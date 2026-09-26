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Giới trẻ

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Người lính Hải quân, Biên phòng trao yêu thương tới trẻ nhỏ

Nguyễn Minh

TPO - Từ những đêm hội rộn ràng trong doanh trại đến các mái nhà ngư dân hay vùng biên xa xôi, những người lính Hải quân, Biên phòng mang quà Trung thu và sự sẻ chia đến các em nhỏ, để mùa trăng thêm ấm áp, trọn vẹn.

Lính biển trao gửi yêu thương

Tối 25/9, tại phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk, Lữ đoàn 682 (Vùng 4 Hải quân) tổ chức chương trình Tết Trung thu “Vầng trăng của biển” năm 2026 dành cho con quân nhân trong Lữ đoàn.

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Chỉ huy Lữ đoàn 682 trao học bổng tặng các em nhỏ có thành tích học tập tốt nhân dịp Tết Trung thu 2026.

Trong không khí vui tươi của đêm hội, các em thiếu nhi được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, tham gia trò chơi dân gian và hòa mình vào tiếng trống rộn ràng của tiết mục múa lân.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Lữ đoàn 682 trao 7 suất học bổng tặng học sinh có thành tích học tập tốt, 105 suất quà Trung thu cho các em nhỏ. Đơn vị đồng hành cùng chương trình cũng trao tặng 122 bộ chăn, gối phục vụ đời sống sinh hoạt của các gia đình.

Lữ đoàn 682 còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà Trung thu cho em Mai Nhất Phi, con ngư dân được đơn vị nhận đỡ đầu. Hoạt động thể hiện sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đối với gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

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Lữ đoàn 682 thăm hỏi, tặng quà Trung thu cho con ngư dân được đơn vị nhận đỡ đầu.

Theo Lữ đoàn 682, chương trình “Vầng trăng của biển” là hoạt động chăm lo hậu phương, gia đình cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, đồng thời tạo sân chơi bổ ích để các em có thêm niềm vui, động lực trong học tập, rèn luyện.

Tại TPHCM, dịp Trung thu năm nay, Lữ đoàn 171 (Vùng 2 Hải quân) tổ chức thăm, động viên và tặng quà 4 em nhỏ là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn được Lữ đoàn nhận đỡ đầu.

Bốn em đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó 3 em có bố gặp nạn trên biển mất sớm, một em mắc bệnh, phải lọc màng bụng tại nhà 5 lần mỗi ngày.

Trung tá Phan Văn Tú - Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 171, cho biết mỗi em có một hoàn cảnh khác nhau nhưng đều chăm ngoan, nỗ lực vươn lên trong học tập.

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Lữ đoàn 171 thăm, tặng quà con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn được Lữ đoàn nhận đỡ đầu nhân dịp Tết Trung thu năm 2026.

“Lữ đoàn xác định việc nhận đỡ đầu các cháu không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà quan trọng hơn là tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với các cháu. Chúng tôi sẽ luôn đồng hành, động viên hỗ trợ các cháu có thêm niềm tin vượt qua khó khăn, chăm ngoan học giỏi, có một tương lai tốt đẹp hơn”, Trung tá Tú nói.

Hoạt động của Lữ đoàn 171 tiếp tục thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với hậu phương ngư dân, qua đó góp phần lan tỏa chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, động viên các gia đình yên tâm vươn khơi, bám biển, giữ gìn ngư trường và góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Ấm áp đêm trăng nơi biên giới

Trên khu vực biên giới Tây Nguyên, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị đồng hành tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Dom, xã Ia Dom.

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Lãnh đạo tỉnh Gia Lai và Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chung vui đêm hội với các em nhỏ ở xã Ia Dom.

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động dành cho thiếu nhi như giao lưu bóng đá mini, văn nghệ, ảo thuật, múa lân, rước đèn, phá cỗ và các trò chơi dân gian.

Dịp này, Ban tổ chức trao 1.200 suất quà Trung thu, 7 xe đạp, 50 phần quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 20 thùng sữa cho Trường Mầm non Hoa Pơ Lang, với tổng giá trị hơn 500 triệu đồng.

Theo Đại tá Đoàn Ngọc Báu - Chính ủy BĐBP tỉnh Gia Lai, chương trình mang đến cho trẻ em ở Ia Dom một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp, đồng thời thể hiện sự quan tâm, sẻ chia với trẻ em nơi biên giới, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

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Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình “Vui hội trăng rằm” dành cho con em cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng Biên phòng tỉnh.

Cùng với chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”, nhằm góp phần chăm lo hậu phương của những người lính canh giữ biên cương, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình “Vui hội trăng rằm” dành cho con em cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng Biên phòng tỉnh. Tại chương trình, đơn vị trao hơn 250 phần quà Trung thu cho các em nhỏ.

Tại Trường Tiểu học Tân Ân, xã Tân Ân, Hội LHPN tỉnh Cà Mau phối hợp với Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức sự kiện truyền thông “Hãy tự bảo vệ chính mình” gắn với Tết Trung thu năm 2026, với chủ đề “Vui Tết Trung thu - Biên cương đêm hội trăng rằm”.

Bên cạnh các hoạt động vui chơi, chương trình truyền tải những thông điệp thiết thực về kỹ năng tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, phòng tránh các nguy cơ trong cuộc sống và giữ gìn môi trường, giúp trẻ em có thêm kiến thức để đón Trung thu an toàn.

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Sự kiện truyền thông “Hãy tự bảo vệ chính mình” gắn với Tết Trung thu năm 2026 ở xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau.
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Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Cà Mau tổ chức đêm hội cho con quân nhân đang công tác trong lực lượng.

Cùng với đó, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” cho thiếu nhi là con sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang công tác trong lực lượng.

Chương trình có sự phối hợp của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Trường Mầm non Dầu khí, với các hoạt động như giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian. Nhân dịp này, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Cà Mau và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trao tặng 180 suất quà cho các em thiếu nhi.

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