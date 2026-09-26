Giảm trừ chi phí giáo dục: Đóng học phí có cần lưu lại hoá đơn?

TPO - Chính sách giảm trừ một số khoản chi cho y tế, giáo dục khi tính thuế thu nhập cá nhân lần đầu được áp dụng từ ngày 1/7/2026. Đúng thời điểm năm học mới, nhiều gia đình phát sinh các khoản học phí, chi phí giáo dục cho con, việc lưu giữ hóa đơn, chứng từ từ đầu năm có thể giúp thuận lợi khi thực hiện quyết toán thuế.

Từ ngày 1/7, cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công được giảm trừ một số khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo của bản thân và người phụ thuộc khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Theo hướng dẫn của Thuế TP. Hà Nội, đối với chi phí giáo dục - đào tạo tại cơ sở giáo dục - đào tạo trong nước, tổng mức giảm trừ không quá 24 triệu đồng/năm.

Khoản chi được xem xét giảm trừ gồm tiền học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và một số khoản chi cho kỹ năng chuyên môn khác tại cơ sở giáo dục - đào tạo theo quy định.

Điều này đáng chú ý với các gia đình có con đang đi học, bởi thời điểm đầu năm học thường phát sinh nhiều khoản chi cùng lúc.

Từ ngày 1/7, giảm trừ chi phí giáo dục đào tạo tối đa 24 triệu/năm khi tính thuế thu nhập cá nhân. Ảnh minh họa: BTP.

Thuế TP. Hà Nội lưu ý, khoản chi phải thuộc đúng phạm vi quy định và có hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Hóa đơn, chứng từ sử dụng để giảm trừ phải thể hiện thông tin của người nộp thuế hoặc người phụ thuộc của người nộp thuế.

Như vậy, với các khoản chi trong năm học mới, phụ huynh nên giữ lại hóa đơn điện tử, chứng từ thanh toán và các giấy tờ liên quan.

Cơ quan thuế cũng lưu ý, các khoản chi được sử dụng để giảm trừ không được đồng thời chi trả từ nguồn khác như tài trợ, hỗ trợ, trả thay của tổ chức, cá nhân, ngân sách nhà nước, quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hoặc các khoản bảo hiểm chi trả dưới các hình thức.

Bên cạnh đó, việc áp dụng khoản giảm trừ chi phí giáo dục, y tế có liên quan trực tiếp đến cách thức quyết toán thuế.

Theo hướng dẫn của Thuế TP. Hà Nội, trường hợp người nộp thuế có yêu cầu giảm trừ các khoản chi phí giáo dục, y tế theo quy định thì không được ủy quyền quyết toán thuế cho cơ quan chi trả thu nhập, mà phải trực tiếp thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Cơ quan thuế cũng đề nghị các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực y tế, giáo dục thực hiện đúng quy định về lập, sử dụng hóa đơn, thời điểm lập hóa đơn và lập bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động tăng cường phổ biến, tuyên truyền đến toàn bộ người lao động về chính sách giảm trừ thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo của người nộp thuế và người phụ thuộc.