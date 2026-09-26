Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Giảm trừ chi phí giáo dục: Đóng học phí có cần lưu lại hoá đơn?

Việt Linh

TPO - Chính sách giảm trừ một số khoản chi cho y tế, giáo dục khi tính thuế thu nhập cá nhân lần đầu được áp dụng từ ngày 1/7/2026. Đúng thời điểm năm học mới, nhiều gia đình phát sinh các khoản học phí, chi phí giáo dục cho con, việc lưu giữ hóa đơn, chứng từ từ đầu năm có thể giúp thuận lợi khi thực hiện quyết toán thuế.

Từ ngày 1/7, cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công được giảm trừ một số khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo của bản thân và người phụ thuộc khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Theo hướng dẫn của Thuế TP. Hà Nội, đối với chi phí giáo dục - đào tạo tại cơ sở giáo dục - đào tạo trong nước, tổng mức giảm trừ không quá 24 triệu đồng/năm.

Khoản chi được xem xét giảm trừ gồm tiền học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và một số khoản chi cho kỹ năng chuyên môn khác tại cơ sở giáo dục - đào tạo theo quy định.

Điều này đáng chú ý với các gia đình có con đang đi học, bởi thời điểm đầu năm học thường phát sinh nhiều khoản chi cùng lúc.

121.jpg
Từ ngày 1/7, giảm trừ chi phí giáo dục đào tạo tối đa 24 triệu/năm khi tính thuế thu nhập cá nhân. Ảnh minh họa: BTP.

Thuế TP. Hà Nội lưu ý, khoản chi phải thuộc đúng phạm vi quy định và có hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Hóa đơn, chứng từ sử dụng để giảm trừ phải thể hiện thông tin của người nộp thuế hoặc người phụ thuộc của người nộp thuế.

Như vậy, với các khoản chi trong năm học mới, phụ huynh nên giữ lại hóa đơn điện tử, chứng từ thanh toán và các giấy tờ liên quan.

Cơ quan thuế cũng lưu ý, các khoản chi được sử dụng để giảm trừ không được đồng thời chi trả từ nguồn khác như tài trợ, hỗ trợ, trả thay của tổ chức, cá nhân, ngân sách nhà nước, quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hoặc các khoản bảo hiểm chi trả dưới các hình thức.

Bên cạnh đó, việc áp dụng khoản giảm trừ chi phí giáo dục, y tế có liên quan trực tiếp đến cách thức quyết toán thuế.

Theo hướng dẫn của Thuế TP. Hà Nội, trường hợp người nộp thuế có yêu cầu giảm trừ các khoản chi phí giáo dục, y tế theo quy định thì không được ủy quyền quyết toán thuế cho cơ quan chi trả thu nhập, mà phải trực tiếp thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Cơ quan thuế cũng đề nghị các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực y tế, giáo dục thực hiện đúng quy định về lập, sử dụng hóa đơn, thời điểm lập hóa đơn và lập bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động tăng cường phổ biến, tuyên truyền đến toàn bộ người lao động về chính sách giảm trừ thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo của người nộp thuế và người phụ thuộc.

Xem thêm

#giảm trừ thuế #chi phí giáo dục #hóa đơn #thuế thu nhập #phụ huynh #quyết toán thuế #hóa đơn điện tử

Cùng chuyên mục

Mùa trung thu viên mãn, HDBank gọi tên 'tỷ phú' vàng

Mùa trung thu viên mãn, HDBank gọi tên 'tỷ phú' vàng

Trung thu năm nay, HDBank hiện thực hóa giấc mơ “tỷ phú” cho những khách hàng đã tin tưởng lựa chọn Ngân hàng để vun đắp tương lai. Khởi đầu khi mùa hè vừa chạm ngõ, hành trình “Tiết kiệm Tỷ phú – Hè Vàng Đại Cát” đã viên mãn dưới ánh trăng rằm, mở ra niềm vui cho 25 khách hàng với 26 lượng vàng SJC được trao.

Giá vàng hướng tới đợt giảm mới

Giá vàng hướng tới đợt giảm mới

TPO - Giá vàng tăng nhẹ trong phiên giao dịch sáng 26/9 (giờ Việt Nam) nhưng vẫn hướng tới tuần giảm thứ tư trong 5 tuần, khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh cùng những tín hiệu cứng rắn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) gây sức ép lên kim loại quý.

Nhà văn Hoàng Anh Tú chia sẻ bài học “gọi tên dòng tiền” tại talkshow “Có hẹn với hạnh phúc”

Nhà văn Hoàng Anh Tú chia sẻ bài học “gọi tên dòng tiền” tại talkshow “Có hẹn với hạnh phúc”

Vừa qua, ABBank tổ chức talkshow “Có hẹn với hạnh phúc cùng Tích lũy An Gia” với sự tham gia của diễn giả - nhà văn, nhà báo Hoàng Anh Tú. Từ câu chuyện của chính gia đình mình, anh chia sẻ bài học về kỷ luật tài chính và sự chủ động trước những kế hoạch dài hạn cũng như biến cố bất ngờ.

Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa EVN và bang Tây Úc

Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa EVN và bang Tây Úc

Sáng 24/9, tại Hà Nội, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Ngô Sơn Hải có buổi tiếp và làm việc với đoàn đại biểu cấp cao bang Tây Úc (Australia) do ngài Roger Cook, Thủ hiến bang Tây Úc, Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng, Du lịch, Thương mại và Đầu tư, làm trưởng đoàn.

EVNPMB1 tập trung tháo gỡ vướng mắc, tăng tốc các dự án trọng điểm

EVNPMB1 tập trung tháo gỡ vướng mắc, tăng tốc các dự án trọng điểm

Trong những tháng cuối năm 2026, Ban Quản lý dự án Điện 1 (EVNPMB1) tập trung tháo gỡ các vướng mắc trong chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, thi công và quyết toán; đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn, lưới điện trọng điểm theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

F88 chốt thời điểm chuyển sàn HOSE, lợi nhuận dự kiến vượt 32% kế hoạch

F88 chốt thời điểm chuyển sàn HOSE, lợi nhuận dự kiến vượt 32% kế hoạch

Sở hữu mạng lưới gần 1.000 phòng giao dịch, F88 đang từng bước hiện thực hóa cam kết niêm yết trên HOSE sau hơn một năm giao dịch trên UPCoM. Kế hoạch được thực hiện khi lợi nhuận trước thuế 8 tháng đã tiến sát mục tiêu cả năm và dự kiến sẽ vượt 32% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Ông Lương Hoàng Thái được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương

Ông Lương Hoàng Thái được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương

TPO - Thủ tướng Chính phủ vừa bổ nhiệm ông Lương Hoàng Thái - Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại - giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương. Ông Thái có nhiều năm công tác trong lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế, chính sách thương mại đa biên và phòng vệ thương mại.

Dàn tỷ phú thế giới dự quốc yến đón ông Tập ở Nhà Trắng

Dàn tỷ phú thế giới dự quốc yến đón ông Tập ở Nhà Trắng

TPO - Quốc yến đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng tối 24/9 có sự tham dự của Elon Musk, Jensen Huang, Sam Altman, Mark Zuckerberg cùng nhiều lãnh đạo công nghệ, tài chính Mỹ. Sự hiện diện của họ thu hút chú ý khi thương mại, chip bán dẫn và AI là những vấn đề lớn trong quan hệ Mỹ - Trung.

SMBC 'thổi lửa' cho cổ phiếu của VPBank

SMBC 'thổi lửa' cho cổ phiếu của VPBank

TPO - Thông tin Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) đang thảo luận phương án nâng sở hữu tại VPBank lên khoảng 20% lập tức khiến cổ phiếu VPB nóng trở lại, có thời điểm tăng hết biên độ trong phiên giao dịch ngày 25/9.

BHXH Hà Nội kiểm soát chậm đóng, ngăn ngừa trục lợi quỹ bảo hiểm

BHXH Hà Nội kiểm soát chậm đóng, ngăn ngừa trục lợi quỹ bảo hiểm

Từ rà soát dữ liệu, kiểm tra đột xuất đến phối hợp với công an, viện kiểm sát, BHXH thành phố Hà Nội đang siết chặt tình trạng chậm đóng và trục lợi quỹ bảo hiểm. Sau ba tháng phối hợp, gần 127 tỷ đồng tiền chậm đóng, trốn đóng đã được thu hồi; một vụ lập hồ sơ khống hưởng chế độ hơn 409 triệu đồng cũng bị đưa ra xét xử.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe