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Giới trẻ

Nô nức rước đèn ông sao, ngắm pháo hoa đêm Trung thu ở xã biển Cần Giờ

Ngô Tùng

TPO - Hàng ngàn người dân và du khách tham gia chương trình Đêm hội trăng rằm - Rước đèn Trung thu và đón xem màn pháo hoa nghệ thuật trong đêm Trung thu ở xã biển Cần Giờ (TPHCM).

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Tối 25/9 (tức Rằm tháng 8 Âm lịch), tại xã Cần Giờ (TPHCM) đã diễn ra chương trình Đêm hội trăng rằm - Rước đèn Trung thu. Chương trình nằm trong khuôn khổ Lễ hội Nghinh Ông﻿ TPHCM năm 2026 tại địa phương. Ảnh: Ngô Tùng
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Diễu hành xe hoa trên các đường phố Cần Giờ trong đêm Trung thu.
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Người dân Cần Giờ đã tham gia đoàn rước đèn và diễu hành xe hoa đi qua một số tuyến đường chính.
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Đoàn lân - sư - rồng biểu diễn trên trước Lăng Ông Thủy Tướng, tạo nên không khí sôi nổi, trong đêm Trung thu.
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Trung thu cũng là thời điểm diễn ra Lễ hội Nghinh Ông. Người dân nô nức trẩy hội và tham gia các hoạt động văn hóa trên các tuyến đường lân cận Công viên Cần Thạnh.
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Các em thiếu nhi vui chơi trong đêm Trung thu tại khu vực công cộng.
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Chương trình nghệ thuật﻿ Nghinh Ông Cần Giờ, đêm hội trăm rằm với sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ tên tuổi.
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Từ chiều tối, tại khu vực biển cạnh Công viên Cần Thạnh cũng đã diễn ra hoạt động trình diễn dù lượn có động cơ và diều nghệ thuật.
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Màn pháo hoa nghệ thuật thắp sáng bầu trời Cần Giờ.
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Nhóm sinh viên TPHCM đến khu vực lễ hội để đón xem pháo hoa và vui chơi.
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UBND xã Cần Giờ trao 350 phần quà tặng các em học sinh và thiếu nhi Cần Giờ trong đêm hội trăng rằm. Trong ảnh: Bà Võ Thị Diễm Phượng - Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ, cùng đại biểu tặng quà các em thiều nhi. Ảnh: Hoàng Hùng

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#ngắm đèn #trông trăng #lễ hội Trung thu #Lễ hội Nghinh Ông #thắp đèn #vui chơi #trẩy hội

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