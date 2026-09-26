Nô nức rước đèn ông sao, ngắm pháo hoa đêm Trung thu ở xã biển Cần Giờ

TPO - Hàng ngàn người dân và du khách tham gia chương trình Đêm hội trăng rằm - Rước đèn Trung thu và đón xem màn pháo hoa nghệ thuật trong đêm Trung thu ở xã biển Cần Giờ (TPHCM).
TPO - Các hoạt động cho du khách, học sinh tham quan, trải nghiệm trên lâm phần Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình, tỉnh Khánh Hòa được tổ chức thường xuyên đã giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, góp phần gìn giữ và phát triển bền vững hệ sinh thái thiên nhiên nơi đây.
Hạnh phúc hóa ra không phải là một cái đích xa xôi nào đó trên đỉnh cao vinh quang. Hạnh phúc đôi khi chỉ là khoảnh khắc ta dám đối diện với sự tụt hậu của chính mình vào một buổi chiều dạo phố, để rồi từ tiếng cười trớ trêu của những con người lam lũ năm ấy, ta mài giũa nên một phiên bản kiên cường hơn, cởi mở hơn của ngày hôm nay.
TPO - Phát biểu tại chương trình Đêm hội trăng rằm “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” năm 2026 tại TP. Cần Thơ tối 25/9, chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cho rằng, chăm lo cho thiếu nhi chính là chăm lo cho tương lai của đất nước, quyết tâm không để hoàn cảnh nào lấy đi niềm vui và ước mơ hồn nhiên của trẻ thơ.
TPO - Tối 25/9, tại Công viên Sông Hậu (phường Cái Khế, TP Cần Thơ), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội đồng Đội Trung ương phối hợp cùng TP. Cần Thơ tổ chức chương trình Trung thu cho em "Lồng đèn thắp sáng ước mơ" năm 2026. Tại chương trình, hàng nghìn phần quà, học bổng đã được trao tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vùng biên giới.
TPO - “Đêm hội trăng rằm - Lan tỏa yêu thương” năm 2026 mang đến không gian vui chơi, trải nghiệm văn hóa lành mạnh, an toàn và bổ ích cho thiếu nhi Thủ đô; góp phần gìn giữ nét đẹp Tết Trung thu truyền thống, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.
TPO - Anh Hồ Phúc Hải - Phó Bí thư Thường trực phụ trách Tỉnh Đoàn Nghệ An được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn nhiệm kỳ 2025-2030.
Lần đầu tiên, chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” được tổ chức theo hình thức ngày hội với nhiều hoạt động kết nối diễn ra song song, cho thấy tham vọng của Ban Tổ chức trong việc đồng hành toàn diện với thanh niên khuyết tật.
TPO - Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đề nghị, tăng cường phối hợp giữa các tổ chức thanh niên hai nước Việt Nam - Campuchia tại các diễn đàn, cơ chế hợp tác thanh niên khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ ASEAN; chủ động đề xuất các sáng kiến, hoạt động chung chuyển tải tới bạn bè quốc tế hình ảnh thế hệ trẻ hai nước đoàn kết, gắn bó, tin cậy và hỗ trợ lẫn nhau.
Lần đầu tiên, một không gian thể thao thanh niên được xây dựng giữa lòng khu công nghiệp Mỹ Phước 3, TP. Hồ Chí Minh. Nhân lễ khánh thành công trình ý nghĩa này, bà Arjaree Suwangool, Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại, Tập đoàn TCP đã có nhiều chia sẻ sâu sắc về toàn bộ dự án.
TPO - Tại diễn đàn “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn”, nhà thơ Trần Đăng Khoa cùng các diễn giả đã khẳng định, công nghệ có thể hỗ trợ thông tin, nhưng chỉ có sách mới nuôi dưỡng được cốt cách, tư duy độc lập và bản lĩnh để người trẻ tự tin làm chủ tương lai.
TPO - Trong không gian Phố cổ Hoa Lư, chương trình “Trung thu cho em – Sắc màu di sản – Trải nghiệm Ninh Bình” năm 2026 mang đến cho các em thiếu nhi nhiều tiết mục văn nghệ, hoạt động vui chơi, rước đèn và diễu hành đèn lồng… cùng nhiều món quà, học bổng ý nghĩa.
TPO - Phát hiện hai em nhỏ đang chới với dưới dòng nước, nam sinh Nguyễn Mạnh Hùng, học lớp 11B1, Trường THPT B Hải Hậu, đã không ngần ngại lao xuống sông, lần lượt đưa cả hai em vào bờ an toàn. Hành động dũng cảm này vừa được Chủ tịch UBND xã Hải Xuân tặng Giấy khen đột xuất.
TPO - Những chiếc lồng đèn, bánh Trung thu được đoàn viên, sinh viên Cà Mau mang qua từng tuyến đường, con hẻm để trao tận tay trẻ em khó khăn dịp Tết Trung thu 2026.
Sau hai tuần phát động, cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” mùa 1 - “Từ đây có một tôi khác” đã nhận hàng trăm tác phẩm gửi về từ nhiều địa phương. Từ những chuyến đi, cuộc gặp, công việc đến những khoảnh khắc riêng tư, các tác giả đang kể lại những trải nghiệm đã khiến họ nhìn cuộc sống và chính mình theo một cách khác.
TPO - Dịp Trung thu, các đội múa lân ở Nghệ An kín lịch biểu diễn, có ngày chạy tới 18 show. Lịch diễn dày đặc khiến nhiều đội phải từ chối khách vì không đủ người và không kịp thời gian di chuyển giữa các điểm diễn.
TPO - Anh Lê Hải Long - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho rằng, thanh niên Việt Nam và Campuchia cần tạo thêm những không gian để thanh niên, startup và doanh nhân trẻ hai nước gặp gỡ, chia sẻ ý tưởng, tìm kiếm đối tác và cùng phát triển các sáng kiến mới.