những sân khấu khai thác ca trù, âm hưởng cung đình và truyện cổ ở tập trước, tiết mục tạo điểm bắt đầu nhẹ nhàng cho đêm diễn cuối của Live stage 5.
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Đằng sau không khí thoải mái trên sân khấu là quá trình cả đội thích nghi với đề bài dân gian đương đại. Pháp Kiều cho biết đây không phải sở trường của bốn thành viên. Wren Evans và CoolKid cũng phải dành nhiều công sức để bước vào một màu nhạc ít quen thuộc hơn. Trong phần trình diễn chung, mỗi người vẫn có khoảng riêng để thể hiện giọng hát, cách rap và cá tính sân khấu.
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Không khí chuyển sang câu chuyện gia đình với Trễ giờ cơm của đội Quang Hùng MasterD. Quang Hùng, Wean, Sơn.K và Xuân Định KY xuất hiện trong hình ảnh học sinh mặc sơ mi trắng. Tiết mục theo chân những người trẻ lớn lên, rời nhà để học tập, làm việc và theo đuổi ước mơ. Chuyện đi chơi về muộn rồi bị bố mẹ gọi vào ăn cơm dần mang ý nghĩa khác khi họ sống xa gia đình nhiều năm.
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Sân khấu Trễ giờ cơm tái hiện quá trình trưởng thành, từ những chuyến đi cùng bạn bè, ngày lên thành phố nhập học và nhịp sống khi bắt đầu đi làm. Wean và Quang Hùng MasterD cho biết họ đều đã xa nhà khoảng 10 năm. Xuân Định KY cũng có bốn năm theo đuổi hành trình riêng. Sau hai phần thi nhóm, chương trình chuyển sang 8 tiết mục solo. Mỗi nghệ sĩ bắt đầu kể câu chuyện cá nhân trước khi Live stage cuối khép lại.
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Sơn.K mở đầu loạt tiết mục solo bằng Cây cầu tình ái, kết hợp đàn, hát. Nam ca sĩ chọn giữ nét “sến” mà anh yêu thích trong âm nhạc. Trước giờ diễn, Sơn.K nhìn lại mục tiêu từng đặt ra khi tham gia chương trình. Từ mong muốn trở thành quán quân, anh dần nhận ra việc xác định con đường của chính mình quan trọng hơn cả danh hiệu quán quân.
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Đặng Hồng Hải chọn Ai cũng muốn làm pháo hoa để nói về khát vọng được tỏa sáng. Tiết mục mở đầu bằng phần piano của khách mời Bùi Duy Ngọc, rồi chuyển sang tiết tấu vui tươi, giàu năng lượng hơn. Nam ca sĩ nói anh không muốn lúc nào cũng xuất hiện nghiêm nghị, nhưng đã quen sống kín đáo và cần thêm thời gian để mở lòng với mọi người.
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Sau khoảng lặng của Đặng Hồng Hải, Pháp Kiều đưa chương trình trở lại nhịp sôi động với Bớt xinh yêu. Trang phục gợi phong cách Y2K, điệp khúc dễ nhớ và các đoạn dance break giúp rapper phát huy khả năng làm chủ sân khấu.
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Wean dùng Không tin vào anh thì anh đây tin vào ai để nói với chính mình. Nam ca sĩ không thể hiện nhiều vũ đạo. Anh kể câu chuyện về một người từng phải sống cùng những kỳ vọng gắn với vẻ ngoài. Anh nhìn lại cậu bé ở Quảng Ngãi đã kiên trì theo đuổi ước mơ. Anh cũng chia sẻ rằng sau hành trình tại Tinh hà say hi, lần đầu có cảm giác được những người xung quanh đứng ra bảo vệ.
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Đêm diễn tiếp tục với câu chuyện tình qua Một kẻ đáng thương một người đáng trách của CoolKid. Khách mời Ánh Sáng AZA cùng anh thể hiện hai người từng yêu nhau nhưng không còn tìm được tiếng nói chung. Màu R&B giúp CoolKid bộc lộ một phía trầm hơn so với vẻ hài hước thường thấy. Anh ví thời gian tham gia chương trình là dịp để cân bằng lại bản thân giữa những thay đổi nhanh của công việc.
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Wren Evans tiếp tục đổi màu đêm diễn bằng Yêu, kết hợp itsnk. Nam ca sĩ cho biết tiết mục được phát triển từ bản demo anh ấp ủ khoảng hai năm và thuộc dòng nhạc chưa từng thực hiện. Ca khúc kể về cuộc chơi tình cảm giữa hai người đều tưởng đã hiểu đối phương, tiếp nối phong cách viết lời, giai điệu ấn tượng đậm chất Wren Evans.
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Xuân Định KY bước vào phần thi áp chót với Ừ thì anh đã lớn. Từ những câu hát tán tỉnh, tiết mục phát triển thành màn trình diễn có phần nhảy đôi và dance break, khác hình ảnh trầm tính thường thấy. Sau sân khấu nhiều năng lượng, nam nghệ sĩ kể về giai đoạn từng cân nhắc đi xuất khẩu lao động khi việc theo nghề còn bấp bênh. Anh nhớ thời gian hát ở quán cà phê với cát-xê khoảng 300.000-400.000 đồng/đêm cho 15-16 bài hát.
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Quang Hùng MasterD nhận vị trí biểu diễn cuối với Casting. Anh dựng phần thi như một phim trường, kết hợp diễn xuất, vũ đạo và đoạn rap tiếng Thái với giai điệu mang dấu ấn quen thuộc. Trước giờ diễn, nam ca sĩ nói anh muốn chứng minh âm nhạc Quang Hùng MasterD có thể đi xa hơn nhận xét một màu.
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Pháo xuất hiện trong Casting với vai nữ đạo diễn tổ chức buổi tuyển vai, hoàn thiện ý tưởng phim trường của Quang Hùng MasterD. Màn kết hợp gây bùng nổ nhất chung kết Tinh hà say hi khép lại 10 tiết mục của tập 13. Top 16 cùng trở lại sân khấu chào khán giả, kết thúc Live stage 5 sau nhiều lần thay đổi đội hình và thử sức với các thể loại âm nhạc. Kết quả chung cuộc sẽ được công bố trong đêm trao giải truyền hình trực tiếp lúc 20h ngày 2/10.
#Chung kết 2 Tinh Hà Say Hi #Quang Hùng MasterD kết hợp Pháo #Quang Hùng MasterD Casting #Tinh Hà Say Hi tập 13 #Wean hát cho chính mình #Livestage 5 Tinh Hà Say Hi.

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