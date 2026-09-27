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Đe dọa, uy hiếp nhà báo có thể bị phạt 100 triệu đồng

Luân Dũng

TPO - Theo Nghị định mới của Chính phủ, hành vi có lời nói, hành động đe dọa, uy hiếp tính mạng nhà báo, phóng viên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt từ 70-100 triệu đồng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định 367/2026/NĐ-CP ngày 25/9/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí.

Theo nghị định, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí là 2 năm. Mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí là 500 triệu đồng đối với tổ chức và 250 triệu đồng đối với cá nhân.

Nghị định quy định mức phạt từ 20-30 triệu đồng đối với hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên.

Hành vi thu giữ trái phép phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo, phóng viên bị phạt từ 30-50 triệu đồng.

Mức phạt từ 50-70 triệu đồng được áp dụng đối với một trong các hành vi: Xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phóng viên khi đang hoạt động nghề nghiệp; hủy hoại, cố ý làm hư hỏng phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo, phóng viên, nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đáng chú ý, hành vi có lời nói, hành động đe dọa, uy hiếp tính mạng của nhà báo, phóng viên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự bị phạt từ 70-100 triệu đồng.

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Chính phủ ban hành quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí.

Xuyên tạc, bịa đặt, gây hoang mang phạt đến 400 triệu đồng

Nghị định cũng quy định các mức xử phạt đối với vi phạm quy định về đăng, phát nội dung thông tin trên báo chí, bản tin, đặc san.

Theo đó, hành vi không nêu rõ xuất xứ nguồn tin khi đăng, phát trên báo chí có sử dụng thông tin do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền có nghĩa vụ cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định bị phạt từ 5-10 triệu đồng.

Tiết lộ bí mật đời tư của cá nhân nhưng không được sự đồng ý của cá nhân đó, đăng, phát thông tin xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín của cá nhân cũng thuộc nhóm hành vi bị phạt từ 20-40 triệu đồng.

Nghị định quy định mức phạt cao hơn đối với các hành vi đăng, phát thông tin có tính chất, mức độ vi phạm nghiêm trọng hơn.

Cụ thể, hành vi quy kết tội danh khi chưa có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật có thể bị phạt đến 60 triệu đồng.

Đối với hành vi đăng, phát thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng, mức phạt có thể lên tới 100 triệu đồng.

Mức phạt đến 200 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi đăng, phát nội dung thông tin trong tác phẩm, tài liệu đã bị đình chỉ phát hành, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, gỡ bỏ, tiêu hủy.

Nghị định cũng quy định mức phạt đến 400 triệu đồng đối với hành vi đăng, phát thông tin xuyên tạc, bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.

Đối với hành vi đăng, phát thông tin xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc, anh hùng dân tộc, mức phạt có thể lên tới 500 triệu đồng.

Nghị định 367/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 26/9/2026.

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#Đe dọa nhà báo #Xuyên tạc thông tin #Xử lý vi phạm báo chí #Xử phạt hành vi cản trở báo chí tác nghiệp #Xử phạt hành chính trong lĩnh vực báo chí

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