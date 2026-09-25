Các cô gái Hoa hậu Việt Nam đón Trung thu ở Vân Đồn

TPO - Tối 25/9, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tham gia đêm hội Trung thu tại Công viên Mùa đông, đặc khu Vân Đồn, Quảng Ninh. Họ cùng nhau trải qua buổi tối đặc biệt khi cùng giao lưu văn nghệ và trao những phần quà tới các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
TPO - Một đoạn tre, câu thơ, nhánh hoa hay mảnh họa tiết rồng thời Lý trở thành manh mối để thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tìm đến bảo vật quốc gia và giải mã điểm đến tiếp theo trong hành trình nhà chung của cuộc thi.
TPO - 12 cô gái Hà Nội góp mặt tại Hoa hậu Việt Nam 2026 gây chú ý với chiều cao nổi bật, thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Có người sở hữu IELTS 8.0, người từng là hoa khôi, người theo đuổi hai ngành học và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.
TPO - Chiều 24/9, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 nhận món quà đặc biệt từ đương kim Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh. Cầm trên tay ấn phẩm Hoa học trò, nhiều cô gái nhớ lại kỷ niệm tuổi thơ bên những trang báo.
TPO - Emoura Phạm bước hụt, bị rớt vương miện khi trình diễn trong sự kiện họp báo ra mắt tại Hoa hậu Hòa bình 2026 ở Thái Lan tối 23/9. Tuy nhiên, màn xử lý sự cố khéo léo của cô được khen ngợi.
TPO - Sải bước trên sân khấu Lễ hội Thành Tuyên trước hàng chục nghìn khán giả, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có trải nghiệm đặc biệt trong hành trình tại Tuyên Quang. Họ xem đây là cơ hội để làm quen với sân khấu lớn, rèn sự tự tin trước đêm Chung khảo.
TPO - Từ những phần mộ liệt sĩ ở Vị Xuyên, mái nhà sàn của người Tày, mặt hồ Na Hang đến đêm hội Thành Tuyên rực sáng, hành trình của 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Tuyên Quang mang đến những trải nghiệm đáng nhớ về lịch sử, văn hóa và con người vùng cao.
TPO - Trong buổi họp báo về công tác tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ 2026, ông Ronald Day - Giám đốc điều hành đương nhiệm của tổ chức Miss Universe - đã xác nhận loại 6 quốc gia Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam khỏi mùa giải thứ 75 ở Puerto Rico.
TPO - Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam vừa tập luyện, vừa khám phá văn hóa, chuẩn bị cho đêm Chung khảo toàn quốc. Chiều 22/9, dàn thí sinh tham gia buổi tập cho tiết mục đồng diễn, khoe tài năng hát, múa.
TPO - Trong hành trình tại Tuyên Quang, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có dịp khoác lên mình những bộ trang phục dân tộc, ngồi bè mảng trên hồ Nà Nưa, nghe hát Then, tìm hiểu đàn tính và hòa vào điệu nhảy sạp.
TPO - Đại diện Việt Nam - Emoura Phạm - nhận được lời khen ngợi từ ông Nawat và các diễn đàn sắc đẹp quốc tế. Bên cạnh Emoura Phạm, các đại diện Venezuela, Cuba, Tanzania, Uruguay, Ecuador, Thái Lan... được đánh giá là những thí sinh nổi bật tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026 đang diễn ra ở Thái Lan.
TPO - Trong chuỗi các hoạt động tại Hải Phòng, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có chuyến tham quan vịnh Lan Hạ trên du thuyền AROMA - ROZA. Các cô gái ấn tượng với vẻ đẹp nguyên sơ và thích thú check-in Hòn Rùa, một trong những điểm chụp ảnh lưu niệm đẹp nhất trên vịnh.
TPO - Từng đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Thế giới 2017 ở Trung Quốc, Đỗ Mỹ Linh ấn tượng với công tác đăng cai chuyên nghiệp của Việt Nam tại mùa giải Miss World 2026. Theo cô, Việt Nam tiếp tục là điểm đến của nhiều cuộc thi sắc đẹp quốc tế trong tương lai sau Hoa hậu Thế giới 2026.
TPO - Trong hành trình tại Tuyên Quang, người đẹp Khánh Linh, Trần Minh Thu cùng 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 lên thuyền khám phá hồ thủy điện Na Hang. Vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ nơi đây khiến các cô gái Hoa hậu Việt Nam choáng ngợp.
TPO - Lần đầu bước lên sân khấu với hàng chục nghìn khán giả hay khi hòa vào dòng người rước những mô hình đèn Trung thu khổng lồ, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có một đêm đặc biệt giữa không gian văn hóa đặc trưng của Tuyên Quang.
TPO - Rapper Pháo (tên thật Nguyễn Diệu Huyền) gây chú ý khi tiếp tục ghi danh tại Miss Universe Vietnam 2026. Trước đó, cô đăng ký tham dự Miss Grand Vietnam 2026 nhưng rút lui vì không tìm được tiếng nói chung với ban tổ chức.
TPO - Chiếc nón thay cho món quà cưới quen thuộc, nghi thức rửa tay trước khi vào nhà gái hay những câu hát Quan làng khiến 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 thích thú khi lần đầu trải nghiệm đám cưới truyền thống của người Tày tại Tuyên Quang.