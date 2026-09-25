Hải quan Khu vực I thu gần 32.000 tỷ đồng trong 8 tháng

Trong 8 tháng năm nay, Chi cục Hải quan Khu vực I thu ngân sách gần 32.000 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ. Cùng với số thu tăng, kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn vượt 108 tỷ USD, trong khi tỷ lệ tờ khai luồng xanh tiếp tục được nâng lên, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động thương mại.

Tăng luồng xanh, giảm kiểm tra trực tiếp

Chi cục Hải quan Khu vực I cho biết, trong tháng, số thu ngân sách toàn Chi cục đạt 3.946 tỷ đồng, bằng 120% cùng kỳ năm ngoái. Tính đến hết tháng 8, số thu của Chi cục đạt 31.971 tỷ đồng, bằng 74,4% dự toán và tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước. Riêng địa bàn Hà Nội thu 27.570 tỷ đồng, đạt 75,3% dự toán và tăng 21,5%.

Kết quả thu ngân sách diễn ra trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tăng mạnh.

Trong tháng 8, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 17,4 tỷ USD, tăng 71,1% so với cùng kỳ. Trong đó, nhập khẩu đạt 10,5 tỷ USD, tăng 114,3%; xuất khẩu đạt 6,9 tỷ USD, tăng 27,8%.

Lũy kế từ đầu năm, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 108,2 tỷ USD, tăng 54,8%. Trong đó, nhập khẩu đạt 62,5 tỷ USD, tăng 81,9%; xuất khẩu đạt 45,7 tỷ USD, tăng 27,6%.

Cùng kỳ, số tờ khai được xử lý đạt hơn 1,5 triệu, tăng 7,9%. Lượng hành khách xuất nhập cảnh qua địa bàn đạt gần 12,9 triệu lượt, tăng 14,8%.

Cùng với yêu cầu tăng thu, Chi cục Hải quan Khu vực I tiếp tục đẩy mạnh quản lý rủi ro theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tuân thủ tốt, đồng thời tập trung kiểm soát các trường hợp có dấu hiệu bất thường.

Kim ngạch xuất nhập khẩu quan Hải quan khu vực I tăng mạnh trong 8 tháng năm nay.

Trong tháng 8, tỷ lệ tờ khai luồng xanh đạt 68,3%, tăng 3,5 điểm phần trăm so với tháng trước. Luồng vàng giảm xuống 28,9%, còn luồng đỏ chiếm 2,7%.

Cơ quan hải quan đã cập nhật thông tin của 129 doanh nghiệp vào hệ thống quản lý rủi ro và thiết lập 78 tiêu chí phân tích. Qua đó, 211 tờ khai chịu tác động của các tiêu chí phân tích; 26 vụ vi phạm được phát hiện qua luồng vàng và luồng đỏ, với số tiền xử phạt 262 triệu đồng.

Ở khâu nghiệp vụ, Chi cục tiếp tục triển khai các giải pháp quản lý thu, theo dõi các yếu tố tác động đến nguồn thu và đôn đốc các đơn vị hoàn thành dự toán năm 2026. Đồng thời, đơn vị tăng cường kiểm tra trị giá đối với hàng nhập khẩu, rà soát việc áp mã HS và xử lý các tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ còn tồn đọng.

Đáng chú ý, Chi cục đã rà soát công tác kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá đối với ô tô con dưới 9 chỗ nhập khẩu; đồng thời yêu cầu các đơn vị tăng kiểm tra trị giá đối với hàng hóa có dấu hiệu nghi vấn, trong đó có mặt hàng vải nhập khẩu.

Đẩy mạnh Hải quan số

Đáng chú ý, Hải quan Khu vực I tiếp tục thúc đẩy số hóa hoạt động nghiệp vụ. Trong tháng 8, đơn vị duy trì vận hành Hệ thống một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, hệ thống thông tin hành khách xuất nhập cảnh và hệ thống quản lý giám sát hải quan tự động tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Hải quan khu vực I thúc đẩy số hoá hoạt động nghiệp vụ.

Chi cục cũng nghiên cứu xây dựng phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp tra cứu thông tin công chức kiểm tra hồ sơ trên môi trường internet, đồng thời tham gia xây dựng quy trình Hải quan số.

Ở khâu hậu kiểm, lũy kế 8 tháng, số thu qua kiểm tra sau thông quan đạt 130,5 tỷ đồng, bằng 135% chỉ tiêu được giao.

Bên cạnh tạo thuận lợi thương mại, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại tiếp tục được tăng cường. Từ đầu năm đến hết tháng 8, Hải quan Khu vực I phát hiện 14 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, trong đó có các vụ liên quan đến vàng, ngoại tệ, ngà voi và điện thoại di động đã qua sử dụng; 7 vụ đã được chuyển cơ quan công an khởi tố.

Lực lượng hải quan cũng phát hiện 12 vụ ma túy, thu giữ 120,2 kg ma túy các loại, phối hợp bắt giữ 14 đối tượng và chuyển cơ quan công an khởi tố 12 vụ.

Thời gian tới, Chi cục Hải quan Khu vực I tiếp tục tập trung các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, chống thất thu và tăng thu ngân sách; đồng thời kiểm soát rủi ro theo mặt hàng, doanh nghiệp và tuyến đường trọng điểm, tăng soi chiếu đối với các lô hàng có dấu hiệu nghi vấn.