30 năm đồng hành cùng người Việt: Unilever bước vào trái tim hàng triệu gia đình

Ngày 12/11, Unilever Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm hoạt động, đánh dấu hành trình ba thập kỷ đồng hành cùng đất nước trong tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.

Ba thập kỷ gắn bó với sự chuyển mình của Việt Nam

Sự kiện mang tên “30 năm phụng sự – Vì Việt Nam là nhà” là lời tri ân gửi tới các cơ quan, tổ chức, đối tác, cùng hàng triệu hộ gia đình Việt Nam đã tin yêu và đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt chặng đường dài.

Từ cột mốc năm 1995, khi Việt Nam bắt đầu mở cửa mạnh mẽ và hội nhập kinh tế, Unilever đã lựa chọn đặt nền móng lâu dài tại thị trường Việt Nam. Hành trình này không chỉ đơn thuần là đầu tư kinh doanh, mà là nỗ lực đưa những công nghệ mới, kiến thức quản trị và kinh nghiệm quốc tế vào hỗ trợ xây dựng năng lực sản xuất – phân phối tại chỗ, giúp ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) của Việt Nam phát triển theo chuẩn mực hiện đại.

Sau 30 năm, Unilever hiện có hơn 1.300 nhân viên, khoảng 10.000 lao động gián tiếp, hơn 140 nhà phân phối và mạng lưới gần 300.000 nhà bán lẻ trên toàn quốc. Hệ thống sản xuất – cung ứng được ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, với 96% tự động hóa trong nhà máy và 35% quy trình chuỗi cung ứng áp dụng AI. Những bước chuyển đổi này giúp doanh nghiệp tối ưu phân phối, duy trì hiệu quả sản xuất và bảo đảm chất lượng phục vụ hàng triệu người tiêu dùng Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân - Tổng Giám đốc Quốc gia Unilever Việt Nam phát biểu khai mạc

Song song với hoạt động kinh doanh, Unilever đã tạo dựng các chương trình xã hội dài hơi, bền bỉ, góp phần giải quyết các vấn đề quan trọng của cộng đồng như sức khỏe, vệ sinh, môi trường, sinh kế và bình đẳng giới.

Trong lĩnh vực sức khỏe – vệ sinh, Unilever hợp tác chặt chẽ với Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhiều tổ chức xã hội để phổ cập thói quen rửa tay, nâng cao vệ sinh học đường và cải thiện điều kiện vệ sinh cho người dân. Trong 30 năm, đã có khoảng 30 triệu người được hỗ trợ tiếp cận các thông điệp và giải pháp nâng cao sức khỏe; 1.410 công trình vệ sinh học đường được xây dựng và cải tạo trên toàn quốc.

Trong lĩnh vực môi trường, Unilever triển khai các sáng kiến dài hạn về giảm phát thải, bảo vệ hệ sinh thái và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Từ năm 2021, Unilever Việt Nam đã đạt phát thải ròng bằng 0 trong hoạt động nội bộ (phạm vi 1 và 2) — sớm 9 năm so với cam kết toàn cầu của Tập đoàn. Doanh nghiệp cũng tham gia phục hồi thiên nhiên, trồng hơn 1 triệu cây xanh trong giai đoạn 2021–2025.

Với trụ cột nhựa và kinh tế tuần hoàn, Unilever đạt 66% bao bì có thể tái chế, hơn 40% bao bì sử dụng nhựa tái sinh và duy trì 4 năm liên tiếp thu gom – tái chế nhiều hơn lượng nhựa đưa ra thị trường, đóng góp thiết thực cho các mục tiêu chống rác thải nhựa tại Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y Tế trao Bằng khen từ Bộ Y tế cho Unilever Việt Nam cho thành tích xuất sắc trong việc triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2012-2022.

