Áo xanh mang Trung thu ấm áp đến trẻ em vùng cao Tuyên Quang

TPO - Những phần quà nhỏ, những đêm hội rộn ràng tiếng cười được đoàn viên, thanh niên mang đến trẻ em vùng biên, vùng cao Tuyên Quang, giúp các em có một mùa Trung thu đủ đầy và ấm áp hơn.
TPO - Thành Đoàn Huế tuyên dương 88 học sinh, sinh viên xuất sắc đạt các danh hiệu Sinh viên 5 tốt, Sao tháng Giêng, Học sinh 3 tốt và Học sinh 3 rèn luyện cấp thành phố năm 2026.
TPO - Năm học 2025-2026, công tác Đội và phong trào thiếu nhi tại TP. Huế ghi dấu nhiều kết quả nổi bật với việc đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển các sân chơi STEM, Robotics, AI, đồng thời huy động hàng tỷ đồng chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
TPO - Tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 - phiên bàn tròn khu vực miền Trung, các chuyên gia, doanh nghiệp và địa phương kiến nghị chuyển liên kết vùng từ cam kết sang hành động thực chất, kết nối hạ tầng, logistics, chuỗi cung ứng và nguồn lực để mở rộng không gian phát triển của khu vực.
TPO - Các hoạt động cho du khách, học sinh tham quan, trải nghiệm trên lâm phần Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình, tỉnh Khánh Hòa được tổ chức thường xuyên đã giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, góp phần gìn giữ và phát triển bền vững hệ sinh thái thiên nhiên nơi đây.
TPO - Hàng ngàn người dân và du khách tham gia chương trình Đêm hội trăng rằm - Rước đèn Trung thu và đón xem màn pháo hoa nghệ thuật trong đêm Trung thu ở xã biển Cần Giờ (TPHCM).
TPO - Từ những đêm hội rộn ràng trong doanh trại đến các mái nhà ngư dân hay vùng biên xa xôi, những người lính Hải quân, Biên phòng mang quà Trung thu và sự sẻ chia đến các em nhỏ, để mùa trăng thêm ấm áp, trọn vẹn.
Hạnh phúc hóa ra không phải là một cái đích xa xôi nào đó trên đỉnh cao vinh quang. Hạnh phúc đôi khi chỉ là khoảnh khắc ta dám đối diện với sự tụt hậu của chính mình vào một buổi chiều dạo phố, để rồi từ tiếng cười trớ trêu của những con người lam lũ năm ấy, ta mài giũa nên một phiên bản kiên cường hơn, cởi mở hơn của ngày hôm nay.
TPO - Phát biểu tại chương trình Đêm hội trăng rằm “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” năm 2026 tại TP. Cần Thơ tối 25/9, chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cho rằng, chăm lo cho thiếu nhi chính là chăm lo cho tương lai của đất nước, quyết tâm không để hoàn cảnh nào lấy đi niềm vui và ước mơ hồn nhiên của trẻ thơ.
TPO - Tối 25/9, tại Công viên Sông Hậu (phường Cái Khế, TP Cần Thơ), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội đồng Đội Trung ương phối hợp cùng TP. Cần Thơ tổ chức chương trình Trung thu cho em "Lồng đèn thắp sáng ước mơ" năm 2026. Tại chương trình, hàng nghìn phần quà, học bổng đã được trao tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vùng biên giới.
TPO - “Đêm hội trăng rằm - Lan tỏa yêu thương” năm 2026 mang đến không gian vui chơi, trải nghiệm văn hóa lành mạnh, an toàn và bổ ích cho thiếu nhi Thủ đô; góp phần gìn giữ nét đẹp Tết Trung thu truyền thống, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.
TPO - Tết Trung thu tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh diễn ra trong không khí vui tươi, đầm ấm. Các cháu nhỏ hân hoan xem màn múa lân và rước đèn ngôi sao.
TPO - Đêm hội Trăng rằm tại xã Sì Lở Lầu, tỉnh Lai Châu mang đến một Trung thu đặc biệt cho 521 học sinh vùng biên, khi các em lần đầu được cùng nhau rước đèn, phá cỗ, nhận quà và đón những món quà tiếp sức cho hành trình học tập.
TPO - Chiều 25/9, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương cùng lãnh đạo TP. Cần Thơ đã đến thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm Công tác xã hội TP. Cần Thơ.
TPO - Anh Hồ Phúc Hải - Phó Bí thư Thường trực phụ trách Tỉnh Đoàn Nghệ An được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn nhiệm kỳ 2025-2030.
Lần đầu tiên, chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” được tổ chức theo hình thức ngày hội với nhiều hoạt động kết nối diễn ra song song, cho thấy tham vọng của Ban Tổ chức trong việc đồng hành toàn diện với thanh niên khuyết tật.
TPO - Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đề nghị, tăng cường phối hợp giữa các tổ chức thanh niên hai nước Việt Nam - Campuchia tại các diễn đàn, cơ chế hợp tác thanh niên khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ ASEAN; chủ động đề xuất các sáng kiến, hoạt động chung chuyển tải tới bạn bè quốc tế hình ảnh thế hệ trẻ hai nước đoàn kết, gắn bó, tin cậy và hỗ trợ lẫn nhau.