Thanh Hoá: Yêu cầu xử lý ‘cò’ bệnh viện

Ngày 26/9, thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa yêu cầu Sở Y tế phối hợp Công an tỉnh và các đơn vị liên quan kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động môi giới dịch vụ tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Theo phản ánh, một số người thường được gọi là "cò", có mặt tại một số cơ sở y tế để tiếp cận, mời chào, hướng dẫn bệnh nhân sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh, chuyển viện, vận chuyển và các dịch vụ liên quan.

Thanh Hóa yêu cầu kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng "cò" tại các cơ sở y tế.

Để ngăn ngừa, chấn chỉnh tình trạng trên, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Công an tỉnh và ngành liên quan tập trung kiểm tra tại cổng bệnh viện, khu tiếp đón, khu khám bệnh, cấp cứu và nơi tập trung đông người bệnh, người nhà.

Các cơ sở y tế phải kiểm soát người không có nhiệm vụ, ngăn chặn hành vi chèo kéo, môi giới; đồng thời công khai quy trình khám chữa bệnh, giá dịch vụ, các khoản thu và đường dây tiếp nhận phản ánh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh kiểm tra nội bộ, không để cán bộ, viên chức, người lao động móc nối hoặc trực tiếp tham gia môi giới nhằm trục lợi.

Công an tỉnh phối hợp ngành Y tế và chính quyền địa phương nắm tình hình, xử lý các trường hợp vi phạm, nhất là hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cưỡng ép, đe dọa hoặc móc nối, trục lợi.

Vụ chở người bệnh về nhà 16km nhưng thu hơn 9 triệu đồng gây xôn xao dư luận hồi tháng 9 vừa qua.

Người đứng đầu cơ sở khám chữa bệnh phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm thuộc phạm vi quản lý mà không kịp thời phòng ngừa, phát hiện, xử lý.

Theo thống kê của Sở Y tế Thanh Hóa, tính đến tháng 9/2026, toàn tỉnh có 102 xe ô tô cứu thương được Sở này quản lý, hiện đang hoạt động. Trong đó, các cơ sở y tế công lập có 84 xe, cơ sở y tế tư nhân có 18 xe. Tỉnh này không có đơn vị kinh doanh dịch vụ vận chuyển cấp cứu hoạt động độc lập được cấp phép.