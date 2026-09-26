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Giới trẻ

Áo xanh mang Trung thu ấm áp đến trẻ em vùng cao Tuyên Quang

Phú Nguyễn

TPO - Những phần quà nhỏ, những đêm hội rộn ràng tiếng cười được đoàn viên, thanh niên mang đến trẻ em vùng biên, vùng cao Tuyên Quang, giúp các em có một mùa Trung thu đủ đầy và ấm áp hơn.

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Ngày 24/9, Ban Chấp hành Đoàn Xã, Hội đồng Đội xã Pà Vầy Sủ phối hợp với tổ chức Plan, Chi đoàn Bệnh viện Đa khoa Khu vực Xín Mần, Chi đoàn Công an xã Pà Vầy Sủ, Chi đoàn Công an xã Nấm Dẩn và Chi đoàn các cơ quan xã Pà Vầy Sủ tổ chức trao quà Trung thu cho thiếu nhi trên địa bàn, trong đó có các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Xín Mần. Chương trình có sự tham dự, động viên của Ban Giám đốc bệnh viện cùng đoàn viên, thanh niên các đơn vị.
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Tại xã Lùng Tám, Ban Chấp hành Đoàn xã huy động đoàn viên, thanh niên xã hội hóa, trao 10 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi và 3 hộp quà cho 3 trường gồm Trường Mầm non Lùng Tám, Trường PTDT Bán trú TH&THCS Thái An và Trường PTDTBT TH&THCS Lùng Tám. Tổng giá trị các phần quà là 3,5 triệu đồng.
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Tại xã Tân Quang, Ban Chấp hành Đoàn Xã tổ chức thăm hỏi, tặng quà và động viên các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Dịp này, Đoàn xã trao 20 suất quà, tổng trị giá 6 triệu đồng. Mỗi phần quà là sự sẻ chia, động viên các em tiếp tục học tập và vươn lên trong cuộc sống.
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Từ ngày 22 đến 25/9, Đoàn Xã, Hội đồng Đội xã Vĩnh Tuy cùng các Liên đội, Chi đoàn trên địa bàn tổ chức thăm hỏi, động viên và trao quà cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật và các gia đình chính sách. Tổng cộng 59 phần quà được trao trong đợt hoạt động này.
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Chiều 24/9, tại Trường Tiểu học và THCS Tân An, Đoàn Xã Tân An phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu” năm 2026. Ban Tổ chức trao 12 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng và 100 suất quà Trung thu cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có tinh thần vượt khó, vươn lên trong học tập. Tổng kinh phí vận động cho chương trình là 26,4 triệu đồng, với sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, nhà tài trợ và nhà hảo tâm
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Chiều 23/9, Đoàn Xã Yên Sơn phối hợp với Chi đoàn Thanh niên Sở Nội vụ và Chi đoàn Thanh niên Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức chương trình vui Tết Trung thu tại phân hiệu Mầm non Chân Sơn, trao 26 suất quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn đang học tại đây.
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Tại điểm trường Nà Màu, xã Thanh Thuỷ, Đoàn Xã Thanh Thuỷ phối hợp với Chi đoàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thuỷ tổ chức chương trình “Biên cương đêm hội trăng rằm – Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Thanh Thuỷ” ngày 23/9. Các em được tham gia văn nghệ, trò chơi và phá cỗ trong không khí Trung thu vui tươi, ấm áp. Sự đồng hành của đoàn viên thanh niên, thầy cô giáo và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thuỷ góp phần mang đến cho thiếu nhi tại điểm trường Nà Màu một mùa Trung thu nhiều niềm vui. Hoạt động cũng thể hiện sự phối hợp trong chăm lo, bảo vệ và đồng hành cùng trẻ em ở địa bàn biên giới.
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Tại thôn Khau Làng, xã Kiến Thiết, hơn 100 thiếu nhi lần đầu được tham gia một đêm hội Trung thu với đầy đủ phần lễ, phần hội, rước đèn, phá cỗ và nhận quà. Ban Tổ chức trao tổng cộng 290 suất quà cho người dân và trẻ em; 89 hộ dân cùng 120 cháu nhỏ trong thôn đều nhận được quà. Chương trình Tết Trung thu tại thôn Khau Làng có tổng giá trị hơn 70 triệu đồng. Dịp này, Đoàn Xã Kiến Thiết cũng khánh thành công trình thanh niên “Đường điện thắp sáng làng quê” trị giá hơn 20 triệu đồng, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt của người dân tại thôn vùng khó.
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Đoàn Xã Trung Sơn thăm hỏi, trao quà Trung thu cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập. Hoạt động không chỉ mang đến những phần quà mà còn là sự động viên, đồng hành của tuổi trẻ địa phương, giúp các em có thêm niềm vui và động lực trong mùa Trung thu﻿ năm 2026.

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#Chương trình Trung thu #Thanh niên tình nguyện #Quà tặng trẻ em #Hoạt động cộng đồng #Tuyên Quang

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