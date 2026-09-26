Cầu Nhật Tân trước ngày thí điểm: Dòng xe ùn ứ theo vạch đo cự ly an toàn

TPO - Nhiều năm qua, một số điểm trên các tuyến giao thông huyết mạch ở khu vực trung tâm TP Đồng Nai vẫn thường xuyên ngập sâu mỗi khi mưa lớn. Nước tràn từ nhiều hướng, chảy xiết, rút chậm, không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân.