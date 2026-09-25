Unilever Việt Nam chung tay đồng hành cùng ước mơ trẻ thơ vùng biên giới

Giữa sương lạnh của vùng biên giới Tây Giang, mùa trăng năm nay trở nên ấm áp và trọn vẹn hơn bao giờ hết. Trong dịp tựu trường năm học 2026 - 2027, nhãn hàng Lifebuoy thuộc Unilever Việt Nam cũng đã cùng các tổ chức địa phương triển khai các hoạt động hỗ trợ học sinh tại Lai Châu, Lào Cai và Quảng Trị; chung tay gieo mầm sức khỏe, nuôi dưỡng sự tự tin và nâng niu khát vọng của trẻ em vùng cao.

Điểm tựa cho những ước mơ vươn xa

Ngày 23/9, tại Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Giang, chương trình “Trăng sáng muôn nơi” năm 2026 với chủ đề “Vầng trăng chiến sĩ” được Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng các đơn vị tổ chức dành cho trẻ em vùng cao, vùng biên.

Không gian của ngày hội có đủ những thanh âm quen thuộc của tuổi thơ: văn nghệ, phá cỗ, giao lưu, lửa trại và những món quà Trung thu. Nhưng phía sau niềm vui của một đêm rằm là câu chuyện dài hơn về những đứa trẻ đang lớn lên tại những nơi điều kiện học tập và sinh hoạt vẫn còn nhiều khó khăn.

Nhiều phần quà được Unilever Việt Nam trao tặng cho các em học sinh vùng cao.

Tại các xã vùng biên như Hùng Sơn, A Vương, La Êê, La Dêê hay Đắc Pring, những năm qua, việc chăm lo cho trẻ em không chỉ dừng ở những dịp lễ. Các điểm trường được xây dựng và nâng cấp, điều kiện học tập từng bước được cải thiện, tạo thêm không gian để các em học, ăn, nghỉ và sinh hoạt an toàn hơn.

Như đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng chia sẻ, chăm lo cho trẻ em vùng sâu, vùng xa cần là một hành trình bền bỉ, để những điểm trường kiên cố hơn và những điều kiện học tập tốt hơn có thể từng bước thay đổi cuộc sống của các em.

Thời gian qua, cùng với việc xây dựng các điểm trường liên cấp, bổ sung thiết bị học tập và cải thiện điều kiện sinh hoạt, diện mạo giáo dục tại khu vực biên giới đang từng bước thay đổi. Với nhiều học sinh, ngôi trường không chỉ là nơi học chữ, đây còn là nơi các em ăn, nghỉ, sinh hoạt cùng bạn bè và dành phần lớn thời gian trong tuần.

Các em học sinh hào hứng tham gia chương trình “Trăng sáng muôn nơi”.

Bởi vậy, bên cạnh câu chuyện về phòng học và mái trường còn là những nhu cầu rất thiết thực trong sinh hoạt hằng ngày: một không gian sạch sẽ, điều kiện vệ sinh tốt và những vật dụng cần thiết để các em tự chăm sóc bản thân. Những nhu cầu ấy cũng là nơi sự chung tay của các đơn vị tham gia chương trình có thể trở nên thiết thực hơn.

Với Unilever Việt Nam, sự đồng hành trong mùa Trung thu năm nay bắt đầu từ những điều rất gần gũi với cuộc sống mỗi ngày của các em: giữ gìn vệ sinh, chăm sóc bản thân và lớn lên khỏe mạnh hơn. Hơn 600 phần quà gồm kem đánh răng, bàn chải, nước rửa tay và các sản phẩm chăm sóc cơ thể đã được trao tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 6 trường thuộc khu vực biên giới Tây Giang. Đồng thời, 6 nhà trường cũng nhận thêm các sản phẩm tài trợ của Unilever phục vụ vệ sinh và chăm sóc không gian sinh hoạt chung.

Trước đó, trong dịp tựu trường năm học 2026 - 2027, nhãn hàng Lifebuoy thuộc Unilever Việt Nam cũng đã cùng các tổ chức địa phương triển khai các hoạt động hỗ trợ học sinh tại Lai Châu, Lào Cai và Quảng Trị. Chương trình dành 670 triệu đồng để xây sửa, nâng cấp cơ sở vật chất và điều kiện vệ sinh tại các điểm trường; trao 2.200 suất quà, thực hiện 1.000 lượt khám và tư vấn sức khỏe miễn phí, đồng thời hỗ trợ 70 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện Unilever trao tặng nhà trường các sản phẩm phục vụ vệ sinh và chăm sóc không gian sinh hoạt chung.

Đây cũng là định hướng Unilever đã theo đuổi trong nhiều năm thông qua chương trình “Trường học Xanh – Sạch – Khỏe”, hợp tác triển khai cùng Bộ Giáo dục & Đào tạo từ năm 2012 với trọng tâm cải thiện điều kiện vệ sinh tại trường và giúp trẻ hình thành những thói quen tốt từ sớm. Đến nay, hơn 500 trường tiểu học đã được hỗ trợ xây mới hoặc nâng cấp khu vực vệ sinh, rửa tay; các nội dung giáo dục về vệ sinh cá nhân, bảo vệ môi trường cũng được đưa vào hoạt động giáo dục dành cho học sinh thông qua giáo án điện tử.

Qua nhiều năm, sự đồng hành ấy được nối dài từ những điều tưởng như rất nhỏ nhưng hiện diện mỗi ngày trong tuổi thơ của các em: một đôi tay sạch trước bữa ăn, một nụ cười khỏe mạnh, một khu vệ sinh được cải thiện hay một không gian trường học an toàn hơn. Từ những điều gần gũi ấy, các em có thêm điều kiện để học tập, vui chơi và trưởng thành trong một môi trường tốt hơn.

Một “Ngân hà ước mơ” dưới bầu trời Tây Giang

Bên cạnh niềm vui của đêm hội, chương trình năm nay dành một không gian mang tên “Ngân hà ước mơ” nơi các em tự tay nắn nót viết lên khát vọng của riêng mình. Những ước mơ ấy sẽ được Ban Tổ chức ghi nhận, tổng hợp và kết nối với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức đồng hành để xem xét hỗ trợ hiện thực hóa. Nhờ đó, mỗi nét chữ dưới ánh trăng không chỉ là lời nguyện cầu trong trẻo, mà thực sự trở thành điểm khởi đầu cho những đổi thay tốt đẹp trên hành trình các em khôn lớn.

600 phần quà sức khỏe được trao đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại sáu trường thuộc khu vực biên giới Tây Giang.

Tại sự kiện, Đại tá Đinh Văn Hưng hiện giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng nghẹn ngào: ”Từ ngọn lửa ấm áp tại Tây Giang lan tỏa ra đến các xã vùng biên như A Vương, Hùng Sơn, La Êê, La Dêê, Đắc Pring, chúng tôi tin tưởng sẽ cùng cộng đồng thắp sáng thêm nhiều vầng trăng hy vọng, để mọi trẻ em dù nơi phố thị hay miền xa đều bình đẳng trong quyền vui chơi, học tập, yêu thương và được nuôi dưỡng những ước mơ.”

Khoảng cách địa lý có thể khiến hành trình đến trường của trẻ em vùng biên dài hơn, nhưng không nên giới hạn cơ hội học tập, chăm sóc sức khỏe hay quyền được mơ về tương lai. Những điểm trường khang trang hơn, điều kiện vệ sinh được cải thiện, những thói quen chăm sóc bản thân hình thành mỗi ngày hay không gian “Ngân hà ước mơ” đều góp thêm những điều kiện để các em học tập, vui chơi và trưởng thành trong một môi trường tốt hơn.

Các bạn học sinh hào hứng đón nhận những phần quà sức khỏe và gửi gắm ước mơ trong đêm trăng rằm

Để những điều ấy có thể đi xa hơn một mùa Trung thu, cần sự chung tay lâu dài của địa phương, nhà trường, cộng đồng và các doanh nghiệp như Unilever. Mỗi bên đóng góp theo một cách khác nhau, nhưng cùng hướng tới việc tạo thêm những điều kiện thiết thực để trẻ em vùng biên được sống khỏe, học tập tốt và tự tin theo đuổi những ước mơ của mình.