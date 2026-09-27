Hàng vạn người biểu tình ở Tây Ban Nha sau vụ bà cụ 87 tuổi bị đuổi khỏi nhà thuê

TPO - Hàng chục nghìn người vừa tập trung ở trung tâm thủ đô Madrid để phản đối cuộc khủng hoảng nhà ở tại Tây Ban Nha, yêu cầu tăng cường biện pháp bảo vệ người thuê nhà và cấm trục xuất người thuê nếu họ không có nơi ở nào khác.

Cuộc biểu tình diễn ra sau vụ một cụ bà 87 tuổi bị cưỡng chế khỏi căn hộ tại Madrid hôm 23/9, nơi bà đã sống trong nhiều thập niên.

Đám đông biểu tình ở Madrid ngày 26/9. (Ảnh: AP)

Đám đông biểu tình ở Madrid ngày 26/9. (Ảnh: AP)

“Chúng tôi có mặt ở đây vì nhà ở đã trở thành vấn đề ảnh hưởng đến toàn xã hội, mọi lứa tuổi và mọi tầng lớp. Chúng ta không thể tiếp tục như thế này. Nhà ở là quyền, nhưng chúng tôi không có quyền đó”, Dora Garcia, một y tá 55 tuổi, chia sẻ.

Cụ bà María del Carmen Abascal bị khênh bằng cáng ra khỏi căn hộ ở khu phố Retiro và lên xe cứu thương.

“Tôi không thể bảo vệ được ngôi nhà của mình, nhưng tôi đã đấu tranh để những người khác có thể học cách đấu tranh cho những gì thuộc về họ”, bà Abascal nói trong video được Liên đoàn Người thuê nhà đăng hôm 25/9.

Video ghi lại khi bà đang nằm trên giường bệnh sau vụ cưỡng chế.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, cha của bà Abascal thuê căn hộ này từ năm 1956. Sau khi cha mẹ qua đời, bà tiếp tục sống và trả tiền thuê nhà. Trong thời gian đó, tiền thuê nhà được áp dụng mức trần.

Theo Liên đoàn Người thuê nhà Madrid - tổ chức đứng ra thực hiện cuộc biểu tình ngày 26/9, tòa nhà đổi chủ vào năm 2018. Bà Abascal được đề nghị mua lại căn hộ nhưng không đủ khả năng tài chính.

Quỹ đầu tư Urbagestión sau đó mua căn hộ và tăng tiền thuê hằng tháng của bà từ 500 euro (570 USD) lên 2.650 euro. Sau đó, tiền thuê được giảm xuống còn 1.650 euro, nhưng vẫn vượt quá khả năng chi trả của bà Abascal với khoản lương hưu của mình.

Các tòa án trước đó đã ngăn chặn 3 lần trục xuất bà. Việc truyền thông đưa tin rộng rãi đã biến bà Abascal thành biểu tượng của cuộc khủng hoảng nhà ở tại Tây Ban Nha.

“Câu chuyện này khiến người ta đau lòng, nhưng theo một cách nào đó là giọt nước tràn ly... Chúng tôi đã phải đối mặt với vấn đề này từ lâu”, chị Simón de la Riva, 43 tuổi, một giáo viên tham gia biểu tình, nói.

“Thật không thể chấp nhận được khi các quỹ đầu tư kiểu ‘kền kền’ mua gom nhà ở, người dân không đủ khả năng chi trả để sinh sống, cả gia đình bị trục xuất và một phụ nữ lớn tuổi cũng bị đẩy ra khỏi nhà”, chị nói.

Chi phí nhà ở tăng cao cùng tình trạng thiếu nhà đang khiến nhiều người Tây Ban Nha không còn đủ khả năng mua hoặc thuê nhà, dù nền kinh tế của quốc gia lớn thứ 4 châu Âu đang tăng trưởng mạnh.

Thu nhập của người dân không tăng kịp với chi phí nhà ở. Các nhà phân tích cho rằng sự phát triển của ngành du lịch và tốc độ gia tăng dân số do nhập cư tại các thành phố đang gây thêm áp lực lên nguồn cung nhà ở vốn đã hạn chế.

Ngân hàng Tây Ban Nha ước tính nước này thiếu khoảng 550.000 căn nhà trong năm 2025, trong đó Madrid, Barcelona và Valencia chiếm một phần đáng kể.

Tây Ban Nha nằm gần cuối bảng xếp hạng các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) về nhà ở cho thuê. Loại hình nhà ở này chỉ chiếm chưa đến 2% nguồn cung nhà ở của Tây Ban Nha, trong khi mức trung bình của Liên minh châu Âu là 8%.

Trước đây, Tây Ban Nha từng xây dựng nhà bằng nguồn vốn công, nhưng sau đó bán những căn nhà này cho tư nhân, khiến chúng không còn nằm trong quỹ nhà ở công cộng.