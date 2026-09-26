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Hoa hậu

Đi chân đất cào ngao, dọn rác từ 5h sáng ở biển Vân Đồn với 53 cô gái

Duy Nam - Như Ý - Quốc Nam

TPO - Từ 5h sáng trên bãi biển Vân Đồn, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam bắt đầu ngày mới bằng một công việc rất khác. Các cô gái đi chân đất, cào ngao, trò chuyện với người dân địa phương rồi cùng các đoàn viên thanh niên tham gia dọn rác trên bãi biển.

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Trời còn chưa sáng rõ, 53 thí sinh đã có mặt tại bãi biển Vân Đồn. Diện trang phục thuận tiện cho việc trải nghiệm, họ nhanh chóng hòa vào nhịp sống từ tờ mờ sáng của người dân địa phương.
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Với nhiều thí sinh, đây là lần đầu họ đi chân đất trên nền cát ẩm, tự tay cào tìm những con ngao nằm dưới lớp cát. Không khí buổi sáng sớm cùng khung cảnh biển Vân Đồn tạo nên một trải nghiệm khác biệt so với lịch trình tập luyện thường ngày tại nhà chung.
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Đây cũng là một trong những trải nghiệm đời thường đáng nhớ nhất của 53 thí sinh kể từ khi bước vào hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026. Các cô gái trực tiếp làm một công việc gắn với cuộc sống của người dân bản địa.
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Nhiều cô gái cho biết trải nghiệm thực tế giúp họ thêm hiểu hơn về cuộc sống thường nhật của những người gắn bó với nghề chài lưới và các công việc mưu sinh trên biển.
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Không ít thí sinh ban đầu nghĩ công việc cào ngao khá đơn giản. Tuy nhiên, sau khi trực tiếp thực hiện, họ nhận ra để tìm được ngao dưới lớp cát không dễ dàng. Biết quan sát, lựa chọn vị trí và thao tác đúng là những yếu tố phải có với nghề cào ngao.
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Việc tự tay tìm từng con ngao cũng khiến các thí sinh hiểu hơn về công việc của người dân vùng biển. Đằng sau những sản vật quen thuộc trên bàn ăn là công sức và thời gian của những người bám biển mưu sinh.
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Thí sinh Trương Văn Tú Tâm, Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên hào hứng khoe thành quả của mình. "Tôi chưa bao giờ trải nghiệm đi cào ngao trên biển vào sáng sớm. Đây chắc chắn là hoạt động thú vị mà tôi nhớ nhất trong hành trình tham gia Hoa hậu Việt Nam", Tú Tâm chia sẻ. Với Thảo Nguyên, cô thấm thía hơn công việc lao động thường ngày của người dân nơi đây.
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Phạm Lê Ái Linh tươi tắn chụp ảnh cùng du khách tham gia trải nghiệm cào ngao trên biển. "Hôm nay tuy có chút vất vả nhưng chúng tôi đều cảm nhận được niềm vui, sự sảng khoái", cô chia sẻ.
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Từ những phút đầu còn bỡ ngỡ, nhiều thí sinh hào hứng khoe thành quả của mình.
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Sau hơn một tháng ở nhà chung, phần lớn thời gian của thí sinh dành cho tập luyện và các hoạt động của cuộc thi. Vì thế, những chuyến trải nghiệm như cào ngao trên biển mang đến sự hào hứng cho các cô gái, giúp họ được vận động, hít thở không khí biển vào sáng sớm và tạm gác những áp lực của cuộc thi.
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Sau thời gian thử cào ngao, 53 thí sinh tiếp tục cùng đoàn viên địa phương dọn rác trên bãi biển. Các cô gái chia nhau từng khu vực, thu gom những loại rác còn sót lại trên bãi cát. Họ có thêm cơ hội trò chuyện và làm việc cùng các đoàn viên, thanh niên địa phương.
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Điều khiến nhiều thí sinh bất ngờ là bãi biển Vân Đồn có diện tích rộng nhưng lượng rác thải không nhiều. Các cô gái cho rằng việc giữ gìn cảnh quan cần bắt đầu từ ý thức của mỗi người.
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Các cô gái Hoa hậu Việt Nam mong du khách khi đến Vân Đồn tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm cũng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi và chung tay giữ gìn những bãi biển sạch đẹp.
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Hoạt động này nối dài chuỗi trải nghiệm cộng đồng mà các thí sinh đã tham gia trong hành trình năm nay. Từ những chuyến đi thiện nguyện, hoạt động với trẻ em đến các chương trình hướng tới cộng đồng, các cô gái có cơ hội tiếp xúc với nhiều nhóm người và nhiều hoàn cảnh khác nhau.
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Đây cũng là cách để 53 cô gái nhìn hành trình Hoa hậu Việt Nam ở một góc độ rộng hơn. Cuộc thi không chỉ là những bước catwalk, trang phục, ánh đèn sân khấu hay chiếc vương miện. Đó còn là hành trình trải nghiệm, kết nối và đồng hành với cộng đồng.

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