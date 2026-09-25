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Kinh tế

Metkraft lập hat-trick tại Giải thưởng ‘Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2026’

P.V

Danh hiệu là sự ghi nhận những nỗ lực của Metkraft trong xây dựng môi trường làm việc lấy con người làm trọng tâm và nuôi dưỡng văn hóa phát triển liên tục cùng tinh thần đổi mới sáng tạo.

Giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2026" được Tạp chí HR Asia trao tặng Metkraft vào ngày 09 tháng 7, trong khuôn khổ HR Asia Awards – một trong những chương trình vinh danh uy tín nhất khu vực về lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực, được tổ chức tại hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp châu Á.

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Các doanh nghiệp đạt giải được lựa chọn thông qua quá trình khảo sát độc lập đối với nhân viên, đánh giá toàn diện về văn hóa doanh nghiệp, mức độ gắn kết của nhân viên, phát triển nhân tài, hiệu quả lãnh đạo và năng lực quản trị tổ chức.

Bên cạnh giải thưởng danh giá này, Metkraft còn được trao thêm hai giải thưởng cao cấp gồm: HR Asia về Chuyển đổi Nguồn nhân lực năm 2026; HR Asia về Môi trường Làm việc Bền vững năm 2026.
Bên cạnh giải thưởng danh giá này, Metkraft còn được trao thêm hai giải thưởng cao cấp gồm: HR Asia về Chuyển đổi Nguồn nhân lực năm 2026; HR Asia về Môi trường Làm việc Bền vững năm 2026.

Qua đó, Metkraft trở thành một trong số ít doanh nghiệp được ghi nhận về những thành tựu nổi bật trong chuyển đổi tổ chức và xây dựng môi trường làm việc bền vững.

Chủ đề của lễ trao giải năm 2026 là &quot;Nhân sự luôn là ưu tiên hàng đầu&quot;, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đặt con người vào vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển doanh nghiệp, đặc biệt khi các tổ chức đang phải thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của công nghệ và sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo. Sự ghi nhận này phản ánh niềm tin nhất quán của Metkraft rằng con người chính là lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất và là nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Chủ đề của lễ trao giải năm 2026 là "Nhân sự luôn là ưu tiên hàng đầu", nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đặt con người vào vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển doanh nghiệp, đặc biệt khi các tổ chức đang phải thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của công nghệ và sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo. Sự ghi nhận này phản ánh niềm tin nhất quán của Metkraft rằng con người chính là lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất và là nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
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Trong những năm gần đây, Metkraft đã triển khai chương trình chuyển đổi toàn diện về văn hóa doanh nghiệp, đầu tư mạnh mẽ vào phát triển đội ngũ lãnh đạo, nâng cao sự gắn kết của nhân viên, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, chăm lo sức khỏe và phúc lợi tại nơi làm việc, thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng văn hóa cải tiến liên tục.

Những nỗ lực này đã góp phần tăng cường sự phối hợp giữa các phòng ban, đồng thời tạo dựng một môi trường làm việc nơi mỗi nhân viên được trao quyền để đổi mới, phát triển và đóng góp tích cực vào thành công chung của công ty.

Ông Norman Lim, Tổng Giám đốc Metkraft, chia sẻ: "Tại Metkraft, chúng tôi luôn tin rằng thành công bền vững của doanh nghiệp bắt nguồn từ chính con người. Công nghệ, máy móc và các cơ sở sản xuất hiện đại là những khoản đầu tư quan trọng, nhưng chính đội ngũ nhân viên mới là những người thúc đẩy đổi mới, duy trì chất lượng và tạo nên giá trị lâu dài cho khách hàng. Những giải thưởng này thuộc về tất cả các thành viên của đại gia đình Metkraft, những người đã cùng nhau xây dựng nên Metkraft của ngày hôm nay bằng sự tận tâm, tinh thần trách nhiệm và sự đồng lòng."

Những giải thưởng này cũng thể hiện sự đồng hành và định hướng lâu dài từ Tập đoàn Fisher Barton, công ty mẹ của Metkraft. Ban lãnh đạo tập đoàn luôn xem việc đầu tư vào con người, phát triển văn hóa doanh nghiệp và nâng cao năng lực quản trị là những nền tảng cốt lõi để tạo nên sự tăng trưởng bền vững.

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Việc được vinh danh tiếp tục khẳng định vị thế của Metkraft là một trong những môi trường làm việc hàng đầu tại Việt Nam. Công ty lần đầu tiên được trao danh hiệu Nơi làm việc tốt nhất châu Á tại Việt Nam vào năm 2024. Đến năm 2025, Metkraft tiếp tục giữ vững danh hiệu này, đồng thời được vinh danh với Giải thưởng về Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập, ghi nhận những nỗ lực trong việc xây dựng một môi trường làm việc tôn trọng sự khác biệt, bảo đảm cơ hội bình đẳng và khuyến khích sự hòa nhập của mọi nhân viên.

Với ba giải thưởng được trao trong năm 2026, Metkraft đã đạt tổng cộng sáu giải thưởng trong ba năm liên tiếp, minh chứng cho cam kết bền bỉ trong việc xây dựng một môi trường làm việc xuất sắc, nơi con người luôn được đặt ở vị trí trung tâm của mọi chiến lược phát triển.

Việc nhận ba giải thưởng HR Asia trong năm 2026 đánh dấu thêm một cột mốc quan trọng trên hành trình chuyển đổi của Metkraft. Thành tựu này thể hiện rõ chiến lược dài hạn của công ty trong việc đặt con người ở vị trí trung tâm của mọi hoạt động kinh doanh, đồng thời không ngừng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, cải tiến liên tục và phát triển bền vững.

Trong quá trình tiếp tục mở rộng sự hiện diện trên thị trường toàn cầu trong lĩnh vực dao công nghiệp và giải pháp cắt chính xác, Metkraft vẫn kiên định với mục tiêu xây dựng một môi trường làm việc nơi nhân viên có thể phát triển toàn diện, khách hàng luôn tin tưởng vào chất lượng vượt trội, và đổi mới sáng tạo tiếp tục là động lực cho thành công trong tương lai.

#Metkraft #Giải thưởng #Nơi làm việc tốt nhất #HR Asia #Chuyển đổi số #Văn hóa doanh nghiệp #Phát triển nhân sự

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