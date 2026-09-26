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Hoa hậu

Các cô gái Hoa hậu Việt Nam giữa biển trời Vân Đồn

Duy Nam - Như Ý

TPO - Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có mặt tại đặc khu Vân Đồn, Quảng Ninh để bắt đầu chuỗi trải nghiệm trong khuôn khổ vòng Chung khảo. Đây là điểm dừng chân mới trong hành trình của các cô gái sau những ngày trải nghiệm tại Hà Nội, khu vực Tây Bắc và Hải Phòng.

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Lần đầu đến Vân Đồn, nhiều thí sinh nhanh chóng bị thu hút bởi không gian biển đảo rộng mở, mặt nước xanh, những dải núi nối tiếp nhau và nhịp sống khá yên bình. Không có cảm giác quá đông đúc hay xô bồ, Vân Đồn mang đến cho các cô gái một không gian khác biệt sau quãng thời gian liên tục tập luyện, di chuyển.
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Sau hành trình qua nhiều vùng miền, Vân Đồn đem đến trải nghiệm khác cho thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Nếu Hà Nội gắn với không gian đô thị, Tây Bắc tạo dấu ấn bằng núi rừng và văn hóa độc đáo của các dân tộc, Hải Phòng mang màu sắc thành phố biển, thì Vân Đồn mở ra một không gian biển đảo rộng lớn, khoáng đạt và có nhịp sống chậm, yên bình hơn.
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Vân Đồn sở hữu hệ thống đảo, vùng biển rộng và nằm trong không gian vịnh Bái Tử Long. Không ít thí sinh cho biết thời tiết mát mẻ, không khí dễ chịu giúp họ nhanh chóng thích nghi với địa điểm mới.
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Nhiều thí sinh nhanh chóng ghi lại những khung hình với không gian biển đảo xanh ngắt và những dải núi hùng vĩ nối tiếp nhau.
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Lê Phương Nghi cho biết khi nghĩ tới Quảng Ninh, cô ấn tượng nhất là Vịnh Hạ Long. Tuy nhiên, cảnh sắc Vân Đồn mang tới cho cô trải nghiệm khác. "Không gian nơi đây hùng vĩ không kém vịnh Hạ Long. Tuy nhiên, tôi cảm nhận được không khí thoải mái, yên bình", cô chia sẻ.
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Đến từ Hải Phòng, Bùi Mai Linh đã quen thuộc với khung cảnh biển. Tuy nhiên, Vân Đồn là điểm đến mà cô từng mong muốn được tham quan, trải nghiệm. "Tôi hào hứng trải nghiệm các sản phẩm du lịch gắn với nghề biển và nhịp sống thường ngày của cộng đồng cư dân ven biển", cô nói.
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Cô gái Đồng Tháp Nguyễn Thái Anh Thư bất ngờ với vẻ hùng vĩ của Vân Đồn. "Là người yêu thích biển, tôi rất vui vì trong hành trình tham gia Hoa hậu Việt Nam được trải nghiệm nhiều khung cảnh khác nhau từ Hải Phòng đến Quảng Ninh", cô chia sẻ.
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Tống Khánh Ly lại cho biết khung cảnh thoáng đãng, không khí mát mẻ của biển Vân Đồn giúp cô tạm gác lại những áp lực trước đêm Chung khảo.
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Phạm Lê Ái Linh và Mai Thị Yến Nhi thích thú ghi lại bức ảnh kỷ niệm ở biển Vân Đồn. Đây đều là lần đầu hai cô gái đặt chân đến nơi đây.
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Văn Hà Phương Nhi, Nguyễn Yến Trang hào hứng vì có dịp tham gia hoạt động thực tế, trải nghiệm đời sống của người dân vùng biển. Sáng 26/9, các cô gái được đi cào ngao, dọn sạch bờ biển.
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Nguyễn Thị Hoa, Ngô Hà Anh cảm nhận sau nhiều tuần sinh hoạt cùng nhau, các thí sinh đã hình thành một tập thể gắn kết. Những chuyến đi là dịp để họ hiểu nhau.
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Nguyễn Thị Thảo và Nguyễn Thị Sen là hai cô gái đồng hương Nghệ An. Trong hành trình Hoa hậu Việt Nam, họ thích thú khi được trải nghiệm vẻ đẹp hùng vĩ của biển đảo quê hương. "Vẻ đẹp của Vân Đồn gợi nhắc cho tôi đến khung cảnh của vịnh Lan Hạ. Sau những chuyến đi, tôi càng thêm ấn tượng và yêu thích biển đảo quê hương", Nguyễn Thị Sen cho biết.
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Nguyễn Thị Kim Châu, Ngô Thị Mai Hoa ghi lại những khung hình với cảnh biển hùng vĩ của Vân Đồn.

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