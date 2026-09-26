Bangkok chìm trong biển nước, Thái Lan ban bố tình trạng thảm hoạ

TPO - Chính quyền Bangkok ban bố tình trạng thảm họa trên toàn bộ 50 quận sau đợt mưa lớn kéo dài gần 48 giờ khiến hàng loạt tuyến đường ngập sâu.
TPO - Sau gần 3 năm thi công, cầu Đuống mới có tổng mức đầu tư khoảng 1.850 tỷ đồng đã hợp long nhịp chính, đánh dấu bước tiến quan trọng của dự án. Phần cầu chính đã đạt hơn 97% khối lượng, công trường đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, các nhà thầu tăng tốc thi công những hạng mục còn lại, hướng tới mục tiêu thông xe vào cuối năm nay.
TPO - Sau đợt tập huấn khoảng một tháng tại Trung Quốc, kình ngư Trần Văn Nguyễn Quốc nhận thấy sự khác biệt về cơ sở vật chất, chế độ dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho vận động viên. Kình ngư Việt Nam cho rằng những điều kiện ấy giúp anh có sự chuẩn bị ký lưỡng để đạt thành tích tốt nhất ở hai nội dung 800m và 400m tại Asiad 20.
TPO - Từ một thung lũng rộng hàng trăm ha vốn là nơi canh tác lúa, ngô, mùa mưa về, Tà Phình, xã Tân Yên, tỉnh Sơn La lại ngập nước, tạo nên những hồ nước uốn lượn đẹp nên thơ giữa núi rừng. Người dân địa phương gọi nơi đây là “vịnh Tà Phình” và bắt đầu đưa thuyền vào khai thác du lịch trải nghiệm.
TPO - Kỹ sư và công nhân đường sắt Việt Nam vượt qua các thách thức về địa hình và thời tiết, thi công xuyên đêm tuyến tàu điện nhẹ Phú Quốc nhằm kịp chạy thử trước tháng 3 năm tới, phục vụ sự kiện APEC 2027.
TPO - Những tòa nhà cao tầng quen thuộc ở phía Tây Hà Nội biến thành những “hòn đảo” giữa biển mây, khi lớp sương mỏng phủ ngang đường chân trời.
TPO - Sau sắp xếp đơn vị hành chính, trụ sở Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Phú Đông, tỉnh Cà Mau được cải tạo thành 8 phòng học khang trang của Trường Tiểu học Vĩnh Phú Đông, đã đưa vào sử dụng từ năm học này. Việc tận dụng trụ sở dôi dư góp phần đáp ứng nhu cầu trường lớp, tránh lãng phí công sản.
TPO - Hàng trăm cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, lặng lẽ tiễn biệt, tri ân nữ đồng nghiệp B.H.A. (52 tuổi) - người đã hiến tạng sau khi được xác định chết não, giúp hồi sinh ba cuộc đời xa lạ.
TPO - Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn những ngày qua không có mưa dông lớn nhưng tại quốc lộ (QL) 4B (Lạng Sơn đi Quảng Ninh), nhiều đoạn sạt lở nghiêm trọng, có đoạn sạt lở chiếm dụng gần nửa lòng đường. Trước nguy cơ mất an toàn, cơ quan chức năng phải căng rào phong tỏa.
TPO - Sân vận động PVF 60.000 chỗ ngồi đang nhanh chóng hoàn thiện hình dáng khán đài bằng hệ kết cấu hai dầm vòm thép dài 373 m, nặng 8.600 tấn.
TPO - Những chiếc đèn Trung thu truyền thống nối tiếp nhau rực sáng bên hồ Hoàn Kiếm, đưa sắc màu đêm Rằm xuống phố và thu hút nhiều du khách quốc tế dừng chân theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt.
TPO - Quá trình triển khai cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức xảy ra nhiều sai phạm, khiến dự án đình trệ, kéo dài, gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng. Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị xác định đã nhận 7,5 tỷ đồng từ cấp dưới.
TPO - Bước vào năm học 2026-2027, cả nước thiếu hàng chục triệu bản sách giáo khoa (SGK). Đây là hiện tượng chưa từng có trong lịch sử ngành giáo dục. Nhìn vào đường đi của SGK hiện tại cho thấy, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương đứng ngoài quy trình, vậy nên khi một khâu trong cung ứng SGK bị đứt thì khủng hoảng tất yếu xảy ra.
TPO - Hàng nghìn người dân và du khách chiêm ngưỡng 14 khối rước đèn rực rỡ quanh hồ Hoàn Kiếm vào tối 25/9.
TPO - Cơn mưa lớn kéo dài khoảng 1 giờ chiều 25/9 khiến nhiều tuyến đường phía Tây TPHCM ngập sâu khiến xe chết máy la liệt, kể cả ô tô. Nhiều người chật vật dắt xe, đẩy qua dòng nước.
TPO - Sáng 25/9, nhân dịp Tết Trung thu 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng đến thăm, động viên và trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng quà của Thủ tướng Chính phủ tặng 64 bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K (Hà Nội).
TPO - Sau khi Bộ Xây dựng yêu cầu không cho học viên tập lái trên cao tốc phân kỳ đầu tư và làn sát dải phân cách giữa, câu chuyện quản lý xe tập lái đặt trọng tâm vào việc xác định thời điểm nào người học đủ kỹ năng để bước vào môi trường giao thông tốc độ cao.