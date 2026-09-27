Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vụ núi lở như thác vùi lấp tỉnh lộ: Thông đường vào 2 bản sau 1 tuần chia cắt

Ngọc Tú

TPO - Sau 1 tuần bị chia cắt do núi lở vùi lấp đường, đơn vị chức năng đã nỗ lực khắc phục, thông đường để vào 2 bản với hơn 1.000 người dân ở xã Yên Na (Nghệ An).

Video tuyến tỉnh lộ 543C (xã Yên Na, Nghệ An) thông tuyến sau 1 tuần sạt lở.

Tối 26/9, ông Thái Lương Thiện - Chủ tịch UBND xã Yên Na (tỉnh Nghệ An) cho biết, sau nhiều ngày nỗ lực khắc phục, điểm sạt lở vùi lấp tuyến tỉnh lộ 543C đã được thông, đảm bảo cho người và xe qua lại.

tp_2aobor1g4xq5vnni32uubf789frbrpbm1uo0pqpk.jpg
Những ngày qua, các đơn vị chức năng huy động 2 máy múc cỡ lớn cùng xe tải liên tục khắc phục hậu quả vụ sạt lở.

“Hai máy múc lớn cùng xe tải liên tục hoạt động để giải phóng mặt đường. Trong những ngày tới, các đơn vị tiếp tục khắc phục phần đất đá phía taluy dương có nguy cơ tiềm ẩn sạt lở để đảm bảo an toàn. Dự kiến, trong khoảng 1-2 ngày tới, công việc sẽ hoàn thành”, Chủ tịch xã Yên Na nói.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, vào khoảng 16h30 chiều 19/9, một mảng lớn trên sườn núi ở bản Huồi Pai (xã Yên Na, Nghệ An) bất ngờ đổ xuống. Đất đá cùng cây cối từ trên cao tràn xuống với tốc độ nhanh như dòng thác phủ lấp đường tỉnh 543C.

tp_2aobor1jxigp5gz5fhe96o2upw6mfgnd3xq7em1g.jpg
Sau một tuần nỗ lực, tuyến tỉnh lộ 543C đã được thông suốt trở lại.

Tỉnh lộ 543C là tuyến giao thông quan trọng phục vụ việc đi lại của hơn 300 hộ dân với khoảng 1.000 người tại các bản phía trong xã Yên Na. Việc tuyến đường bị đất đá vùi lấp khiến giao thông qua khu vực hoàn toàn bị gián đoạn.

Trước tình hình trên, chính quyền xã Yên Na đã huy động lực lượng chức năng phong tỏa hai đầu khu vực hiện trường sạt lở, lập rào chắn, đặt cảnh báo, trực gác, không để người và phương tiện đến gần.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương cũng đã mở đường tạm dài hơn 1km, dựng 2 cầu tạm để phục vụ người dân, các em học sinh trong bản đi lại.

Trong những ngày tới, chính quyền xã Yên Na sẽ tiếp tục theo dõi những khu vực xung yếu, khu vực núi có nguy cơ sạt lở để kịp thời cảnh báo, di dời người dân đến nơi an toàn.

Clip núi ở bản Huồi Pai (xã Yên Na, Nghệ An) sạt lở như thác hôm 19/9.

Xem thêm

#Nghệ An #sạt lở #lở núi #sạt lở núi #núi lở #núi trên bản lở #thông tuyến #tỉnh lộ bị vùi lấp #video

Cùng chuyên mục

Mưa lớn quay lại Nam Bộ, miền Trung

Mưa lớn quay lại Nam Bộ, miền Trung

TPO - Hôm nay (27/9), khu vực từ Huế đến Lâm Đồng, Nam Bộ đón mưa lớn trở lại vào chiều và tối, riêng Nam Bộ hứng chịu combo mưa lớn + triều cường, làm tăng nguy cơ ngập úng. Miền Bắc trời nắng, có nơi nắng nóng trên 35 độ.

Tân Chủ tịch Thái Nguyên 'chốt' tiến độ các công trình khẩn cấp

Tân Chủ tịch Thái Nguyên 'chốt' tiến độ các công trình khẩn cấp

TPO - Sau khi kiểm tra, ông Nguyễn Thế Mạnh, tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên "chốt" thời gian hoàn thành và đưa vào sử dụng đối với một loạt công trình chống ngập khẩn cấp như: Xây dựng tuyến đê Hữu Cầu, công trình chống ngập úng khu vực đường Hoàng Văn Thụ...

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh tế để phòng ngừa xung đột giữa lợi ích công và lợi ích riêng

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh tế để phòng ngừa xung đột giữa lợi ích công và lợi ích riêng

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kết luận, kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh tế để phòng ngừa xung đột giữa lợi ích công và lợi ích riêng, đặc biệt là đối với cán bộ lãnh đạo cấp cao, người có quyền quyết định chính sách, phân bổ nguồn lực, cấp phép, thanh tra, kiểm tra.

Yêu cầu xử lý ‘cò’ bệnh viện

Yêu cầu xử lý ‘cò’ bệnh viện

TPO - UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu kiểm tra, xử lý tình trạng “cò” tiếp cận, chèo kéo người bệnh sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh, chuyển viện, vận chuyển tại các cơ sở y tế.

Nam thanh niên rơi xuống sông Mã, thi thể tìm thấy tại Lào

Nam thanh niên rơi xuống sông Mã, thi thể tìm thấy tại Lào

TPO - Sau gần 2 ngày huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm trên diện rộng, lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đã phát hiện thi thể anh Nguyễn Thế Hải (SN 2003) tại khu vực sông thuộc địa phận huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn, Lào.

Ngập sâu ở Đồng Nai: Tháo dỡ cầu tạm phục vụ làm cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu

Ngập sâu ở Đồng Nai: Tháo dỡ cầu tạm phục vụ làm cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu

TPO - Sau những trận mưa lớn khiến nhiều khu dân cư tại phường Phước Tân, TP Đồng Nai ngập sâu, cơ quan chức năng đã rà soát hệ thống thoát nước liên quan dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Chủ đầu tư yêu cầu tháo dỡ cầu tạm phục vụ thi công bắc qua sông Buông trước ngày 30/9, đồng thời kiểm tra lại khả năng thoát nước của cống ngang cao tốc.

Hà Nội tổng kiểm tra phòng cháy chữa cháy nhà xưởng, kho bãi

Hà Nội tổng kiểm tra phòng cháy chữa cháy nhà xưởng, kho bãi

TPO - Hà Nội tổ chức đợt cao điểm tổng kiểm tra, rà soát, thống kê, lập danh mục toàn bộ công trình, nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố.

Lần đầu trao giải thưởng 'Vì một Đà Nẵng - Thành phố tử tế'

Lần đầu trao giải thưởng 'Vì một Đà Nẵng - Thành phố tử tế'

TPO - Sáng 26/9, Hội Doanh nhân trẻ TP. Đà Nẵng tổ chức Lễ tôn vinh và trao giải thưởng “Vì một Đà Nẵng - Thành phố tử tế” năm 2026. Đây là lần đầu giải thưởng được tổ chức nhằm lan tỏa những tấm gương tiêu biểu đồng hành cùng sự phát triển của địa phương.

Đình chỉ nhân viên xe buýt tuyến 152 xô đẩy hành khách

Đình chỉ nhân viên xe buýt tuyến 152 xô đẩy hành khách

TPO - Sau phản ánh về vụ tranh cãi trên xe buýt tuyến 152 sáng 24/9, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM xác định nhân viên phục vụ đã xô đẩy, yêu cầu hành khách xuống xe và yêu cầu đình chỉ công tác người này.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe