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Kinh tế

BSR mở thêm nguồn dầu thô cho nhà máy lọc dầu Dung Quất

P.V

Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam đã trao thỏa thuận khung mua dầu thô với ExxonMobil Châu Á - Thái Bình Dương, mở rộng nguồn cung nguyên liệu cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, tăng tính chủ động trước biến động của thị trường năng lượng.

Ngày 25/9, Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR - đơn vị thành viên của Petrovietnam) cho biết, đã mở rộng thêm nguồn cung dầu thô cho Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất thông qua thỏa thuận với ExxonMobil Châu Á - Thái Bình Dương.

Trước đó, ngày 23/9, tại thành phố New York (Hoa Kỳ), BSR đã trao thỏa thuận khung mua dầu thô với ExxonMobil Châu Á - Thái Bình Dương, mở thêm hướng hợp tác trong cung ứng nguyên liệu cho NMLD Dung Quất.

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Dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, BSR đã trao thỏa thuận khung mua dầu thô với ExxonMobil Châu Á - Thái Bình Dương.

Thỏa thuận được trao trong khuôn khổ Tọa đàm bàn tròn cấp cao với lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam.

Theo BSR, thỏa thuận với ExxonMobil Châu Á - Thái Bình Dương được thực hiện trong bối cảnh Tổng công ty đang đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn dầu thô, nâng cao tính linh hoạt trong vận hành và chủ động ứng phó với những biến động ngày càng khó lường của thị trường năng lượng quốc tế.

Từ đầu năm 2026, BSR đã chủ động tìm kiếm, đánh giá và mở rộng các nguồn dầu thô từ nhiều khu vực trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ. BSR cũng đã ký các thỏa thuận cung cấp dầu thô với Chevron, góp phần bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định cho NMLD Dung Quất.

Khả năng tiếp nhận và chế biến nhiều chủng loại dầu thô đang trở thành một lợi thế quan trọng của NMLD Dung Quất. Từ đầu năm 2026 đến nay, BSR đã thử nghiệm thành công thêm 3 loại dầu thô mới, nâng tổng số loại dầu thô có thể chế biến tại nhà máy lên 40 loại, gồm 12 loại dầu trong nước và 28 loại dầu nhập khẩu.

Riêng trong năm 2026, BSR đã làm chủ công nghệ chế biến dầu thô Erha của Nigeria ở tỷ lệ phối trộn tối đa khoảng 45% thể tích và condensate Sao Vàng - Đại Nguyệt ở tỷ lệ tối đa khoảng 12% thể tích.

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Nhập dầu thô tại phao SPM cho NMLD Dung Quất

Việc mở rộng “rổ dầu” giúp BSR có thêm dư địa lựa chọn nguồn nguyên liệu phù hợp với từng thời điểm của thị trường, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào một số nguồn cung truyền thống.

Năm 2025, NMLD Dung Quất đã nhập khoảng 8,28 triệu tấn dầu thô, trong đó dầu thô nhập khẩu chiếm khoảng 31%. Năm 2026, để bảo đảm nguồn cung, ứng phó với những bất ổn địa chính trị, BSR ưu tiên cân đối nguồn dầu thô trong nước, đồng thời tiếp tục duy trì nhập khẩu dầu thô với tỷ trọng khoảng 15%. Nguồn cung nhập khẩu đến từ nhiều khu vực như Tây Phi, Địa Trung Hải và Đông Nam Á.

Với thỏa thuận khung cùng ExxonMobil Châu Á - Thái Bình Dương, BSR tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác cung ứng dầu thô quốc tế, tạo thêm lựa chọn nguồn nguyên liệu cho NMLD Dung Quất. Đây cũng là bước đi nhằm nâng cao tính chủ động về nguyên liệu, tăng khả năng ứng phó trước biến động của thị trường dầu mỏ và củng cố năng lực vận hành của nhà máy.

#BSR #Dầu thô #Dung Quất #ExxonMobil #lọc hóa dầu #nguyên liệu #năng lượng

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