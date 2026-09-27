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Tai nạn liên tiếp trong đêm trên quốc lộ 1, 4 người thương vong

Thu Hiền

TPO - Chỉ trong ít phút, trên quốc lộ 1 qua xã Diễn Châu (Nghệ An) liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn, khiến 2 người tử vong và 2 người bị thương.

Video: Khoảnh khắc xe máy chở 3 lao vào ô tô trung chuyển ở xã Diễn Châu, Nghệ An.

Ngày 27/9, lãnh đạo UBND xã Diễn Châu, Nghệ An cho biết, cơ quan Công an đang điều tra, làm rõ hai vụ tai nạn giao thông xảy ra liên tiếp trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã.

Vụ tai nạn đầu tiên xảy ra khoảng 20h30 ngày 26/9, tại khu vực ngã ba quốc lộ 1, gần khách sạn Hoàng Gia, xã Diễn Châu.

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Hiện trường vụ tai nạn xe máy kẹp ba đâm vào xe trung chuyển.

Thông tin ban đầu, xe ô tô trung chuyển hành khách mang BKS 50H-668.xx đang chuyển hướng từ quốc lộ 1, rẽ trái qua đường để vào tuyến đường làng. Cùng lúc, một xe máy chở 3 thanh thiếu niên di chuyển trên quốc lộ 1 lao tới, tông vào phần đầu xe trung chuyển.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe ô tô bị hư hỏng. Cả 3 người đi xe máy ngã xuống đường, bị thương nặng.

Các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu cấp cứu. Tuy nhiên, một người đã tử vong. Hai người còn lại được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An trong tình trạng nguy kịch.

Chỉ ít phút sau vụ tai nạn trên, tại khu vực ngã ba Diễn Châu, nơi giao giữa quốc lộ 1 và quốc lộ 7, tiếp tục xảy ra một vụ tai nạn khác.

Theo đó, một người phụ nữ đang điều khiển xe máy đến hiện trường để hỗ trợ xử lý vụ tai nạn trước đó thì xảy ra va chạm với xe máy chở 2 thanh thiếu niên.

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Chị P. trên đường đi hỗ trợ xử lý vụ tai nạn cũng không may bị tông tử vong.

Vụ va chạm khiến người phụ nữ bị thương nặng và tử vong trên đường đến bệnh viện. Hai thanh thiếu niên đi xe máy chỉ bị trầy xước nhẹ.

Được biết, người phụ nữ tử vong là chị H.T.M.P (SN 1989, trú xã Minh Châu). Nạn nhân tử vong trong vụ xe máy chở 3 người là em V. (15 tuổi, trú xã Diễn Châu).

Hiện nguyên nhân, diễn biến cụ thể của hai vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

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#tai nạn giao thông #quốc lộ 1 #Nghệ An #xã Diễn Châu #tai nạn liên tiếp #nguyên nhân tai nạn #thương vong

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