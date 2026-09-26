Đi chân đất cào ngao, dọn rác từ 5h sáng ở biển Vân Đồn với 53 cô gái

TPO - 53 người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2026 đã có chuyến trải nghiệm ấn tượng tại đảo ngọc Cát Bà. Họ choáng ngợp với không gian kỳ vĩ của vịnh Lan Hạ. Sau lần đầu chạm vào kỳ quan thiên nhiên, nhiều người đẹp mong muốn có thêm nhiều chuyến trở lại nơi sơn thủy hữu tình này.