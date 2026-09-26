Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bất ngờ thương vụ đấu giá 79 triệu cổ phiếu Seaprodex

Duy Quang

TPO - Dù được định giá cao hơn gấp đôi thị giá đang giao dịch nhưng phiên đấu giá trọn lô 79 triệu cổ phiếu Seaprodex vẫn thu hút được sự chú ý của nhà đầu tư. Thế nhưng, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc lại không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia đấu giá mua lô cổ phần của Seaprodex.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ tổ chức đấu giá trọn lô 79 triệu cổ phiếu SEA của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex), tương đương 63,38% vốn Seaprodex vào ngày 29/9. Giá khởi điểm hơn 8.509 tỷ đồng, tương đương khoảng 107.400 đồng/cổ phiếu. Mức giá trên cao hơn 45% so với thị giá hiện tại của SEA là 74.000 đồng/cổ phiếu.

Cận cảnh khu đất vàng 2 - 4 - 6 Đồng Khởi của Seaprodex.

Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc vào lúc 15h30 ngày 22/9, không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia đấu giá mua lô cổ phần của Seaprodex. Theo quy chế, phiên bán đấu giá theo lô cổ phần SEA không đủ điều kiện để tổ chức. Vì vậy, HNX thông báo không tổ chức phiên bán đấu giá theo lô cổ phần của SEA do SCIC sở hữu vào ngày 29/9.

Trước đó, SCIC thông báo thực hiện đấu giá một lô với 79.228.000 cổ phiếu SEA, giá khởi điểm 8.509 tỷ đồng/toàn bộ lô, giá trung bình khởi điểm 107.400 đồng/cổ phiếu. Chốt phiên giao dịch ngày 25/9, cổ phiếu SEA chỉ giao dịch vùng 52.000 đồng/cổ phiếu.

Trong cơ cấu cổ đông hiện nay, SCIC sở hữu 63,38% vốn Seaprodex, Công ty CP Địa ốc Ngân Hiệp nắm 24,03% vốn SEA, Công ty CP Đầu tư Redwood sở hữu 8,44% vốn, còn lại 4,15% vốn thuộc về các cổ đông nhỏ. Đáng chú ý, hai cổ đông này nắm khoảng 32,47% vốn - chỉ đứng sau SCIC. Cả hai đều có liên quan đến Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL).

5.jpg
Đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc, không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia đấu giá mua lô cổ phần của Seaprodex.

Tài sản đáng chú ý nhất của Seaprodex là khu đất 2 - 4 - 6 Đồng Khởi, cũng là nơi đặt trụ sở doanh nghiệp. Khu đất này rộng 1.522 m2, trong đó 1.458 m2 không phạm lộ giới, nằm tại giao lộ Đồng Khởi - Tôn Đức Thắng và có tới 3 mặt tiền đường.

Đây được xem là một trong những khu đất “kim cương”, có vị trí đắc địa bậc nhất khu trung tâm TPHCM. Khu đất được quy hoạch phát triển thành khu phức hợp gồm khách sạn, thương mại, văn phòng và căn hộ, với chiều cao tối đa 20 tầng.

Báo cáo tài chính của Seaprodex đang ghi nhận hơn 692 tỷ đồng liên quan khu đất này. UBND TPHCM đã phê duyệt phương án giá đất theo giá thị trường từ tháng 12/2015. Seaprodex cũng hoàn tất nghĩa vụ tài chính, được cơ quan thuế xác nhận đã nộp tiền đất ngày 24/1/2017 và Sở Tài chính TPHCM xác nhận hoàn thành nghĩa vụ 3 ngày sau đó.

Tuy nhiên, đến ngày 30/6, Seaprodex vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên chưa thể triển khai dự án. Do đó, hơn 692 tỷ đồng hiện là giá trị ghi trên sổ sách, không phải giá thị trường của khu đất.

Nửa đầu năm nay, Seaprodex đạt doanh thu thuần gần 435 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 100 tỷ đồng.

Xem thêm

#bất ngờ phiên đấu giá #phiên đấu giá #đấu giá 79 triệu cổ phiếu #cổ phiếu Seaprodex #cổ phiếu #Seaprodex #nhà đầu tư #thời hạn đăng ký #đặt cọc #định giá cao hơn gấp đôi thị giá #thị giá đang giao dịch #phiên đấu giá trọn lô #thu hút được sự chú ý

Cùng chuyên mục

Mùa trung thu viên mãn, HDBank gọi tên 'tỷ phú' vàng

Mùa trung thu viên mãn, HDBank gọi tên 'tỷ phú' vàng

Trung thu năm nay, HDBank hiện thực hóa giấc mơ “tỷ phú” cho những khách hàng đã tin tưởng lựa chọn Ngân hàng để vun đắp tương lai. Khởi đầu khi mùa hè vừa chạm ngõ, hành trình “Tiết kiệm Tỷ phú – Hè Vàng Đại Cát” đã viên mãn dưới ánh trăng rằm, mở ra niềm vui cho 25 khách hàng với 26 lượng vàng SJC được trao.

