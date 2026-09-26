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Multimedia

Bangkok chìm trong biển nước, Thái Lan ban bố tình trạng thảm hoạ

Quỳnh Như

TPO - Chính quyền Bangkok ban bố tình trạng thảm họa trên toàn bộ 50 quận sau đợt mưa lớn kéo dài gần 48 giờ khiến hàng loạt tuyến đường ngập sâu.

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Từ chiều 24/9, Bangkok hứng lượng mưa gần 300 mm, khiến nước trên các hệ thống kênh rạch dâng cao, tràn vào nhà dân, nhà hàng và nhiều tuyến đường.
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Đến ngày 26/9, nhiều tuyến đường chính của thủ đô cũng bị ngập. Tại một số khu vực, người dân phải lội qua dòng nước sâu đến đầu gối, thậm chí ngang đùi để di chuyển.
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Trước tình hình này, Thống đốc Bangkok kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài. Chính quyền Thủ đô Bangkok đã tuyên bố tình trạng thảm họa trên toàn bộ 50 quận.
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Một người dân sống gần kênh ở phía bắc trung tâm Bangkok cho biết nước liên tục tràn vào và có thời điểm dâng đến ngang eo.
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Một tài xế xe máy tại khu Ari cho biết khi thức dậy để đi làm, ông phát hiện con đường trước nhà đã ngập sâu.
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Nhiều phương tiện bị mắc kẹt trong nước lũ dọc đường Phetchaburi ở Bangkok.
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Bangkok thường xuyên đối mặt với tình trạng ngập úng trong mùa mưa nhưng năm nay nhiều người dân cho rằng tình trạng nghiêm trọng hơn những năm trước.
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Năm 2011, Thái Lan từng hứng chịu một trong những trận lũ nghiêm trọng nhất trong lịch sử, khiến hơn 500 người thiệt mạng và hàng triệu ngôi nhà bị ảnh hưởng.
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Từng được mệnh danh là “Venice của phương Đông” nhờ hệ thống kênh rạch chằng chịt, Bangkok được xây dựng trên vùng đất đầm lầy cũ, với độ cao chỉ khoảng 1,5 m so với mực nước biển.
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Tháng 9 thường là cao điểm mùa mưa tại Bangkok. Tuy nhiên, lượng mưa năm nay đang cao hơn đáng kể so với mức trung bình. Theo Cục Thoát nước và Xử lý Nước thải Bangkok, từ ngày 1 đến 25/9, thành phố đã ghi nhận tổng lượng mưa 487 mm, gần gấp đôi mức trung bình khoảng 269 mm trong cùng kỳ giai đoạn 1991-2020.
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Các nhà khoa học cảnh báo, khi Trái Đất tiếp tục nóng lên, cường độ và tần suất của các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn và ngập lụt có thể gia tăng, đặt thêm áp lực lên hệ thống thoát nước của các đô thị thấp và đông dân.
Reuters, Bangkok Post

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#Thái Lan #Bangkok #ngập lụt #thảm họa #mưa lớn #bão #lũ #thiên tai #thiệt hại

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