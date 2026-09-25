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Hoa hậu

Các cô gái Hoa hậu Việt Nam đón Trung thu ở Vân Đồn

Duy Nam - Như Ý

TPO - Tối 25/9, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tham gia đêm hội Trung thu tại Công viên Mùa đông, đặc khu Vân Đồn, Quảng Ninh. Họ cùng nhau trải qua buổi tối đặc biệt khi cùng giao lưu văn nghệ và trao những phần quà tới các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

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Không khí Trung thu tại Công viên Mùa đông ở đặc khu Vân Đồn trở nên sôi động. 53 thí sinh trò chuyện, trao quà và tham gia các tiết mục văn nghệ cùng các em nhỏ.
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Sau những hành trình lên vùng cao, các cô gái Hoa hậu Việt Nam có cơ hội gặp gỡ và chia sẻ niềm vui với trẻ em ở đặc khu Vân Đồn trong đêm hội trăng rằm.
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Những món quà xinh xắn mang lại niềm vui cho các em nhỏ trong lễ trông trăng.
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Cùng ban tổ chức, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đã trao phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
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Hàng trăm phụ huynh dẫn các em nhỏ đến dự đêm tiệc Trung thu để gặp gỡ, giao lưu cùng 53 cô gái Hoa hậu Việt Nam.
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Với nhiều thí sinh, đây cũng là lần đầu họ đón Tết Trung thu xa gia đình. Trước đó, 53 cô gái đã tham gia hoạt động Trung thu tại Tuyên Quang trong khuôn khổ Lễ hội Thành Tuyên với chủ đề Lung linh đêm hội trăng rằm. Hai hoạt động này trở thành điểm nhấn đối với thí sinh trong mùa Trung thu năm nay.
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Nguyễn Thị Thúy Dung và Nguyễn Thị Kim Châu đến từ khu vực phía Nam. Trong hơn 2 tháng ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam, họ có nhiều trải nghiệm ấn tượng ở các tỉnh phía Bắc. "Lễ hội Trung thu ở miền Bắc có không khí náo nhiệt và đặc biệt đậm chất truyền thống", Kim Châu chia sẻ.
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Lê Phương Nghi, Nguyễn Thị Hoa, Gouband Lisa, Nguyễn Thái Anh Thư rạng rỡ trong đêm hội trăng rằm. Gouband Lisa cho biết đây là đêm tiệc Trung thu lớn và vui nhất mà cô từng tham dự. Nguyễn Thị Hoa nói rằng các đêm hội Trung thu ở khu vực miền Bắc mang lại cho cô và các thí sinh nhiều trải nghiệm khó quên vì sự vui tươi, rộn ràng.
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Đinh Thị Quỳnh Anh và Lê Trần Bảo My lần đầu đón Trung thu xa nhà.
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Thí sinh Tống Khánh Ly chia sẻ: “Tham dự tiệc Trung thu này, tôi bồi hồi nhớ lại ký ức tuổi thơ. Thời tiểu học, tôi cũng được giao lưu với chị Hằng, chú Cuội trong khi được ngắm các màn múa lân sặc sỡ. Hôm nay, tôi thấy xúc động khi một lần nữa chứng kiến lại những cảnh tượng quen thuộc ấy”. Nguyễn Thái Anh Thư thấy vui khi có dịp mang tới cho những bạn nhỏ ở Vân Đồn món quà Trung thu giản dị.
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Sau hơn một tháng ở nhà chung, thí sinh tham gia tập luyện kỹ năng trình diễn, catwalk, ứng xử, thanh nhạc, giải phóng hình thể và các chương trình trải nghiệm, hoạt động cộng đồng. Những chuyến đi tạo cơ hội cho họ bước ra khỏi không gian nhà chung, tiếp xúc với nhiều cộng đồng và thấu hiểu hơn về đời sống ở các địa phương.
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Đêm Trung thu cũng là khoảng thời gian để 53 thí sinh thư giãn và kết nối trước khi bước vào giai đoạn quan trọng của vòng Chung khảo.

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