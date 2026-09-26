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Thanh Hoá:

Yêu cầu xử lý ‘cò’ bệnh viện

Phạm Trường

TPO - UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu kiểm tra, xử lý tình trạng “cò” tiếp cận, chèo kéo người bệnh sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh, chuyển viện, vận chuyển tại các cơ sở y tế.

Ngày 26/9, thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa yêu cầu Sở Y tế phối hợp Công an tỉnh và các đơn vị liên quan kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động môi giới dịch vụ tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Theo phản ánh, một số người thường được gọi là "cò", có mặt tại một số cơ sở y tế để tiếp cận, mời chào, hướng dẫn bệnh nhân sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh, chuyển viện, vận chuyển và các dịch vụ liên quan.

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Thanh Hóa yêu cầu kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng "cò" tại các cơ sở y tế.

Để ngăn ngừa, chấn chỉnh tình trạng trên, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Công an tỉnh và ngành liên quan tập trung kiểm tra tại cổng bệnh viện, khu tiếp đón, khu khám bệnh, cấp cứu và nơi tập trung đông người bệnh, người nhà.

Các cơ sở y tế phải kiểm soát người không có nhiệm vụ, ngăn chặn hành vi chèo kéo, môi giới; đồng thời công khai quy trình khám chữa bệnh, giá dịch vụ, các khoản thu và đường dây tiếp nhận phản ánh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh kiểm tra nội bộ, không để cán bộ, viên chức, người lao động móc nối hoặc trực tiếp tham gia môi giới nhằm trục lợi.

Công an tỉnh phối hợp ngành Y tế và chính quyền địa phương nắm tình hình, xử lý các trường hợp vi phạm, nhất là hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cưỡng ép, đe dọa hoặc móc nối, trục lợi.

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Vụ chở người bệnh về nhà 16km nhưng thu hơn 9 triệu đồng gây xôn xao dư luận hồi tháng 9 vừa qua.

Người đứng đầu cơ sở khám chữa bệnh phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm thuộc phạm vi quản lý mà không kịp thời phòng ngừa, phát hiện, xử lý.

Theo thống kê của Sở Y tế Thanh Hóa, tính đến tháng 9/2026, toàn tỉnh có 102 xe ô tô cứu thương được Sở này quản lý, hiện đang hoạt động. Trong đó, các cơ sở y tế công lập có 84 xe, cơ sở y tế tư nhân có 18 xe. Tỉnh này không có đơn vị kinh doanh dịch vụ vận chuyển cấp cứu hoạt động độc lập được cấp phép.

Trước đó, đầu tháng 9 vừa qua, tại Thanh Hóa xảy ra vụ việc khiến người nhà bệnh nhân bức xúc vì phải trả 9,5 triệu đồng tiền vận chuyển và tiền thuốc để đưa bệnh nhân nặng từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, trong khi quãng đường di chuyển chỉ dài 16 km.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh và xác định chiếc xe cấp cứu cùng nhóm người thực hiện dịch vụ trên không thuộc bệnh viện. Cơ quan công an cũng đã triệu tập 3 người liên quan đến vụ việc.

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#Thanh Hóa #cò mồi #y tế #bệnh viện #chữa bệnh #chấn chỉnh

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