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Kinh tế

TKV đẩy mạnh khai thác, kinh doanh đất đá thải mỏ

P.V

Phó Tổng giám đốc TKV Nguyễn Huy Nam yêu cầu các đơn vị hoàn tất bàn giao nhiệm vụ khai thác, kinh doanh đất đá thải mỏ trước ngày 30/9, chuẩn bị triển khai đồng bộ từ ngày 1/10/2026.

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Sáng 24/9, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) Nguyễn Huy Nam cùng các Ban chuyên môn của Tập đoàn kiểm tra thực tế công tác triển khai khai thác, kinh doanh đất đá thải mỏ tại một số đơn vị trên địa bàn Quảng Ninh.

Đoàn công tác kiểm tra các vị trí đang triển khai và chuẩn bị triển khai khai thác, kinh doanh đất đá thải mỏ tại Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV, Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin và Công ty Than Hòn Gai - TKV.

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Phó TGĐ Tập đoàn Nguyễn Huy Nam (bìa trái hàng đầu) và đoàn công tác kiểm tra các khu vực khai thác, kinh doanh đất đá thải mỏ của Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Khai thác hàng chục triệu m³ đất đá thải mỏ

Tại Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV, đoàn công tác kiểm tra các khu vực thu hồi đất đá thải mỏ tại các bãi thải theo hồ sơ đăng ký thu hồi khoáng sản của Phương án Cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai. Tổng khối lượng theo hồ sơ đăng ký là 29,25 triệu m³, căn cứ giấy xác nhận do UBND thành phố Quảng Ninh cấp ngày 16/9/2026.

Tại Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin, đoàn kiểm tra các khu vực khai thác đất đá thải mỏ theo giấy phép khai thác khoáng sản được cấp cho đơn vị, với khối lượng 15 triệu m³, thời hạn đến ngày 15/8/2028.

Đoàn cũng kiểm tra khu vực Suối Lại của Công ty Than Hòn Gai - TKV, nơi được cấp phép khai thác hơn 1,71 triệu m³ đất đá thải mỏ, thời hạn đến ngày 25/11/2027.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của các đơn vị, Phó Tổng giám đốc TKV Nguyễn Huy Nam ghi nhận nỗ lực của các đơn vị trong việc triển khai khai thác, kinh doanh đất đá thải mỏ theo chỉ đạo của Tập đoàn.

Theo lãnh đạo TKV, việc khai thác, kinh doanh và tái sử dụng đất đá thải mỏ là chủ trương của thành phố Quảng Ninh và TKV, hướng tới coi đất đá thải mỏ là nguồn tài nguyên thứ cấp, góp phần thực hiện kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

Tại buổi làm việc với TKV ngày 17/9/2026, UBND thành phố Quảng Ninh đề nghị TKV đẩy mạnh khai thác, kinh doanh đất đá thải mỏ để đáp ứng nhu cầu vật liệu cho các dự án, công trình trên địa bàn. Đồng thời, quá trình thực hiện phải bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tài nguyên, tài sản và an toàn.

Hoàn tất bàn giao nhiệm vụ trước ngày 30/9

Để triển khai hiệu quả hoạt động khai thác, kinh doanh đất đá thải mỏ, Phó Tổng giám đốc TKV Nguyễn Huy Nam yêu cầu các Ban chuyên môn và đơn vị thực hiện các nội dung tại Công văn số 6642/TKV-KH+KCM+TN+KTTC+PC ngày 23/9/2026 của Tổng Giám đốc TKV.

Trong đó, TKV yêu cầu tổ chức bàn giao nhiệm vụ khai thác, kinh doanh đất đá thải mỏ từ Công ty Chế biến than Quảng Ninh - TKV về các đơn vị trực tiếp quản lý nguồn đất đá thải mỏ, hoàn thành trước ngày 30/9/2026.

Các đơn vị tiếp nhận nhiệm vụ phải nhanh chóng triển khai công việc, hoàn thiện các thủ tục liên quan, xây dựng giá bán và hợp đồng mới. Đồng thời, các đơn vị phải xây dựng phương án khai thác, bố trí tuyến đường vận chuyển, phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Theo yêu cầu của TKV, các đơn vị phải sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khai thác, kinh doanh đất đá thải mỏ từ ngày 1/10/2026, bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật.

Một nội dung được lãnh đạo TKV đặc biệt yêu cầu là tăng cường giám sát tại các khu vực khai thác. Các đơn vị phải lắp đặt hệ thống camera hoạt động 24/24 giờ, kết nối đường truyền về lãnh đạo đơn vị, TKV và cơ quan quản lý nhà nước thành phố Quảng Ninh.

Hệ thống camera phải được lưu trữ dữ liệu để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát; qua đó tăng cường quản lý, bảo vệ tài sản, tài nguyên than và bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình khai thác, vận chuyển, tiêu thụ đất đá thải mỏ.

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