Trong lĩnh vực sinh kế, Unilever hỗ trợ 90.000 phụ nữ tiếp cận khóa huấn luyện kỹ năng kinh doanh, mang lại 50.000 lượt vay vi mô từ Quỹ Khởi đầu mới và trao 167 khoản vốn không hoàn lại cho các dự án khởi nghiệp của phụ nữ. Đây là một trong những chương trình có tác động xã hội sâu rộng, tạo điều kiện để phụ nữ nông thôn, phụ nữ yếu thế có cơ hội phát triển kinh tế gia đình.

Tại lễ kỷ niệm, Unilever Việt Nam đã vinh dự đón nhận nhiều bằng khen từ các bộ, ngành trung ương, ghi nhận những đóng góp nổi bật và nhất quán của doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực. Bộ Y tế ghi nhận thành tích trong triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2012–2022. Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam ghi nhận nhãn hàng Lifebuoy và Unilever trong chương trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn”. Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận đóng góp trong công tác xã hội hóa xây dựng trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường ghi nhận thành tích trong bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ghi nhận đóng góp cho phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Những phần thưởng này là sự khẳng định rõ ràng về nỗ lực bền bỉ, trách nhiệm xã hội nhất quán của Unilever suốt ba thập kỷ tại Việt Nam.

Ông Ankush Wadehra - Phó Tổng Giám đốc ngành hàng Chăm sóc cá nhân Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Những cam kết lớn cho chặng đường mới

Trong khuôn khổ sự kiện, Unilever đã công bố loạt thỏa thuận hợp tác chiến lược với các bộ ngành và tổ chức quốc tế, thể hiện cam kết tiếp tục đồng hành sâu rộng cùng Việt Nam trong 5–10 năm tới. Theo đó, Unilever Việt Nam hợp tác với Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) triển khai chương trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh và bền vững” giai đoạn 2025–2030; hợp tác với Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và nhãn hàng Lifebuoy trong chương trình “Khám bệnh vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn”, giai đoạn 2025–2028; hợp tác với UNICEF triển khai “Trường học khỏe mạnh, an toàn và bền vững” giai đoạn 2025–2028, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo mở rộng mô hình “Trường học Xanh – Sạch – Khỏe” giai đoạn 2024–2029.

Đây đều là những lĩnh vực trọng tâm gắn chặt với chiến lược phát triển của Việt Nam về y tế, giáo dục, môi trường, trẻ em và cộng đồng.

Unilever cũng công bố loạt mục tiêu có tầm nhìn dài hạn, như thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong chuỗi cung ứng – phân phối, giúp doanh nghiệp Việt tiếp cận công nghệ mới; cải thiện sinh kế cho 200.000 người Việt Nam trong 10 năm tới; giáo dục và truyền thông vệ sinh – sức khỏe cho 10 triệu người; cùng nhãn hàng OMO trồng 1.000.000 cây xanh giai đoạn 2026–2030 nhằm bảo vệ đất, chống xói mòn và tăng sinh kế bền vững…

PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương – Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao nỗ lực của Unilever trong thúc đẩy y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, khẳng định chương trình hợp tác mới sẽ góp phần nâng cao sức khỏe toàn dân.

Ông Iain Frew – Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam cho rằng Unilever là minh chứng sinh động cho hợp tác thực chất Việt Nam – Anh, đặc biệt trong phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo. “Doanh nghiệp có thể là một lực lượng tích cực giữa hai quốc gia chúng ta”, ông nhấn mạnh.

Bà Silvia Danailov – Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam ghi nhận đóng góp của Unilever trong hỗ trợ trẻ em và cam kết đồng hành để “truyền cảm hứng và trao quyền cho hàng triệu học sinh”.

Lễ kỷ niệm 30 năm không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ của Unilever về tinh thần đồng hành lâu dài cùng Việt Nam — một “ngôi nhà” mà doanh nghiệp coi là nền tảng cho mọi chiến lược phát triển.

Với tầm nhìn bền vững, sự đồng hành của Chính phủ, các đối tác và cộng đồng, Unilever Việt Nam bước vào giai đoạn mới với khát vọng đóng góp nhiều hơn nữa cho một Việt Nam khỏe mạnh hơn, xanh hơn và thịnh vượng hơn trong tương lai.