Cầu Nhật Tân trước ngày thí điểm: Dòng xe ùn ứ theo vạch đo cự ly an toàn

TPO - Trước ngày thí điểm phương án giao thông mới, cầu Nhật Tân ghi nhận lượng xe dồn ứ kéo dài giữa giờ thấp điểm, khi các tài xế chủ động tuân thủ vạch đo khoảng cách trên mặt cầu.
TPO - Sau gần 2 ngày huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm trên diện rộng, lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đã phát hiện thi thể anh Nguyễn Thế Hải (SN 2003) tại khu vực sông thuộc địa phận huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn, Lào.
TPO - Người dân phát hiện thi thể một người đàn ông nổi trên Hồ Đá, khu vực Làng Đại học Quốc gia TPHCM, nghi quê ở Huế.
TPO - Sau những trận mưa lớn khiến nhiều khu dân cư tại phường Phước Tân, TP Đồng Nai ngập sâu, cơ quan chức năng đã rà soát hệ thống thoát nước liên quan dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Chủ đầu tư yêu cầu tháo dỡ cầu tạm phục vụ thi công bắc qua sông Buông trước ngày 30/9, đồng thời kiểm tra lại khả năng thoát nước của cống ngang cao tốc.
TPO - Hà Nội tổ chức đợt cao điểm tổng kiểm tra, rà soát, thống kê, lập danh mục toàn bộ công trình, nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố.
TPO - TP Huế triển khai dự án nạo vét, xây dựng kè kết hợp đường đi bộ dọc sông An Hòa và hồ Hữu Bảo, với tổng mức đầu tư gần 100 tỷ đồng, nhằm chỉnh trang đô thị, chống sạt lở và nâng cao khả năng thoát lũ.
TPO - Tiếp xúc cử tri Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị tỉnh phát huy thế mạnh công nghiệp, cảng biển, logistics, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ và chuyển đổi số.
TPO - Đơn vị xử lý rác thải dừng tiếp nhận khiến rác thải sinh hoạt tại một số phường như Bách Quang, Sông Công... ùn ứ, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
TPO - Sáng 26/9, Hội Doanh nhân trẻ TP. Đà Nẵng tổ chức Lễ tôn vinh và trao giải thưởng “Vì một Đà Nẵng - Thành phố tử tế” năm 2026. Đây là lần đầu giải thưởng được tổ chức nhằm lan tỏa những tấm gương tiêu biểu đồng hành cùng sự phát triển của địa phương.
TPO - Sau phản ánh về vụ tranh cãi trên xe buýt tuyến 152 sáng 24/9, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM xác định nhân viên phục vụ đã xô đẩy, yêu cầu hành khách xuống xe và yêu cầu đình chỉ công tác người này.
TPO - Thanh tra tỉnh An Giang xác định, quá trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế, trong đó có việc lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường chưa đúng quy định.
TPO - Nhiều năm qua, một số điểm trên các tuyến giao thông huyết mạch ở khu vực trung tâm TP Đồng Nai vẫn thường xuyên ngập sâu mỗi khi mưa lớn. Nước tràn từ nhiều hướng, chảy xiết, rút chậm, không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân.
TPO - Dự án kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Trà Nóc, TP. Cần Thơ có tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương, dự kiến hoàn thành năm 2028.
TPO - Sau gần 5 năm tạm dừng, dự án tuyến tránh phía Nam Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đang được chuẩn bị các điều kiện để thi công hoàn thiện, với tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng.
TPO - Sau 3 năm xảy ra sự cố sạt trượt mái taluy âm trên quốc lộ 14, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng, dự án sửa chữa, khắc phục dự kiến được triển khai từ tháng 10/2026, với tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng.
TPO - Kỹ sư và công nhân đường sắt Việt Nam vượt qua các thách thức về địa hình và thời tiết, thi công xuyên đêm tuyến tàu điện nhẹ Phú Quốc nhằm kịp chạy thử trước tháng 3 năm tới, phục vụ sự kiện APEC 2027.
TPO - Từ ngày 20 - 25/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Mỹ và thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.