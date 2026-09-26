Hà Nội: Diện mạo cầu Đuống mới vừa hợp long

TPO - Sau gần 3 năm thi công, cầu Đuống mới có tổng mức đầu tư khoảng 1.850 tỷ đồng đã hợp long nhịp chính, đánh dấu bước tiến quan trọng của dự án. Phần cầu chính đã đạt hơn 97% khối lượng, công trường đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, các nhà thầu tăng tốc thi công những hạng mục còn lại, hướng tới mục tiêu thông xe vào cuối năm nay.
TPO - Khi chi phí vốn tăng, khả năng tiếp cận tín dụng còn khó khăn, việc đa dạng hóa nguồn vốn trở thành yêu cầu cấp thiết với doanh nghiệp bất động sản. Bên cạnh tín dụng ngân hàng, trái phiếu, quỹ đầu tư và dòng tiền từ bán hàng, việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng cũng mở thêm kỳ vọng về khả năng kết nối với nguồn vốn quốc tế.
TPO - Sau nhiều ngày hết mưa, chợ đầu mối gia cầm Mỹ Thượng vẫn ngập nước. Khoảng 50 gian hàng bị ảnh hưởng, trong khi mỗi ngày nơi đây luân chuyển khoảng 30-40 tấn gia cầm đến các khu vực lân cận.
TPO - Dù được định giá cao hơn gấp đôi thị giá đang giao dịch nhưng phiên đấu giá trọn lô 79 triệu cổ phiếu Seaprodex vẫn thu hút được sự chú ý của nhà đầu tư. Thế nhưng, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc lại không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia đấu giá mua lô cổ phần của Seaprodex.
Trung thu năm nay, HDBank hiện thực hóa giấc mơ “tỷ phú” cho những khách hàng đã tin tưởng lựa chọn Ngân hàng để vun đắp tương lai. Khởi đầu khi mùa hè vừa chạm ngõ, hành trình “Tiết kiệm Tỷ phú – Hè Vàng Đại Cát” đã viên mãn dưới ánh trăng rằm, mở ra niềm vui cho 25 khách hàng với 26 lượng vàng SJC được trao.
TPO - Chính sách giảm trừ một số khoản chi cho y tế, giáo dục khi tính thuế thu nhập cá nhân lần đầu được áp dụng từ ngày 1/7/2026. Đúng thời điểm năm học mới, nhiều gia đình phát sinh các khoản học phí, chi phí giáo dục cho con, việc lưu giữ hóa đơn, chứng từ từ đầu năm có thể giúp thuận lợi khi thực hiện quyết toán thuế.
TPO - Sáng nay (26/9), giá vàng miếng SJC đi ngang ở mốc 144,4 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn diễn biến trái chiều giữa các thương hiệu.
TPO - Giá vàng tăng nhẹ trong phiên giao dịch sáng 26/9 (giờ Việt Nam) nhưng vẫn hướng tới tuần giảm thứ tư trong 5 tuần, khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh cùng những tín hiệu cứng rắn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) gây sức ép lên kim loại quý.
Vừa qua, ABBank tổ chức talkshow “Có hẹn với hạnh phúc cùng Tích lũy An Gia” với sự tham gia của diễn giả - nhà văn, nhà báo Hoàng Anh Tú. Từ câu chuyện của chính gia đình mình, anh chia sẻ bài học về kỷ luật tài chính và sự chủ động trước những kế hoạch dài hạn cũng như biến cố bất ngờ.
Sáng 24/9, tại Hà Nội, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Ngô Sơn Hải có buổi tiếp và làm việc với đoàn đại biểu cấp cao bang Tây Úc (Australia) do ngài Roger Cook, Thủ hiến bang Tây Úc, Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng, Du lịch, Thương mại và Đầu tư, làm trưởng đoàn.
Trong những tháng cuối năm 2026, Ban Quản lý dự án Điện 1 (EVNPMB1) tập trung tháo gỡ các vướng mắc trong chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, thi công và quyết toán; đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn, lưới điện trọng điểm theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
TPO - Khởi công từ năm 2022 với tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng, tuyến đường nối quốc lộ 46 với cảng Cửa Lò, Nghệ An dài chưa đầy 1km đến nay vẫn dang dở
Sở hữu mạng lưới gần 1.000 phòng giao dịch, F88 đang từng bước hiện thực hóa cam kết niêm yết trên HOSE sau hơn một năm giao dịch trên UPCoM. Kế hoạch được thực hiện khi lợi nhuận trước thuế 8 tháng đã tiến sát mục tiêu cả năm và dự kiến sẽ vượt 32% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm đã được ĐHĐCĐ thông qua.
TPO - Thủ tướng Chính phủ vừa bổ nhiệm ông Lương Hoàng Thái - Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại - giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương. Ông Thái có nhiều năm công tác trong lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế, chính sách thương mại đa biên và phòng vệ thương mại.
TPO - Quốc yến đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng tối 24/9 có sự tham dự của Elon Musk, Jensen Huang, Sam Altman, Mark Zuckerberg cùng nhiều lãnh đạo công nghệ, tài chính Mỹ. Sự hiện diện của họ thu hút chú ý khi thương mại, chip bán dẫn và AI là những vấn đề lớn trong quan hệ Mỹ - Trung.
TPO - Một người bất ngờ trúng gần 10 tỷ đồng sau lần mua vé ngẫu hứng. Người còn lại chọn bộ số gắn với những dấu mốc cá nhân và nhận hơn 6,2 tỷ đồng. Hai Gen Z ở Hà Nội và Vĩnh Long cùng trúng độc đắc Lotto 5/35 của Vietlott.
Với định vị "Đa tầng ưu đãi, lợi ích tối ưu", Chương trình Khách hàng thân thiết Techcombank OneU được thiết kế nhằm mang đến nhiều giá trị hơn cho khách hàng trong mọi tương tác tài chính và tiêu dùng hằng ngày.