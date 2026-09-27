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Hoa hậu

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam được du khách quốc tế khen

Nguyễn Hồng Vĩnh - Đỗ Quyên

TPO - Khả năng ngoại ngữ, sự tự tin và kiến thức lịch sử của các cô gái Hoa hậu Việt Nam 2026 nhận nhiều phản hồi tích cực.

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Trong khuôn khổ vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, các thí sinh có một ngày trải nghiệm tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, tìm hiểu những dấu mốc lịch sử và câu chuyện phía sau các hiện vật được lưu giữ tại đây.
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Bảo tàng được xây dựng trên diện tích 38 ha, với các tòa nhà được thiết kế theo hình vòng cung kết hợp tháp chiến thắng như hình mũi tên. Kiến trúc này lấy cảm hứng từ nỏ thần, trong khi những cột xiên tượng trưng cho hình ảnh cây tre kiên cường, mềm dẻo và linh hoạt.
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Hiện bảo tàng lưu giữ, trưng bày hơn 150.000 hiện vật, trong đó có bốn bảo vật quốc gia gồm hai máy bay MiG-21 số hiệu 4324, 5121, xe tăng T-54B số hiệu 843 và Bản đồ Quyết tâm chiến đấu trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
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Hệ thống trưng bày giới thiệu lịch sử quân sự Việt Nam qua nhiều giai đoạn, từ thời kỳ dựng nước, giữ nước đến các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
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Với các thí sinh, trải nghiệm ở bảo tàng là cơ hội tìm hiểu lịch sử và kể lại lịch sử bằng ngôn ngữ gần gũi với từng nhóm công chúng.
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Dưới sự hướng dẫn của các thuyết minh viên, thí sinh tìm hiểu lịch sử qua từng khu trưng bày, đặc biệt là giai đoạn kháng chiến chống Mỹ từ năm 1954 đến 1975.
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Trong thử thách tại bảo tàng, các thí sinh được chia thành ba đội với những nhiệm vụ khác nhau.
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Nhóm một đóng vai trò biên tập viên, tìm ra hai chủ đề, mỗi chủ đề gồm ba hiện vật ấn tượng để cung cấp nội dung cho nhóm hai. Nhóm hai trở thành những hướng dẫn viên, trực tiếp giới thiệu với khách tham quan. Trong khi đó, nhóm ba đảm nhận phần truyền thông, thực hiện một video dài khoảng 90 giây giới thiệu khu trưng bày đã khám phá và truyền tải thông điệp về lòng yêu nước tới giới trẻ.
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Chỉ có 60 phút để tìm hiểu, xây dựng kịch bản, lựa chọn góc quay và hoàn thiện sản phẩm khiến thử thách trở thành bài kiểm tra về khả năng làm việc nhóm, xử lý thông tin và truyền tải câu chuyện của thí sinh.
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“Đây là nhiệm vụ thử thách khi chỉ có 60 phút để dựng kịch bản, lên góc quay, chỉnh sửa video. Đây là cơ hội cho em học hỏi và cùng các đồng đội ngày càng gắn kết hơn trong cuộc thi”, thí sinh Lê Phương Nghi chia sẻ.
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Không dừng ở việc tìm hiểu hiện vật, các cô gái còn trực tiếp đứng trước khách tham quan để giới thiệu những câu chuyện lịch sử. Các nhóm khách mà thí sinh tiếp cận đa dạng, từ người cao tuổi, trẻ em đến du khách nước ngoài.
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Với những vị khách quốc tế, khả năng sử dụng tiếng Anh trở thành một phần quan trọng của thử thách. Các thí sinh phải chuyển tải thông tin về hiện vật, sự kiện lịch sử bằng cách dễ hiểu, đồng thời chủ động giao tiếp và trả lời câu hỏi của khách.
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Một du khách nước ngoài cho biết ấn tượng trước sự quan tâm của các cô gái với văn hóa Việt Nam. “Tôi cảm thấy rõ sự quan tâm của các cô gái đối với văn hóa Việt Nam khi nghe họ thuyết trình. Họ không chỉ giới thiệu cho chúng tôi những thông tin đơn lẻ, mà còn cho thấy từng khu vực trong bảo tàng được liên kết chặt chẽ thành một câu chuyện hoàn chỉnh về cách Việt Nam giành độc lập, chủ quyền của đất nước”, vị khách nói.
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Một du khách khác đặc biệt ấn tượng với sự tự tin, khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và kiến thức lịch sử của thí sinh. “Tôi ấn tượng với thí sinh vì sự thông minh và giao tiếp tốt bằng tiếng Anh. Họ hiểu rất rõ về bảo tàng cũng như lịch sử của Việt Nam. Họ rất có tiềm năng để trở thành những người hướng dẫn viên thực thụ”, người này nhận xét.
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Vị khách khẳng định sẽ giới thiệu trải nghiệm tại bảo tàng với những người khác. Với Nguyễn Thái Anh Thư, điều khiến cô tự hào sau trải nghiệm không chỉ là hoàn thành thử thách mà còn có cơ hội đứng ở vị trí người kể chuyện lịch sử.
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Các thí sinh cho rằng việc trở thành hướng dẫn viên, trực tiếp giới thiệu những giá trị lịch sử tới khách tham quan giúp họ hiểu hơn về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc tiếp nối và truyền tải giá trị ấy tới thế hệ tương lai.

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#Thí sinh Hoa hậu Việt Nam #hướng dẫn viên du lịch #bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam #thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 #Hoa hậu Việt Nam #chung khảo Hoa hậu Việt Nam #nhà chung Hoa hậu Việt Nam

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