Giảm trừ chi phí giáo dục: Đóng học phí có cần lưu lại hoá đơn?

Giảm trừ chi phí giáo dục: Đóng học phí có cần lưu lại hoá đơn?

TPO - Chính sách giảm trừ một số khoản chi cho y tế, giáo dục khi tính thuế thu nhập cá nhân lần đầu được áp dụng từ ngày 1/7/2026. Đúng thời điểm năm học mới, nhiều gia đình phát sinh các khoản học phí, chi phí giáo dục cho con, việc lưu giữ hóa đơn, chứng từ từ đầu năm có thể giúp thuận lợi khi thực hiện quyết toán thuế.

Giá vàng hướng tới đợt giảm mới

Giá vàng hướng tới đợt giảm mới

TPO - Giá vàng tăng nhẹ trong phiên giao dịch sáng 26/9 (giờ Việt Nam) nhưng vẫn hướng tới tuần giảm thứ tư trong 5 tuần, khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh cùng những tín hiệu cứng rắn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) gây sức ép lên kim loại quý.

Nhà văn Hoàng Anh Tú chia sẻ bài học “gọi tên dòng tiền” tại talkshow “Có hẹn với hạnh phúc”

Nhà văn Hoàng Anh Tú chia sẻ bài học “gọi tên dòng tiền” tại talkshow “Có hẹn với hạnh phúc”

Vừa qua, ABBank tổ chức talkshow “Có hẹn với hạnh phúc cùng Tích lũy An Gia” với sự tham gia của diễn giả - nhà văn, nhà báo Hoàng Anh Tú. Từ câu chuyện của chính gia đình mình, anh chia sẻ bài học về kỷ luật tài chính và sự chủ động trước những kế hoạch dài hạn cũng như biến cố bất ngờ.

Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa EVN và bang Tây Úc

Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa EVN và bang Tây Úc

Sáng 24/9, tại Hà Nội, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Ngô Sơn Hải có buổi tiếp và làm việc với đoàn đại biểu cấp cao bang Tây Úc (Australia) do ngài Roger Cook, Thủ hiến bang Tây Úc, Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng, Du lịch, Thương mại và Đầu tư, làm trưởng đoàn.

EVNPMB1 tập trung tháo gỡ vướng mắc, tăng tốc các dự án trọng điểm

EVNPMB1 tập trung tháo gỡ vướng mắc, tăng tốc các dự án trọng điểm

Trong những tháng cuối năm 2026, Ban Quản lý dự án Điện 1 (EVNPMB1) tập trung tháo gỡ các vướng mắc trong chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, thi công và quyết toán; đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn, lưới điện trọng điểm theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

F88 chốt thời điểm chuyển sàn HOSE, lợi nhuận dự kiến vượt 32% kế hoạch

F88 chốt thời điểm chuyển sàn HOSE, lợi nhuận dự kiến vượt 32% kế hoạch

Sở hữu mạng lưới gần 1.000 phòng giao dịch, F88 đang từng bước hiện thực hóa cam kết niêm yết trên HOSE sau hơn một năm giao dịch trên UPCoM. Kế hoạch được thực hiện khi lợi nhuận trước thuế 8 tháng đã tiến sát mục tiêu cả năm và dự kiến sẽ vượt 32% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Ông Lương Hoàng Thái được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương

Ông Lương Hoàng Thái được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương

TPO - Thủ tướng Chính phủ vừa bổ nhiệm ông Lương Hoàng Thái - Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại - giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương. Ông Thái có nhiều năm công tác trong lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế, chính sách thương mại đa biên và phòng vệ thương mại.

Dàn tỷ phú thế giới dự quốc yến đón ông Tập ở Nhà Trắng

Dàn tỷ phú thế giới dự quốc yến đón ông Tập ở Nhà Trắng

TPO - Quốc yến đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng tối 24/9 có sự tham dự của Elon Musk, Jensen Huang, Sam Altman, Mark Zuckerberg cùng nhiều lãnh đạo công nghệ, tài chính Mỹ. Sự hiện diện của họ thu hút chú ý khi thương mại, chip bán dẫn và AI là những vấn đề lớn trong quan hệ Mỹ - Trung.

SMBC 'thổi lửa' cho cổ phiếu của VPBank

SMBC 'thổi lửa' cho cổ phiếu của VPBank

TPO - Thông tin Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) đang thảo luận phương án nâng sở hữu tại VPBank lên khoảng 20% lập tức khiến cổ phiếu VPB nóng trở lại, có thời điểm tăng hết biên độ trong phiên giao dịch ngày 25/9.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe