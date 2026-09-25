Các cô gái Hoa hậu Việt Nam đón Trung thu ở Vân Đồn

TPO - Từ những phần mộ liệt sĩ ở Vị Xuyên, mái nhà sàn của người Tày, mặt hồ Na Hang đến đêm hội Thành Tuyên rực sáng, hành trình của 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Tuyên Quang mang đến những trải nghiệm đáng nhớ về lịch sử, văn hóa và con người vùng cao.