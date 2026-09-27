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Hiện trạng Vành đai 3 trên cao trước đề xuất bỏ làn khẩn cấp

Dương Triều

TPO - Cục CSGT đề xuất bỏ làn dừng khẩn cấp và tổ chức lại thành 3 làn xe chạy mỗi chiều trên tuyến Vành đai 3 trên cao (Hà Nội) nhằm giảm tải tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng do lưu lượng phương tiện thực tế đã vượt quá xa năng lực thiết kế ban đầu.

VIDEO: Cận cảnh Vành đai 3 trên cao trước đề xuất bỏ làn khẩn cấp.
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Theo thống kê, vào giờ cao điểm, ngày cao điểm, lưu lượng phương tiện trên cầu Thanh Trì và tuyến Vành đai 3 khoảng 122.000 xe/ngày đêm, gấp gần 8,1 lần lưu lượng thiết kế.
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Hiện mỗi chiều đường tổ chức hai làn xe chạy và một làn dừng khẩn cấp, tốc độ tối đa 60-80 km/h tùy đoạn.
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Với đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long, mỗi làn xe cơ giới rộng 3,75 m, làn dừng khẩn cấp rộng 2,5 m, dải an toàn phía trong rộng 0,75 m.
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Một tài xế thường xuyên đi Vành đai 3 cho biết khi đường đông, xe gặp sự cố giữa làn chạy có thể khiến các phương tiện phía sau phải giảm tốc hoặc chuyển làn để tránh.
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Theo Cục CSGT, tình trạng quá tải thường xuyên gây áp lực lớn đối với việc bảo đảm trật tự, an toàn và thông suốt trên tuyến.
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Ngày 16/9, Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết đã đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội nghiên cứu điều chỉnh tổ chức giao thông theo hướng giữ 3 làn xe chạy mỗi chiều, không bố trí làn dừng xe khẩn cấp; đồng thời hạ tốc độ khai thác, bảo đảm đồng tốc trên toàn tuyến vành đai 3 trên cao.
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Việc này đồng nghĩa cách xử lý khi phương tiện gặp sự cố trên tuyến cũng phải thay đổi. Cục CSGT cho rằng phương án cần được đánh giá tổng thể về tốc độ, phân làn, biển báo, tín hiệu và các điều kiện an toàn trước khi lựa chọn.
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Theo phương án được nêu, khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng sẽ xử lý theo các kịch bản cụ thể, bảo đảm xe cứu hộ, chữa cháy, cấp cứu có thể tiếp cận hiện trường. Hệ thống camera cũng được tăng cường để phát hiện sự cố, tổ chức phân luồng và giải tỏa phương tiện.
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Phương án bỏ làn khẩn cấp đang được đánh giá về tổ chức giao thông và an toàn trên toàn tuyến.
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Vành đai 3 là tuyến giao thông huyết mạch của Thủ đô Hà Nội, dành riêng cho ôtô di chuyển với tốc độ cao, kết nối trực tiếp từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì. Đây là tuyến cao tốc trên cao đầu tiên của Hà Nội giúp phân luồng phương tiện đi liên tỉnh mà không bị xung đột với đường đô thị phía dưới.

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#Vành đai 3 #giao thông #đề xuất #làn xe #đường cao tốc #ùn tắc #an toàn giao thông

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