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Kinh tế

Dakruco có tân chủ tịch hội đồng quản trị

PV

Ông Lê Danh Thắng - Bí thư Đảng ủy, người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk (Dakruco) - được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

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Ông Lê Danh Thắng - Chủ tịch HĐQT Dakruco (người cầm hoa) và các thành viên trong HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: BT.

Thay đổi nhân sự và mô hình quản trị

Ngày 24/9, Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk (Dakruco) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, xem xét và thông qua một số nội dung quan trọng liên quan đến mô hình tổ chức quản lý và nhân sự chủ chốt.

Tại đại hội, Hội đồng quản trị (HĐQT) Dakruco trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Viết Tượng khỏi chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 do nghỉ hưu theo chế độ.

Đồng thời, ông Lê Danh Thắng - Bí thư Đảng ủy, người đại diện phần vốn Nhà nước tại Dakruco - được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk.

Cùng với kiện toàn nhân sự, Dakruco cũng thực hiện thay đổi mô hình tổ chức quản lý.

Theo mô hình hiện tại, cơ cấu quản lý của công ty gồm Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc. Sau khi thay đổi, cơ cấu dự kiến gồm Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT.

Theo phương án được trình tại đại hội, HĐQT sẽ thành lập Ủy ban Kiểm toán, ban hành quy chế hoạt động của ủy ban cùng các quy định nội bộ có liên quan theo quy định pháp luật.

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Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Hướng tới nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn

Phát biểu sau khi nhận nhiệm vụ, ông Lê Danh Thắng cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các thành viên HĐQT đã tin tưởng, giao trọng trách mới.

Tân Chủ tịch HĐQT Dakruco cho biết, thời gian tới công ty sẽ tiếp tục đổi mới công tác quản trị, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai và các nguồn lực; gia tăng giá trị sản phẩm, hiệu quả đầu tư và chất lượng đội ngũ.

Theo ông Thắng, nguyên tắc xuyên suốt trong hoạt động đầu tư là phải bảo đảm hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, kiểm soát chặt chẽ rủi ro và phù hợp với chiến lược phát triển chung của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, Dakruco định hướng chú trọng chế biến sâu, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng sản phẩm. Mục tiêu là gia tăng giá trị tạo ra trên mỗi hecta đất, mỗi đơn vị vốn và người lao động.

Đáng chú ý, doanh nghiệp định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh và kinh tế tuần hoàn; đồng thời nghiên cứu khai thác những giá trị mới từ tín chỉ carbon, môi trường và dịch vụ hệ sinh thái.

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Đông đảo đại biểu dự đại hội ngày 24/9.

Đối với hoạt động đầu tư tại Lào và Campuchia, Dakruco sẽ rà soát hiệu quả từng dự án, từng diện tích và khoản đầu tư để xác định hướng phát triển, từ đó bố trí, tập trung nguồn lực phù hợp.

Bên cạnh mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, lãnh đạo Dakruco xác định tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực và tinh thần trách nhiệm; quan tâm đời sống, thu nhập và điều kiện làm việc của người lao động.

Tân Chủ tịch HĐQT Dakruco nhấn mạnh doanh nghiệp sẽ đề cao tinh thần đoàn kết, minh bạch trong quản trị và hoạt động sản xuất, kinh doanh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

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#Dakruco #Lê Danh Thắng #Chủ tịch HĐQT #nông nghiệp xanh #kinh tế tuần hoàn #đầu tư

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