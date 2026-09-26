Hà Nội: Diện mạo cầu Đuống mới vừa hợp long

Sở hữu mạng lưới gần 1.000 phòng giao dịch, F88 đang từng bước hiện thực hóa cam kết niêm yết trên HOSE sau hơn một năm giao dịch trên UPCoM. Kế hoạch được thực hiện khi lợi nhuận trước thuế 8 tháng đã tiến sát mục tiêu cả năm và dự kiến sẽ vượt 32% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm đã được ĐHĐCĐ thông qua.